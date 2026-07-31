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Las respuestas al crucigrama del viernes 31 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “450, en números romanos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Decir oraciones religiosas", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Límite superado en competencias". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Serie de viñetas que cuenta una historia
CÓMIC
6 ___ de gentes: experiencia en la vida social
TRATO
11 Unida con nudos
ATADA
12 Decir oraciones religiosas
REZAR
13 Lícito
LEGAL
14 Atribuye a alguien una culpa
ACUSA
15 ___ Rover, marca inglesa de vehículos
LAND
16 Causar ruina
ASOLAR
17 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos
ABU
18 Percibir aromas
OLER
19 Capital de los Países Bajos
ÁMSTERDAM
23 Dio con algo
TOPÓ
24 Hip ___: género de Jay-Z
HOP
26 Manifiesto mi aprobación
ACLAMO
29 Caballo de pequeñas dimensiones
PONI
30 Aplastada
CHATA
31 Mensaje escrito, correspondencia
CARTA
32 Determinan las normas
RIGEN
33 Resisten el paso del tiempo
DURAN
34 Persecución sin tregua
ACOSO
35 Derramó lágrimas
LLORÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Silencia
CALLA
2 Fijaba su vista en algo distante
OTEABA
3 ___ opus
MAGNUM
4 Terminación con "brutal" y "bestial"
IDAD
5 Puede ser utilizado para enjalbegar
CAL
6 Posterior
TRASERO
7 Límite superado en competencias
RÉCORD
8 Color en la bandera ecuatoriana
AZUL
9 Tributo exigido por determinados servicios
TASA
10 Comunicarse con lo divino
ORAR
16 Ciudad más poblada de Siria
ALEPO
18 Natural de Turquía
OTOMANO
20 United ___ of America: Estados Unidos de América
STATES
21 Economía
AHORRO
22 Instalar un negocio
MONTAR
25 Instrumento de Bartolomeo Cristofori
PIANO
26 Mayor ciudad de Ghana
ACRA
27 A la moda, elegante
CHIC
28 Cuerpo de agua como el Titicaca
LAGO
29 ___ Pogba, futbolista francés
PAUL
31 450, en números romanos
CDL
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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