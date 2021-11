Bienestar. La estafa de una industria que factura millones

La palabra está en boca de todos. La cultura del wellness se ha vuelto una industria que factura millones. Comenzó en Estados Unidos, pero pronto se expandió al mundo, y Argentina no es la excepción. Suplementos, terapias, tratamientos, productos: todo es vendido en nombre de la búsqueda del bienestar. En muchos casos, sin demasiada evidencia científica detrás, pero avalado por las enormes ganas de creer de muchos. Personalmente, miro este movimiento con sensaciones encontradas. Mientras me encanta que la gente se preocupe por su salud y busque nuevos métodos para alcanzarla, me hace ruido que necesitemos tanto marketing para vender soluciones que siempre estuvieron ahí, a la vista de todos.

En un artículo que leí recientemente del coach Brad Stulberg, indicaba que para los científicos el bienestar emerge de alimentar seis dimensiones interrelacionadas en nuestra salud: la física, la emocional, la cognitiva, la social, la espiritual y la ambiental. Pero nutrir estas dimensiones no quiere decir gastarse una millonada en cremas, suplementos, pastillas o tratamientos. El bienestar es más simple: se trata de comprometerse a hábitos saludables con la mayor asiduidad posible.

¿De qué estoy hablando? De cuestiones que llevo años refiriendo en esta columna. De ponerte en movimiento, comer alimentos frescos y sin aditivos ni conservantes (y con muchas menos etiquetas), en un balance equilibrado y sin dietas de por medio. También, de tener vínculos sanos y rodearnos de personas que nos motiven, de no guardarnos dentro lo que sentimos (de animarse a estar triste aunque en redes todos parezcan felices). De comprometernos con nuestros proyectos, y tratar de evitar las distracciones fútiles. De cultivar el propósito en la vida, siguiendo nuestros valores y los objetivos que queremos alcanzar. Y hablo del plan grande para nuestra existencia, pero también de la conexión con la espiritualidad, cualquiera sea la forma que le quieras dar. Sentirse pleno espiritualmente es otro gran camino hacia el bienestar.

¿Y por qué todo esto no tiene la misma publicidad que el último suplemento o tratamiento de moda? Porque no se puede comprar en la dietética, si no que es un trabajo interno, al alcance de todos, pero requiere ojos abiertos y compromiso. Uno que no ofrece resultados tan inmediatos, pero que sienta las bases para una vida más saludable, feliz e intensa. El bienestar (o el consabido wellness) no es algo pasajero, como un estado de ánimo. Bien trabajado, es la plataforma desde la cual cimentar otros aspectos de tu persona. Es una estructura que te fortalece y acompaña.

Así que la premisa es simple: dejemos de encandilarnos con espejitos de colores y volvamos a los básicos. Puede no ser fácil o tan atractivo, pero vale cada segundo de esfuerzo.

Por @daniel.tangona

