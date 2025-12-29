Jaime Bayly en Buenos Aires: de “en esta ciudad se advierte el progreso” a “la calle Vicente López apesta”

En su reciente visita a la ciudad de Buenos Aires, el escritor y periodista peruano residente en Miami, Jaime Bayly, grabó para su canal de YouTube varios videos en el hotel Alvear, donde se hospedó con su pareja, Silvia Núñez del Arco, y su hija menor, Zoe Bayly. En los primeros videos emitidos desde Buenos Aires, ponderó la desregulación económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei, a diferencia de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos.

“En esta ciudad se advierte el progreso económico. Mientras Estados Unidos, erróneamente por culpa del presidente Trump, se va cerrando al mundo, este gran país, la Argentina, que se ha empobrecido mucho por culpa del proteccionismo ha derribado los aranceles y ha confiado en el libre comercio para que la gente mejore su calidad de vida”, reflexionó. Bayly dio como ejemplos de esa mejora la llegada al país de Decathlon, Victoria’s Secret y Cheesecake Factory. “La gente aquí paga nueve o diez dólares en pesos argentinos para comer algo rico”, calculó.

Bayly prodigó elogios a la gestión de Javier Milei

“Mucha gente está comprando en Amazon, antes eso no era posible en Buenos Aires. Son señales de libertad, de prosperidad, de mejora en la calidad de vida de los argentinos, que Milei prometió”, dijo antes de contar que en el país se compraba a mansalva ropa china por las plataformas Shein y Temu. “Este es el gran fenómeno; yo hago lo mismo en Miami -reveló-. Es un aire fresco de libertad la Argentina”.

Pero en el video de despedida de Buenos Aires, emitido este sábado 27, titulado “Crónica de una noche triste”, el autor deploró el olor nauseabundo a basura que había tenido que soportar con su familia mientras caminaba por la calle Vicente López, rumbo a Cinépolis (Bayly los llamó a la vieja usanza: Village Recoleta). Después de esa experiencia, puso en duda su presencia en la próxima edición de la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires para presentar su novela Los golpistas, sobre Fidel Castro y Hugo Chávez, que se publicará en febrero o marzo de 2026. “Fue una noche contrariada”, resumió.

Bayly contó que luego de cenar en el flamante restaurante Presencia, decidió con su pareja e hija ir al cine a ver La empleada, de Paul Feig, cuya función en la web de Cinépolis estaba anunciada para esa noche aunque la película se estrenará el 1° de enero de 2026. Pero esa sería la segunda contrariedad del escritor.

“Por idiotez mía, en vez de caminar por la avenida Alvear derecho hasta el cementerio de Recoleta y luego bordearlo hasta los cines, sugerí subir por Montevideo y doblar a la derecha por Vicente López -relató-. No sospeché que nos estábamos metiendo en una trampa. No nos robaron. Pero esas cuadras que se nos hicieron eternas por Vicente López fueron terribles. La calle apestaba. Era un olor hediondo, repugnante; caminamos diez, quince minutos y era el olor fétido, nauseabundo de la basura cuando se pudre en una noche de verano. Fue verdaderamente horrible, a mi hija y a mí nos dio náuseas, llegamos arrastrándonos al cine. En esos momentos me arrepiento de haber viajado y pienso qué hago acá”.

Para colmo, en el cine no daban La empleada. “Había salido en internet que se estrenaba, ¿cambiaron de planes o lo que leí era erróneo? No lo sé“. La familia entró a ver Bugonia, de Yorgos Lanthimos. “una película rara, inteligente, de a ratos perturbadora”, opinó.

“Me llevo esta noche torcida, aciaga, contrariada, y el mal recuerdo de la calle Vicente López y no sé si volveré pronto -anticipó el escritor-. Si acaso vuelvo será en mayo para la Feria del Libro, solo y en un viaje cortito, si acaso vuelvo en mayo”.