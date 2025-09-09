¿Cuánto es (12² - 48)÷(5 + 1) × (9 - 4) + 3³? El reto matemático que esconde una trampa y lo hace difícil de resolver

Un nuevo desafío matemático se volvió viral en redes sociales al poner en jaque la lógica de miles de usuarios. A primera vista, la operación parece sencilla, pero esconde una trampa. La expresión completa es: (12² - 48) ÷ (5 + 1) × (9 - 4) + 3³ = ? ¿Te animás a resolverla en menos de un minuto?

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

Sumas y restas, también de izquierda a derecha

Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

Este reto matemático esconde una trampa que muy pocas personas logran encontrar (Foto: Creada con Canva)

Paso a paso para resolver este cálculo matemático de forma correcta

Si todavía no pudiste dar con la respuesta correcta o el resultado final te generó dudas, te dejamos una resolución sencilla a este problema. Para evitar errores comunes, es clave recordar que siempre deben resolverse las operaciones que se encuentran delimitadas por paréntesis.

Primero, se resuelven los paréntesis.

12² = 144

5 + 1 = 6

9 - 4 = 5

3³ = 27

La expresión queda: (144 - 48) ÷ 6 × 5 + 27

Luego, se resuelve la resta dentro del primer paréntesis.

144 - 48 = 96

Queda: 96 ÷ 6 × 5 + 27

Como tercer paso se realizan las divisiones y multiplicaciones de izquierda a derecha.

96 ÷ 6 = 16

16 × 5 = 80

Finalmente, se realiza la suma.

80 + 27 = 107

Resultado final: 107

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, ayudando a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

