Desafío visual: ¿podés encontrar a las cuatro mujeres ocultas en la imagen?

Los desafíos visuales y las ilusiones ópticas tienen la capacidad de poner a prueba la percepción con imágenes que esconden mucho más de lo que muestran a primera vista. En este caso, una particular ilustración propone un reto aparentemente sencillo: encontrar cuatro mujeres dentro del mismo dibujo.

La obra pertenece al artista ucraniano Oleg Shupliak, reconocido por realizar composiciones en las que combina diferentes figuras y rostros dentro de una misma escena. En esta ilustración, a simple vista se observa a una joven de cabello voluminoso que parece sonreír mientras sostiene una mano cerca de su rostro.

Sin embargo, esa es solamente la primera figura. Al observar detenidamente los trazos, aparecen otras tres mujeres camufladas dentro del cuerpo, el cabello y la vestimenta del personaje principal. El desafío consiste, entonces, en descubrirlas sin ayuda. Antes de continuar con la respuesta, conviene detenerse unos segundos frente a la imagen y prestar atención a cada uno de sus detalles.

A simple vista, el diseño de Oleg I. Shuplyak es una joven sonriente, aunque entre líneas se esconden otras tres más.

Dónde están las cuatro mujeres escondidas en la imagen

La primera mujer es la más evidente y ocupa prácticamente toda la ilustración. Se trata de la joven que puede reconocerse inmediatamente al observar el dibujo completo.

Para encontrar a la segunda hay que dirigir la atención hacia la mano que la protagonista mantiene cerca de su rostro. Allí, la combinación de diferentes líneas forma la silueta de una mujer de cuerpo entero.

Debajo del rostro de la figura principal aparece la silueta de otra mujer; a su vez, se puede observar el perfil de la tercera

Una vez identificada esa figura, encontrar la tercera puede resultar algo más sencillo. Hay que mantener la mirada en la misma zona y observar detenidamente el antebrazo de la protagonista, donde aparece el perfil de otro rostro femenino.

La cuarta es probablemente la que exige cambiar por completo la perspectiva desde la que se observa el dibujo. Para descubrirla hay que ampliar el campo de visión y concentrarse en el torso de la protagonista. Su abdomen y la parte inferior de su vestimenta forman algunos de los rasgos de un enorme rostro femenino escondido dentro de la composición. El abdomen funciona como parte inferior de esa cara, mientras que otros elementos de la ropa y los accesorios completan los labios, el ojo y el resto de sus facciones.

Una vez descubiertas las cuatro figuras, resulta difícil volver a observar la ilustración de la misma manera: los trazos que inicialmente parecían pertenecer exclusivamente a la protagonista adquieren simultáneamente un segundo significado.

La última imagen develada se puede observar sobre el vientre de la figura principal.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle : encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

: encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración : este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

: este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento : resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

: resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad : los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

: los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo: resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.