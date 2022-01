Empezar a entrenar. No le tengas miedo a llenar la agenda

Lo leí hace poco en un libro de mi gran gurú en este mundo del desarrollo personal y el autoconocimiento, Robin Sharma: la persona que más experimenta es la que más gana. Pero lo interesante de esto es que él postula que no hace falta ser viejo para llegar a tener sabiduría; que podemos tener la experiencia de una persona mayor incluso cuando somos jóvenes. Que, como dice una frase conocida, la sabiduría puede no ser un peine que nos den cuando ya nos quedamos pelados (no, no es una referencia personal).

¿Cuál es entonces la receta? Llenarnos la agenda. Y no hablo de complicarnos la vida con mil compromisos que después nos hagan llegar al final del día estresados, sino de tener más actividades interesantes, conversaciones que nos abran la cabeza, leer libros que nos despierten, encarar viajes reveladores, transitar caminos no tan concurridos. Acumular ese tipo de experiencias puede brindar conocimiento express. Son instancias de aprendizajes vitales, que enseñan cosas de forma tangible y memorable, con impacto. “Pon más vivencias en cada uno de tus días” , incentiva Sharma.

Todos tenemos el mismo tiempo en nuestras vidas. Las 24 horas son iguales para todos. Pero está en cada uno cómo aprovecharlas y hacerlas valer, porque hay acciones que las hacen pasar sin pena ni gloria (de hecho, diría que las malgastan) y otras que las enriquecen y graban en el recuerdo. Y no digo que todos los días deberías hacer algo memorable, pero sí cada dos o tres o una vez por semana. Es lo que hace que a la distancia tu vida tenga sustento y te sientas orgulloso de ella. Porque será una existencia con propósito.

En este camino de llenar la agenda me gustaría proponer que hagas lugar para el ejercicio. Podés anotarte en algún deporte que nunca hayas practicado, conocer nuevos compañeros, animarte a probar tus destrezas y capacidades. Ese tipo de experiencia te da sabiduría, y te permite un interesante autoconocimiento. Otras actividades como salir a correr, andar en bici o entrenar con un profesor son buenas alternativas para seguir abriendo la cabeza y generando recuerdos: movilizar el cuerpo oxigena el cerebro y puede ser un gran inspirador de nuevas ideas y proyectos. Una suerte de círculo virtuoso muy fértil.

“Decide lo que necesitas experimentar para vivir una vida más plena y empieza con ello” , propone Sharma. Sea conocer gente interesante, leer libros profundos o anotarte en una clase de baile, es tiempo de hacerlo. Porque hacer el foco en nuestros deseos es la clave para tomar mejores decisiones y alcanzar antes los objetivos. Como dice este gurú, la claridad ayuda a cultivar el éxito. Y no hay mayor claridad que la que da la perspectiva y la experiencia. ¿Estás listo para empezar a enriquecer tu vida?

