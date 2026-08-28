Las respuestas al crucigrama del viernes 28 de agosto

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Recíproco, bilateral.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Pieza hueca y cilíndrica.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Introduce a martillazos.

CLAVA

6 Tumbo, derribo.

ABATO

11 Retiro exclusivo del sultán.

HAREM

12 Esencial para la existencia.

VITAL

13 Asegurará con nudos.

ATARA

14 Elogie fervorosamente.

ALABE

15 Cada recuadro de una historieta.

VIÑETA

17 Documento pontificio.

BULA

18 Musa de Lennon.

O NO

19 Armas como Excálibur.

ESPADAS

21 Recíproco, bilateral.

MUTUO

22 Forma de algunas galaxias.

ESPIRAL

25 Trastorno obsesivo-compulsivo.

TOC

28 Paño puesto en los hombros.

CHAL

29 Unión de tejidos con hilo.

SUTURA

31 Frutos de pulpa melosa y semillas crujientes.

HIGOS

33 Marca distintiva de Marilyn.

LUNAR

34 Codiciosa y mezquina.

AVARA

35 Insecto con un aguijón.

ABEJA

36 Hombre de estilo refinado.

DANDI

37 Funciones dentro de un grupo.

ROLES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 'El__ del 8', personaje de Chespirito.

CHAVÓ

2 Lengua de Cicerón.

LATIN

3 Lastimo con las uñas.

ARAÑO

4 Miraré, observaré.

VERE

5 No profesional, pero con pasión.

AMATEUR

6 Nombre de la actriz Gardner, estrella del cine clásico.

AVA

7 Athletic de __, club de fútbol español.

BILBAO

8 Mueble solemne del velorio.

ATAUD

9 Como la de multiplicar.

TABLA

10 Aceitas un alimento.

OLEAS

16 Cuernos del ciervo.

ASTAS

20 Abundar y bullir en un lugar.

PULULAR

21 Saludo a un caballero inglés.

MILORD

22 Expulsad.

ECHAD

23 Dios hindú de la destrucción.

SHIVA

24 Abonan una deuda.

PAGAN

25 'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .

TUNEL

26 Estado del tiempo, temperatura.

ORAJE

27 Dos ___: enemigo del Batman.

CARAS

30 Pieza hueca y cilíndrica.

TUBO

32 Daga usada en Kobudo.

SAI

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.