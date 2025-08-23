El acertijo viral con emojis de la RAE: cuáles son los nombres de los famosos libros

En el último tiempo, los acertijos visuales se convirtieron en tendencia en las redes sociales, donde gran cantidad de usuarios se retan a poner en juego todos sus conocimientos. Y es que estos desafíos no solo son un entretenimiento, sino también buscan medir la capacidad de cada usuario y hasta ejercitar la mente.

En esta oportunidad te traemos uno de los desafíos más complicados viralizados en Internet en la última semana por la RAE. La consigna es simple, pero no por eso menos exigente: mirar atentamente cada conjunto de emojis y descubrir a qué libro corresponden. Detrás de cada imagen se oculta un título que, probablemente, alguna vez hayas leído o escuchado nombrar. ¿Te animás a hacerlo en tan solo 30 segundos?

Animate a descubrir los títulos de estos libros recomendados por la RAE (Foto: Redes Sociales)

Animate a descubrir los títulos de estos libros recomendados por la RAE (Foto: Redes Sociales)

Animate a resolver este acertijo en tan solo 30 segundos y poné a prueba a tus amigos lectores (Foto: Redes Sociales)

¿Cuáles son los títulos escondidos?

La selección incluye obras de grandes nombres de la literatura. Estos son los diez títulos que se esconden tras los emojis:

1. La colmena, de Camilo José Cela: representada con una casa y una abeja.

2. Fuenteovejuna, de Lope de Vega: una fuente y una oveja bastan para recordarla.

3. A una nariz, de Francisco de Quevedo: solo un emoticono, una nariz, para describir esta sátira.

4. El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín: un check verde junto a tres niñas.

5. Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura: tres sombreros elegantes, fácil de adivinar.

6. Canción del pirata, de José de Espronceda: notas musicales y la bandera pirata.

7. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez: un corazón, un reloj y un símbolo de enfermedad.

8. La casa de los espíritus, de Isabel Allende: una casa acompañada de fantasmas.

9. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa: confeti y la figura de un chivo.

10. El tiempo entre costuras, de María Dueñas: un reloj junto a hilo y aguja.

Este tipo de desafíos, más allá de su componente lúdico, busca acercar la literatura a nuevos públicos. Es una forma entretenida de recordar clásicos, descubrir títulos que quizá no conocías o animarte a leerlos por primera vez. Si lograste identificar al menos cinco, podés considerarte un buen lector, si acertaste ocho o más, sos un verdadero amante de los libros.

¿Cuáles son los beneficios de los retos visuales?

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle . Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

. Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración . Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

. Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento . Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

. Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad . Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, estimulando el pensamiento creativo.

. Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, estimulando el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo. Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.