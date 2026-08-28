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Las respuestas al crucigrama del viernes 28 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Funciones dentro de un grupo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Recíproco, bilateral.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Pieza hueca y cilíndrica.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Introduce a martillazos.
CLAVA
6 Tumbo, derribo.
ABATO
11 Retiro exclusivo del sultán.
HAREM
12 Esencial para la existencia.
VITAL
13 Asegurará con nudos.
ATARA
14 Elogie fervorosamente.
ALABE
15 Cada recuadro de una historieta.
VIÑETA
17 Documento pontificio.
BULA
18 Musa de Lennon.
O NO
19 Armas como Excálibur.
ESPADAS
21 Recíproco, bilateral.
MUTUO
22 Forma de algunas galaxias.
ESPIRAL
25 Trastorno obsesivo-compulsivo.
TOC
28 Paño puesto en los hombros.
CHAL
29 Unión de tejidos con hilo.
SUTURA
31 Frutos de pulpa melosa y semillas crujientes.
HIGOS
33 Marca distintiva de Marilyn.
LUNAR
34 Codiciosa y mezquina.
AVARA
35 Insecto con un aguijón.
ABEJA
36 Hombre de estilo refinado.
DANDI
37 Funciones dentro de un grupo.
ROLES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 'El__ del 8', personaje de Chespirito.
CHAVÓ
2 Lengua de Cicerón.
LATIN
3 Lastimo con las uñas.
ARAÑO
4 Miraré, observaré.
VERE
5 No profesional, pero con pasión.
AMATEUR
6 Nombre de la actriz Gardner, estrella del cine clásico.
AVA
7 Athletic de __, club de fútbol español.
BILBAO
8 Mueble solemne del velorio.
ATAUD
9 Como la de multiplicar.
TABLA
10 Aceitas un alimento.
OLEAS
16 Cuernos del ciervo.
ASTAS
20 Abundar y bullir en un lugar.
PULULAR
21 Saludo a un caballero inglés.
MILORD
22 Expulsad.
ECHAD
23 Dios hindú de la destrucción.
SHIVA
24 Abonan una deuda.
PAGAN
25 'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .
TUNEL
26 Estado del tiempo, temperatura.
ORAJE
27 Dos ___: enemigo del Batman.
CARAS
30 Pieza hueca y cilíndrica.
TUBO
32 Daga usada en Kobudo.
SAI
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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