10 libros ideales para iniciarse en la lectura

La red Alibrate presenta su ranking de diez libros para iniciarse en la lectura. Crédito: LibertadDigital

Todos somos lectores, solo hace falta encontrar el libro indicado para satisfacer el interés de cada persona. Alibrate presenta los diez mejores libros para iniciarse en la lectura, según su red de usuarios. A continuación, las reseñas de cada uno.

La casa de los espíritus de Isabel Allende

Puntuación: 8,4

"La casa de los espíritus" de Isabel Allende

"Me encantó. La leí hace veinte años. Fue la primera novela de 'adultos' que leí y la recuerdo como si fuese hoy. Veo los personajes y escucho los diálogos. Teniendo cosas estilo 'realismo mágico' (aunque no se si es correcto llamarlo así) es completamente verosímil. Los personajes están tan bien descritos y creados que particularmente me generaron recuerdos muy vívidos y durables. Libro que regalé a muchas personas porque cualquiera lo puede leer, aún quien no lee nunca".

La isla misteriosa de Julio Verne

Puntuación: 8,3

"La isla misteriosa" de Julio Verne

"Uno de los mejores clásicos que he leído. Julio Verne es un escritor que nos atrapa en su manera de ver el mundo, lleno de aventuras y desafíos. El autor nos transporta a un destino lleno de misterios por resolver".

Mujercitas de Louisa May Alcott

Puntuación: 8,5

"Mujercitas" de Louisa May Alcott

"Han pasado casi ciento cincuenta años desde aquel lejano 1868, pero la complicidad de Meg, Beth, Amy y Jo con las demás mujeres no ha muerto. Es más, autoras de la talla de Simone de Beauvoir y Joyce Carol Oates han sido admiradoras entusiastas de esas mujercitas que en sus gestos y palabras resumen el espíritu crítico de una época y aún hoy pueden regalarnos unas hermosas horas de lectura".

Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling

Puntuación: 8,7

"Harry Potter y la piedra filosofal" de J.K Rowling

"Harry Potter es un libro íntimamente relacionado con mi niñez. Leer las aventuras de Harry, Hermione y Ron teniendo la misma edad que ellos, soñando con la carta de Hogwarts, las descripciones que realiza la autora de todo ese entorno mágico, es hermoso. Es el mundo de fantasía y aventuras con el que todo niño sueña. Me encantó".

Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar

Puntuación: 8,5

"Historias de cronopios y de famas" de Julio Cortázar

"Difícil realizar la lectura de este libro sin mantener una sonrisa dibujada en el rostro, al menos en mi caso. Divertidas historias de la desbordada imaginación de Cortázar que crea estos singulares personajes, cronopios, famas y esperanzas, en un mundo en medio de lo verdadero y lo imaginario. Aparte de la versión original, existe otra para regocijo de los niños con las historias de cronopios por separado, la cual incluye unas ilustraciones fantásticas que no tienen desperdicio, que también recomiendo ampliamente".

Yo, robot de Isaac Asimov

Puntuación: 8,2

"Yo, robot" de Isaac Asimov

"Es excelente. No se pueden creer las ideas brillantes que ha tenido este escritor. De fácil lectura, ningún capítulo tiene desperdicio. Un adelantado. Espectacular para adolescentes".

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez

Puntuación: 8,3

"Crónica de una muerte anunciada" de Gabriel García Márquez

"No puedo escribir reseña alguna sin decir que este libro fue mi primer amor literario. Saber el final del libro desde el comienzo y, sin embargo, no querer que suceda... Una obra de arte digna de leer".

El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

Puntuación: 8,4

"El retrato de Dorian Gray" de Oscar Wilde

"Oscar Wilde es un imprescindible dentro de los autores clásicos y esta es sin duda la obra que recomendaría para empezar. Es muy original; está muy bien escrita y el tema es interesante y actual".

La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón

Puntuación: 8,6

"La sombra del viento" de Carlos Ruiz Zafón

" La sombra del viento es un libro escrito con amor, la mente y el alma, con personajes que te roban sonrisas y te llevan por todo el sinfín de las emociones humanas, con la suficiente acción para no aburrirte y las palabras precisas para no empalagarte y hacerte amar este libro y la lectura. Super recomendado".

Tokio blues de Haruki Murakami

Puntuación: 7,9

"Tokio blues" de Haruki Murakami

" Tokio blues es un libro entrañable, con personajes conflictivos, bien definidos y una historia donde la nostalgia y el drama personal va y viene como las olas de un océano tormentoso. Sin embargo, al final del túnel cada uno encuentra su luz y su esperanza. Una novela de la adolescencia, con todo y sus inquietudes, sobresaltos, melancolías, donde la muerte y la vida tienden una red que seduce, inquieta y atrapa, y reconforta. Es excelente".

