Las respuestas al crucigrama del miércoles 17 de diciembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Almacén de vinos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "La del pez espada no tiene escamas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dave ___: líder de la banda Foo Fighters

GROHL

6 Remar para impeler la embarcación

BOGAR

11 Boca, para River

RIVAL

12 Que no deja pasar la luz (fem.)

OPACA

13 Sujetaré con cuerdas

ATARÉ

14 Cordillera del noroeste de África

ATLAS

15 Almacén de vinos

BODEGA

17 I griega, literalmente

IOTA

18 Hembra de un animal polar blanco

OSA

19 Alojarse en tiendas al aire libre

ACAMPAR

21 Dignidad de rey (fig.)

TRONO

22 Modifiqué un fallo

CORREGÍ

25 ___ Apia: calzada de la antigua Roma

VÍA

28 Simone de Beauvoir, por su religión

ATEA

29 Evité que ocurriera

IMPEDÍ

31 Quinientos pliegos de papel

RESMA

33 Buenos ___: capital de la Argentina

AIRES

34 Adías, fechas

DATAS

35 Protección para las costureras

DEDAL

36 Nacido en Tabriz o Teherán

IRANÍ

37 Extensión del tejado

ALERO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Registró un sonido o imagen

GRABÓ

2 Las reglas establecidas para el culto

RITOS

3 De forma de huevo (fem.)

OVADA

4 ___ krishna

HARE

5 Terminaré mi viaje

LLEGARÉ

6 Serpiente que asfixia a sus presas

BOA

7 Sumamente bueno

ÓPTIMO

8 Baile de salón de tempo muy rápido

GALOP

9 Acepta, obedece

ACATA

10 Pasar casi rozando

RASAR

16 Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

20 Llena de vivacidad

ANIMADA

21 Planean

TRAMAN

22 ___ B, cantante de "Enough"

CARDI

23 Mirar a lo lejos desde un sitio elevado

OTEAR

24 Operación de sustracción

RESTA

25 Color en la bandera de Italia

VERDE

26 Inventar cosas nuevas

IDEAR

27 Separo de las otras cosas

AISLO

30 La del pez espada no tiene escamas

PIEL

32 "Como lo hago yo"

ASÍ

