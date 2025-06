Test de personalidad: elegí uno de los puños y conocé si sos una persona honesta o mentirosa

Un nuevo test de personalidad pone a prueba las capacidades cognitivas de los usuarios de las redes sociales. Dentro de las amplías temáticas existentes, los creadores de estos contenidos virales eligieron una particular: según la forma en la que cerras el puño de tu mano podés ser una persona mentirosa u honesta.

En una postal que se pone enfrente de los usuarios, tres maneras de cerrar los puños le dan forma a un test de personalidad. Aunque no existe evidencia científica al respecto, este desafío reúne una gran cantidad de adeptos en las redes sociales y motiva a otros, que no están al tanto, a conocer este contenido.

Elegi uno de los puños y conocé detalles de tu personalidad

Sin un límite de tiempo establecido -como así sucede en los acertijos-, los usuarios podrán tomarse su tiempo para escoger la opción deseada, según su gusto y percepción. Luego, encontrarán un diagnóstico pormenorizado que lo pondrá de la vereda de los honestos o, por el contrario, de los mentirosos.

Práctico, sin muchas vueltas, los test de personalidad son furor en las redes sociales. Con la idea de fomentar el autoconocimiento, las personas se toman su tiempo para resolver y encontrar la forma de resolver un desafío visual de poca complejidad.

Qué significa cada opción

Si elegís la opción número 1: en ocasiones, podrías recurrir a la mentira si te ves en una situación donde sea necesario o tengas la oportunidad de hacerlo, sin que esto necesariamente tenga un gran impacto en tu vida o relaciones. No obstante, cuando descubrís que te ocultaron la verdad, esa es una situación que no podés tolerar. Te sentís traicionado e incluso herido por ello. La honestidad y la sinceridad son valores importantes para vos.

Si elegís la opción número 2: sos consciente de que la verdad siempre prevalece, y no toleras que las personas intenten aprovecharse de vos. Por eso, optarás por ser honesto en cualquier situación, incluso si esto pudiera hacer que parezcas alguien propenso a la mentira. Tu compromiso con la integridad es prioritario, y no estás dispuesto a comprometerlo. Tu firmeza en la honestidad puede resultar en que otros te perciban como alguien que no se desvía de la verdad.

Si elegís la opción número 3: en esta etapa de tu vida, la mentira se ha arraigado en tu comportamiento, a menudo sin que evalúes las posibles consecuencias que esto podría acarrear en tu vida. Sería altamente aconsejable que reflexionaras sobre la idea de adoptar una postura más honesta en tus acciones y palabras. La honestidad es un valor fundamental que puede fortalecer tus relaciones y tu propio sentido de autoestima.

