Las respuestas al crucigrama del viernes 3 de julio

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Sigue líneas de un escrito.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Examino con las manos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Impedir que algo se mueva.

TRABAR

7 Calificado como idóneo.

APTO

11 Último impulso hacia el gol.

REMATE

12 Tuve algo por cierto.

CREÍ

13 Aceptan normas legales.

ACATAN

14 Viet ___: organización en la Guerra de Vietnam.

CONG

15 Leona de 'El rey león'.

NALA

16 __ Wilde, actriz de 'Dr. House'.

OLIVIA

18 Tiempo que dura un centenar de años.

SIGLO

20 Pensamientos creativos.

IDEAS

21 Tecla al lado de la barra espaciadora.

ALT

22 Sigue líneas de un escrito.

LEE

23 Adquirir por la fuerza.

TOMAR

25 'En ___', a hombros o en vilo.

ANDAS

28 Persona que trabaja la tierra.

ARADOR

30 Examino con las manos.

TOCO

31 Fue capaz.

PUDO

32 Hicieron subir la bandera.

IZARON

34 ___ Stravinski, compositor ruso.

IGOR

35 Hilo recogido en vueltas.

MADEJA

36 Plana y sin ningún tipo de aspereza.

RASA

37 Perseguir sin tregua.

ACOSAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Prefijo: 'al otro lado'.

TRANS

2 Volví a caer en un error.

RECAÍ

3 Mixturados.

AMALGAMADOS

4 Luchadora incansable.

BATALLADORA

5 Fija con ligaduras.

ATA

6 Ciervo del Ártico.

RENO

7 Marcado por percances o sobresaltos.

ACCIDENTADO

8 Abastecedores.

PROVEEDORES

9 Disponía, poseía.

TENÍA

10 Escuches.

OIGAS

17 __ Downs, cantante mexicana.

LILA

19 'Por ___ lado...'

OTRO

23 Mamífero con una pequeña trompa.

TAPIR

24 Estadio de la vida de la mariposa.

ORUGA

26 Sirva de refugio.

ACOJA

27 Tecnología para localizar submarinos.

SONAR

29 Coincidencia en los versos.

RIMA

33 ___ Efron, actor en la película '17 otra vez'.

ZAC

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.