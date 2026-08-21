Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Desafío visual: ¿podés encontrar a las cuatro mujeres ocultas en la imagen?
La ilustración parece mostrar a una joven hablar por teléfono, pero esconde otras tres figuras femeninas entre sus trazos; encontralas en tiempo récord y poné a prueba todas tus funciones cognitivas
- 4 minutos de lectura'
Los desafíos visuales y las ilusiones ópticas tienen la capacidad de poner a prueba la percepción con imágenes que esconden mucho más de lo que muestran a primera vista. En este caso, una particular ilustración propone un reto aparentemente sencillo: encontrar cuatro mujeres dentro del mismo dibujo.
La obra pertenece al artista ucraniano Oleg Shupliak, reconocido por realizar composiciones en las que combina diferentes figuras y rostros dentro de una misma escena. En esta ilustración, a simple vista se observa a una joven de cabello voluminoso que parece sonreír mientras sostiene una mano cerca de su rostro.
Sin embargo, esa es solamente la primera figura. Al observar detenidamente los trazos, aparecen otras tres mujeres camufladas dentro del cuerpo, el cabello y la vestimenta del personaje principal. El desafío consiste, entonces, en descubrirlas sin ayuda. Antes de continuar con la respuesta, conviene detenerse unos segundos frente a la imagen y prestar atención a cada uno de sus detalles.
Dónde están las cuatro mujeres escondidas en la imagen
La primera mujer es la más evidente y ocupa prácticamente toda la ilustración. Se trata de la joven que puede reconocerse inmediatamente al observar el dibujo completo.
Para encontrar a la segunda hay que dirigir la atención hacia la mano que la protagonista mantiene cerca de su rostro. Allí, la combinación de diferentes líneas forma la silueta de una mujer de cuerpo entero.
Una vez identificada esa figura, encontrar la tercera puede resultar algo más sencillo. Hay que mantener la mirada en la misma zona y observar detenidamente el antebrazo de la protagonista, donde aparece el perfil de otro rostro femenino.
La cuarta es probablemente la que exige cambiar por completo la perspectiva desde la que se observa el dibujo. Para descubrirla hay que ampliar el campo de visión y concentrarse en el torso de la protagonista. Su abdomen y la parte inferior de su vestimenta forman algunos de los rasgos de un enorme rostro femenino escondido dentro de la composición. El abdomen funciona como parte inferior de esa cara, mientras que otros elementos de la ropa y los accesorios completan los labios, el ojo y el resto de sus facciones.
Una vez descubiertas las cuatro figuras, resulta difícil volver a observar la ilustración de la misma manera: los trazos que inicialmente parecían pertenecer exclusivamente a la protagonista adquieren simultáneamente un segundo significado.
Beneficios de los acertijos visuales
Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:
- La atención al detalle: encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.
- La concentración: este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.
- La velocidad de procesamiento: resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.
- Fomentan la creatividad: los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.
- Favorecen el trabajo en equipo: resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.
Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
La dueña de Rever Pass y Be Rebel entró en concurso preventivo con una deuda de $7692 millones
- 2
El Gobierno dio de baja 18 prepagas y obras sociales: cuáles son las que ya no podrán brindar servicio
- 3
Quién era la mujer que falleció al caer de un barranco en Jujuy: su hija tiene muerte cerebral
- 4
La aventura de Pupy y Bárbara: el trágico final del viaje de una elefanta y su cuidadora hacia la libertad