Bienestar. ¿Y qué tal entrenar en un entorno natural?

Con la pandemia, todos revalorizamos el espacio al aire libre. Hasta la planta más chiquita en casa cobró otra relevancia. Y aunque siempre lo prediqué, hoy creo con más fuerza que nunca en los beneficios de entrenar en el espacio exterior. Mejor aun, en un entorno natural, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

En estos tiempos tuve la oportunidad de descubrir las maravillas que tenemos en casa. De redescubrir Argentina y su esplendor y belleza, que nunca deja de sorprender. Tenemos un país tan grande que hay desde ríos y sierras a montañas, lagos y nieve, pasando por llanuras y aguas termales. Y el relax más profundo es posible en cualquiera de sus rincones, no solo visitando sus paisajes privilegiados, sino acercándose a sus centros de salud y bienestar. Spas, retiros espirituales y de silencio de primer nivel se ofrecen en todo el país.

Las investigaciones médicas confirman lo que nuestro cuerpo confía intuitivamente: los entornos agradables aceleran la recuperación de los enfermos y mantienen la salud de los sanos. Ya sabemos que para estar saludables el cuerpo necesita una dieta adecuada, cierta cantidad de ejercicio y dormir lo suficiente y de forma regular. Pero el aire limpio y el contacto con la naturaleza y el sol también es una clave del bienestar, y después de estos años lo vamos teniendo más claro.

Creo que lo que se viene no es solo entrenar al aire libre, en la plaza o parque más cercanos, si no también hacer escapadas y retiros de relax y entrenamiento. Dejarse mimar en un spa y a la vez dejarlo todo en una buena clase de gimnasia. Y mientras las endorfinas comienzan a bullir en el cuerpo, respirar hondo y disfrutar el aire fresco y limpio de ese entorno, oxigenando cada célula. Así serán las vacaciones del futuro no tan lejano.

Los entornos naturales no solo son agradables, también pueden ser muy motivadores. Porque ofrecen una nueva forma de hacer foco: podés concentrarte en el canto de los pájaros, el viento en los árboles, la luz que se cuela entre las hojas. Cambiar de escenario es una gran forma de volver a disfrutar eso que tal vez venías haciendo por pura rutina. Es como haber corrido toda la vida en la cinta del gimnasio y de pronto empezar a correr afuera, al aire libre y en un paisaje real que se va moviendo. El tiempo no solo se pasa más rápido, si no que se disfruta y valora.

Si todavía estás en plan de organizar tus vacaciones, ¿qué tal considerar unos días de spa y entrenamiento? Somos cuerpo, mente y emociones, y cuidar uno repercute en los otros. Esta opción de viaje puede ser el mix perfecto para empezar el año con energía, motivación y buenos hábitos, dispuesto a encontrar tu mejor versión en este 2022.

