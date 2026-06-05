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Las respuestas al crucigrama del viernes 5 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Libres de vicios (fem.)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es ""¡De acuerdo!"", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Instrumento que reposa entre hombro y el mentón". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Estén enterados del asunto
SEPAN
6 "¡De acuerdo!"
VALE
10 Singular
UNICO
11 Libres de vicios (fem.)
SANAS
12 Estado de EE. UU. cuya capital es Hartford
CONNECTICUT
14 Marcharte
IRTE
15 Limpiado con agua y jabón
LAVADO
16 Aprecié mucho
AMÉ
17 Adivino
VATE
18 Sensible
SENTIMENTAL
23 Desgastes con los dientes
ROAS
24 Sección hospitalaria
UVI
25 Pato que es amigo de Mickey Mouse
DONALD
28 ___ queen, artista como RuPaul
DRAG
29 Conmovedor
EMOCIONANTE
31 Dan golpes
BATEN
32 Mirar a lo lejos desde un lugar alto
OTEAR
33 Solían ser
ERAN
34 Contó una historia
NARRÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mugrientas
SUCIAS
2 Sumamente grande
ENORME
3 Decoren con colores
PINTEN
4 Afección cutánea común
ACNÉ
5 Personaje bíblico que salvó a su familia del diluvio
NOÉ
6 Balanceo
VAIVÉN
7 Parte posterior y superior de los caballos
ANCA
8 Instrumento musical con la caja oval
LAUD
9 "¿De dónde ha salido ___?"
ESTO
11 United ___ of America: Estados Unidos de América
STATES
13 Exigido con vehemencia
CLAMADO
17 Instrumento que reposa entre hombro y el mentón
VIOLÍN
19 Rayen
TRACEN
20 Tina ___, cantante de "Private Dancer"
TURNER
21 Película de ciencia ficción de 2009
AVATAR
22 De poco peso
LIGERO
25 Está obligado a
DEBE
26 Don ___, cantante de "Bandolero"
OMAR
27 Signo para representar los sonidos musicales
NOTA
28 Determina la fecha
DATA
30 Persona ___ grata
NON
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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