¿Cuánto es 10+4×(4−4)÷2? El ejercicio matemático que pone a prueba la rapidez mental

Hay un reto matemático que causó gran confusión en varios participantes, quienes demoraron en entender por dónde debían empezar para no fallar. Espero que la suerte y los conocimientos estén de tu lado para encontrar la respuesta en 10 segundos. Aquí no solo podrás demostrar todo lo que aprendiste en tu etapa de estudiante, sino que también desafiarás a tu lógica y memoria y todo en tiempo récord. Lo único que necesitas es estar 100% concentrado y no apurarte, sino idear el mejor camino para llegar a la meta.

Es por eso que hoy te motivo a poner a prueba tu capacidad de razonar con claridad y preparar tu mente. Para esto será necesario alejar toda distracción cercana a ti y concentrarte al máximo. Así estimularás el pensamiento abstracto, reforzarás tu capacidad de razonamiento y mejorarás la memoria a corto plazo. Además, podrás desarrollar tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico, a la par que le sacas el jugo a tus habilidades analíticas.

El reto matemático

Aquí tienes que poner a prueba tu capacidad de solucionar y tomarlo como un desafío en el que podrás darle un ejercicio a tu mente. Concentrate, ya que solo tenés 10 segundos para dar con la respuesta. El problema que debes solucionar es el siguiente: 10 + 4 × (4 − 4) ÷ 2 = ?

El ejercicio viral en redes sociales (Foto: Redes Sociales)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Aquí la clave era seguir el orden de las operaciones PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta (de izquierda a derecha). Primero debiste resolver lo que está dentro de los paréntesis, luego multiplicar, dividir y sumar. Si lo hiciste así, el resultado final es 10, ¿tuviste suerte?

La respuesta al cálculo matemático viral en redes sociales (Imagen: Mag / Klipartz)

Recuerda que los retos matemáticos están diseñados para todo tipo de público, desde estudiantes de primaria hasta universitarios y buscan mejorar habilidades como el reconocimiento de patrones, la secuenciación numérica y el cálculo mental.

Para vencer en estos desafíos es importante que sigas el orden de las operaciones y uses las reglas PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Suma, Resta) o BODMAS (la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, al igual que la suma y la resta, por lo que esas operaciones deben completarse de izquierda a derecha).

Estos retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, lo que promueve el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética. No pierdas la calma y recuerda que un pequeño descuido puede cambiar toda la respuesta.

Por Sandra Morales