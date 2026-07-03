Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del viernes 3 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Viet ___: organización en la Guerra de Vietnam.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Sigue líneas de un escrito.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Examino con las manos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Impedir que algo se mueva.
TRABAR
7 Calificado como idóneo.
APTO
11 Último impulso hacia el gol.
REMATE
12 Tuve algo por cierto.
CREÍ
13 Aceptan normas legales.
ACATAN
14 Viet ___: organización en la Guerra de Vietnam.
CONG
15 Leona de 'El rey león'.
NALA
16 __ Wilde, actriz de 'Dr. House'.
OLIVIA
18 Tiempo que dura un centenar de años.
SIGLO
20 Pensamientos creativos.
IDEAS
21 Tecla al lado de la barra espaciadora.
ALT
22 Sigue líneas de un escrito.
LEE
23 Adquirir por la fuerza.
TOMAR
25 'En ___', a hombros o en vilo.
ANDAS
28 Persona que trabaja la tierra.
ARADOR
30 Examino con las manos.
TOCO
31 Fue capaz.
PUDO
32 Hicieron subir la bandera.
IZARON
34 ___ Stravinski, compositor ruso.
IGOR
35 Hilo recogido en vueltas.
MADEJA
36 Plana y sin ningún tipo de aspereza.
RASA
37 Perseguir sin tregua.
ACOSAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Prefijo: 'al otro lado'.
TRANS
2 Volví a caer en un error.
RECAÍ
3 Mixturados.
AMALGAMADOS
4 Luchadora incansable.
BATALLADORA
5 Fija con ligaduras.
ATA
6 Ciervo del Ártico.
RENO
7 Marcado por percances o sobresaltos.
ACCIDENTADO
8 Abastecedores.
PROVEEDORES
9 Disponía, poseía.
TENÍA
10 Escuches.
OIGAS
17 __ Downs, cantante mexicana.
LILA
19 'Por ___ lado...'
OTRO
23 Mamífero con una pequeña trompa.
TAPIR
24 Estadio de la vida de la mariposa.
ORUGA
26 Sirva de refugio.
ACOJA
27 Tecnología para localizar submarinos.
SONAR
29 Coincidencia en los versos.
RIMA
33 ___ Efron, actor en la película '17 otra vez'.
ZAC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
“Vale la pena anticiparse”. Juan Ingelmo, psiquiatra: cómo manejar mejor la ansiedad que genera el Mundial y cuáles son las señales para estar alerta
16avos de final. Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
“No es solo cuestión de horas". Conrado Estol: cuáles son las tres claves imbatibles para un descanso reparador
- 1
El fútbol fuera de la cancha: la intimidad de los jugadores, al desnudo
- 2
La causa por YPF: contra el criterio de Lijo, la Cámara vuelve a empujar el expediente y suma una querella
- 3
Tras ocho meses de parálisis: vuelve a producir la histórica fábrica de cosechadoras que se vende por US$1
- 4
Portugal pasó a los octavos de final del Mundial: venció 2-1 a Croacia con un gol de Cristiano Ronaldo