Las respuestas al crucigrama del viernes 31 de julio

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Decir oraciones religiosas", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Límite superado en competencias". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Serie de viñetas que cuenta una historia

CÓMIC

6 ___ de gentes: experiencia en la vida social

TRATO

11 Unida con nudos

ATADA

12 Decir oraciones religiosas

REZAR

13 Lícito

LEGAL

14 Atribuye a alguien una culpa

ACUSA

15 ___ Rover, marca inglesa de vehículos

LAND

16 Causar ruina

ASOLAR

17 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos

ABU

18 Percibir aromas

OLER

19 Capital de los Países Bajos

ÁMSTERDAM

23 Dio con algo

TOPÓ

24 Hip ___: género de Jay-Z

HOP

26 Manifiesto mi aprobación

ACLAMO

29 Caballo de pequeñas dimensiones

PONI

30 Aplastada

CHATA

31 Mensaje escrito, correspondencia

CARTA

32 Determinan las normas

RIGEN

33 Resisten el paso del tiempo

DURAN

34 Persecución sin tregua

ACOSO

35 Derramó lágrimas

LLORÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Silencia

CALLA

2 Fijaba su vista en algo distante

OTEABA

3 ___ opus

MAGNUM

4 Terminación con "brutal" y "bestial"

IDAD

5 Puede ser utilizado para enjalbegar

CAL

6 Posterior

TRASERO

7 Límite superado en competencias

RÉCORD

8 Color en la bandera ecuatoriana

AZUL

9 Tributo exigido por determinados servicios

TASA

10 Comunicarse con lo divino

ORAR

16 Ciudad más poblada de Siria

ALEPO

18 Natural de Turquía

OTOMANO

20 United ___ of America: Estados Unidos de América

STATES

21 Economía

AHORRO

22 Instalar un negocio

MONTAR

25 Instrumento de Bartolomeo Cristofori

PIANO

26 Mayor ciudad de Ghana

ACRA

27 A la moda, elegante

CHIC

28 Cuerpo de agua como el Titicaca

LAGO

29 ___ Pogba, futbolista francés

PAUL

31 450, en números romanos

CDL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.