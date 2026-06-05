Las respuestas al crucigrama del viernes 5 de junio

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es ""¡De acuerdo!"", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Instrumento que reposa entre hombro y el mentón". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Estén enterados del asunto

SEPAN

6 "¡De acuerdo!"

VALE

10 Singular

UNICO

11 Libres de vicios (fem.)

SANAS

12 Estado de EE. UU. cuya capital es Hartford

CONNECTICUT

14 Marcharte

IRTE

15 Limpiado con agua y jabón

LAVADO

16 Aprecié mucho

AMÉ

17 Adivino

VATE

18 Sensible

SENTIMENTAL

23 Desgastes con los dientes

ROAS

24 Sección hospitalaria

UVI

25 Pato que es amigo de Mickey Mouse

DONALD

28 ___ queen, artista como RuPaul

DRAG

29 Conmovedor

EMOCIONANTE

31 Dan golpes

BATEN

32 Mirar a lo lejos desde un lugar alto

OTEAR

33 Solían ser

ERAN

34 Contó una historia

NARRÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mugrientas

SUCIAS

2 Sumamente grande

ENORME

3 Decoren con colores

PINTEN

4 Afección cutánea común

ACNÉ

5 Personaje bíblico que salvó a su familia del diluvio

NOÉ

6 Balanceo

VAIVÉN

7 Parte posterior y superior de los caballos

ANCA

8 Instrumento musical con la caja oval

LAUD

9 "¿De dónde ha salido ___?"

ESTO

11 United ___ of America: Estados Unidos de América

STATES

13 Exigido con vehemencia

CLAMADO

17 Instrumento que reposa entre hombro y el mentón

VIOLÍN

19 Rayen

TRACEN

20 Tina ___, cantante de "Private Dancer"

TURNER

21 Película de ciencia ficción de 2009

AVATAR

22 De poco peso

LIGERO

25 Está obligado a

DEBE

26 Don ___, cantante de "Bandolero"

OMAR

27 Signo para representar los sonidos musicales

NOTA

28 Determina la fecha

DATA

30 Persona ___ grata

NON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.