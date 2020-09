Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2020 • 00:55

A los 14 años Andrea (30) se dio su primer beso con Mauricio (33), su amigo con el que hablaba en todos los recreos y con el que no tenía secretos. Pero después de aquel primer beso empezaron las vacaciones y al año siguiente Andrea se cambió de colegio y perdieron contacto porque los llamados de Mauricio eran interceptados por la estricta familia de ella que no aceptaba una relación amorosa en la adolescencia.

Muchos años después Andrea se abrió una cuenta de Facebook: "Él me envió solicitud de amistad y volvimos a estar en contacto. Chateábamos frecuentemente, yo lo recordaba con cariño y como ese amor que nunca pudo ser, me causaba mucha nostalgia. Me contó que a los 21 años cuando falleció su padre se fue a vivir a Estados Unidos con su madre y trató de buscarme por conocidos pero en ese entonces yo no aparecía porque entre la universidad y mi familia no tenía tiempo para vida social ni para redes sociales. En ese tiempo fue que me enteré que me llamó reiteradas veces a mi casa, incluso días antes de viajar pero nunca me pasaban el teléfono", cuenta Andrea.

Cada uno siguió su vida

Cuando se volvieron a conectar Andrea estudiaba medicina, estaba casada, tenía un hijo de tres años y estaba embarazada del segundo. Por su parte Mauricio estaba comprometido.

Desde que se conectaron por las redes sociales siempre estuvieron pendientes de saludarse en fechas especiales como cumpleaños, navidad y año nuevo. Seguían siendo amigos, y los likes iban y venían de un lado al otro.

Pero en el año 2017 sus vidas empezaron a cambiar: ella se divorció y para fin de año él estaba en crisis en su relación y su prometida lo dejó. La situación de ambos hizo que sin darse cuenta se volvieran más cercanos y confidentes

"De repente ya compartíamos fotos de nuestros días y empezamos a conversar de otros aspectos de nuestras vidas, de nuestros planes, y sin darme cuenta se convirtió en parte de mi día a día. En el mes de agosto de 2018 empezamos una relación", confiesa Andrea.

Un año después ella planificó viajar a Estados Unidos para verse, sin embargo no le renovaron la visa. Por su lado Mauricio aguardaba los documentos de la residencia y no podía salir del país. Pero en enero de 2020 Andrea obtuvo su visa y planificó un viaje para el mes de marzo.

Andre con su anillo de compromiso arriba del helicoptero

15 años después: una sorpresa inesperada

El 13 de marzo volvieron a verse personalmente después de 15 años. Él la esperaba con flores y globos en el aeropuerto, ella se acercaba nerviosa, se abrazaron, lloraron y besaron... por segunda vez.

Al otro día de su llegada tenían planificado un vuelo en helicóptero sobre la ciudad de Nueva York, "lo noté muy nervioso antes de subir y una vez que sobrevolamos la ciudad yo estaba encantada de lo que mis ojos veían y por eso no me di cuenta en qué momento él sacó la cajita que tenía en su mano, la puso frente a mí y se puso más nervioso. Abrió la caja, había un anillo de compromiso y me preguntó si me quería casar con él, que había soñado con ese momento tantas veces y no quería dejarme salir de su vida nunca más". Andrea aceptó.

La pandemia los sorprendió, las fronteras se cerraron y el regreso a casa a reunirse con sus hijos y contar las nuevas noticias parecía misión imposible. No importara cuanto lo intentara, no estaba dentro de la lista de prioridades para los vuelos de retorno. "Estar lejos de mis hijos me hizo valorar mucho y añorar aún más el poder estar todos juntos como familia, fue difícil porque no dependía de mí el poder retornar. Un día le comenté a Mauri que podíamos hacer el civil en Estados Unidos con su familia y la boda por iglesia en Ecuador con mi familia, así de alguna manera todos serían partícipes".

El 27 de junio se casaron por civil en Estado Unidos

A Mauricio le pareció una buena idea y no encontró razón por la cual atrasar ese momento. Así que organizaron una pequeña boda por civil el 27 de junio. Fue una celebración íntima, con pocos familiares, y los novios se encargaron de preparar la comida y la decoración.

La pandemia y el aislamiento generó encuentros y desencuentros, en este caso, el cierre de fronteras ayudó a acomodar las cosas porque, finalmente, Andrea pudo volver a encontrarse con sus hijos, pero no volvió sola, lo hizo con su marido.

Andrea y Mauricio con los hijos de ella.

