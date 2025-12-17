Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 17 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Extensión del tejado”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Almacén de vinos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "La del pez espada no tiene escamas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dave ___: líder de la banda Foo Fighters
GROHL
6 Remar para impeler la embarcación
BOGAR
11 Boca, para River
RIVAL
12 Que no deja pasar la luz (fem.)
OPACA
13 Sujetaré con cuerdas
ATARÉ
14 Cordillera del noroeste de África
ATLAS
15 Almacén de vinos
BODEGA
17 I griega, literalmente
IOTA
18 Hembra de un animal polar blanco
OSA
19 Alojarse en tiendas al aire libre
ACAMPAR
21 Dignidad de rey (fig.)
TRONO
22 Modifiqué un fallo
CORREGÍ
25 ___ Apia: calzada de la antigua Roma
VÍA
28 Simone de Beauvoir, por su religión
ATEA
29 Evité que ocurriera
IMPEDÍ
31 Quinientos pliegos de papel
RESMA
33 Buenos ___: capital de la Argentina
AIRES
34 Adías, fechas
DATAS
35 Protección para las costureras
DEDAL
36 Nacido en Tabriz o Teherán
IRANÍ
37 Extensión del tejado
ALERO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Registró un sonido o imagen
GRABÓ
2 Las reglas establecidas para el culto
RITOS
3 De forma de huevo (fem.)
OVADA
4 ___ krishna
HARE
5 Terminaré mi viaje
LLEGARÉ
6 Serpiente que asfixia a sus presas
BOA
7 Sumamente bueno
ÓPTIMO
8 Baile de salón de tempo muy rápido
GALOP
9 Acepta, obedece
ACATA
10 Pasar casi rozando
RASAR
16 Recibí con los brazos abiertos
ACOGÍ
20 Llena de vivacidad
ANIMADA
21 Planean
TRAMAN
22 ___ B, cantante de "Enough"
CARDI
23 Mirar a lo lejos desde un sitio elevado
OTEAR
24 Operación de sustracción
RESTA
25 Color en la bandera de Italia
VERDE
26 Inventar cosas nuevas
IDEAR
27 Separo de las otras cosas
AISLO
30 La del pez espada no tiene escamas
PIEL
32 "Como lo hago yo"
ASÍ
