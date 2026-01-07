Groenlandia: hace 80 años, Estados Unidos quiso comprar la isla más grande del mundo por 100 millones de dólares

En 1946, el presidente Harry Truman intentó comprar la isla más grande del mundo, que se convirtió en una obsesión para Donald Trump

LA NACION Mariano Chaluleu Escuchar Nota

Donald Trump quiere comprar Groenlandia. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo confirmó el lunes en el Congreso durante una reunión que mantuvo con legisladores. Ese mismo día, informó The New York Times, el presidente pidió a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio danés. Incluso trascendió que la Casa Blanca no descartó el uso de la fuerza militar.

Pero la iniciativa nada tiene de novedosa. En la historia de las compras territoriales de Estados Unidos, donde se destacan Alaska y Manhattan, pocas resultaron tan llamativas como los intentos de adquirir Groenlandia. Ya pasaron 80 años desde la primera oferta...

Groenlandia, con una población de apenas 55000 habitantes, es la isla más grande del mundo. El 80% de su superficie está cubierta por hielo, y las temperaturas invernales suelen descender por debajo de los -20 °C. Sin embargo, su riqueza natural es incalculable: tiene yacimientos de zinc, oro, hierro, uranio, petróleo y gas en alta mar… recursos que la convierten en un botín codiciado. Pero, además, su posición geográfica la hace crítica para cuestiones de defensa y navegación. Por ejemplo, las rutas aéreas más cortas entre Europa y América del Norte pasan por la isla, y su Base Espacial de Pituffik (estadounidense) es esencial para el sistema de defensa estadounidense.

Groenlandia tiene una población de unas 57.000 personas Getty Images

El primer intento oficial de Estados Unidos por adquirir Groenlandia ocurrió hace ya un tiempo, en 1946, bajo la presidencia de Harry S. Truman. En plena posguerra, el gobierno estadounidense consideró que la isla representaba “una necesidad militar” debido a su ubicación estratégica en el ártico. La oferta fue contundente: 100 millones de dólares en barras de oro, lo que hoy equivaldría a más de 1600 millones de dólares. Por entonces, ese tipo de transacciones eran algo más común. Estados Unidos le había comprado Alaska a Rusia, en 1867, y 2.144. 476 de kilómetros cuadrados a Francia, en lo que se conoce como “la compra de Luisiana”, en 1803. Y es imposible dejar de mencionar que, en 1946, ya había un antecedente directo -y fresco- de compra de un territorio danés por parte de los Estados Unidos: en 1917, durante el gobierno de Woodrow Wilson, Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes estadounidenses (previamente, Danish West Indies) por la suma de 25 millones de dólares. Hasta ese año, ese territorio caribeño pertenecía a Dinamarca.

Así es el agua y la arena de Trunk Bay, en Islas Vírgenes de los EE.UU worlds50beaches.com

En 1946, durante la presidencia de Harry Truman, Estados Unidos le ofreció a Dinamarca un dineral por Groenlandia Getty

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos percibía Groenlandia como un territorio clave para la seguridad nacional. Un encuentro del comité de estrategia del Estado Mayor Conjunto lo dejó claro cuando dijo que el control del territorio era “indispensable” para evitar que adversarios se posicionaran cerca de Estados Unidos. Pero Dinamarca, que controlaba Groenlandia desde hacía más de 300 años, rechazó la oferta de Harry Truman de manera tajante. El Primer Ministro danés calificó el intento como “absurdo” y dejó en claro que el territorio no estaba a la venta. Aunque la compra no se concretó, Estados Unidos aseguró su presencia en la región mediante un acuerdo que le permitió establecer la base aérea de Thule en 1951. Esta instalación -que es Pituffik y hoy se la llama por este nombre- todavía está operativa y se convirtió en un pilar del sistema de alerta temprana contra misiles balísticos.

Pero la historia de Groenlandia es mucho más que un capítulo en las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos. Sus orígenes humanos se remontan a una serie de migraciones inuit desde América del Norte, que comenzaron alrededor del año 2500 a.C. y se extendieron hasta el segundo milenio d.C. Estas olas migratorias dieron lugar a culturas como la Saqqaq y la Dorset, hasta llegar a la Thule, cuya presencia marcó el inicio de interacciones con los colonos escandinavos en el siglo XIII.

Groenlandia ha sido un objetivo de Trump desde su primer gobierno Getty Images

El primer asentamiento europeo en Groenlandia fue establecido por el noruego Erik el Rojo en el año 982, después de ser desterrado de Islandia por homicidio. Erik, padre de Leif Erikson, uno de los primeros europeos en alcanzar Norteamérica, llamó a la isla “Groenlandia” (tierra verde) para atraer a otros colonos, y organizó expediciones que resultaron en dos asentamientos principales: uno en el Este, cerca de la actual Qaqortoq, y otro en el Oeste, cerca de Nuuk. Estos asentamientos llegaron a albergar entre 3000 y 6000 personas, pero comenzaron a declinar en el siglo XIV, posiblemente debido al enfriamiento del clima, en lo que se conoció como la “pequeña era del hielo”.

Después, durante los siglos XVI y XVII, balleneros holandeses e ingleses frecuentaban los mares alrededor de Groenlandia y, ocasionalmente, interactuaban con la población local. Sin embargo, no se realizó ningún otro intento de colonización hasta 1721, cuando Hans Egede, con el permiso del reino unido de Dinamarca y Noruega, fundó una compañía comercial y una misión luterana cerca de lo que hoy es Nuuk, marcando así el verdadero comienzo de la era colonial de Groenlandia. En 1776, el gobierno danés asumió un monopolio total del comercio con Groenlandia, y la costa groenlandesa fue cerrada al acceso extranjero durante más de un siglo: no se reabrió hasta 1950. Luego, en 1953, la isla pasó a ser parte integral del Reino de Dinamarca, lo que trajo reformas para modernizar la economía, la educación y el transporte.

El interés de Trump por influir en Groenlandia viene desde 2019 Getty Images

Pocos años antes, Truman había intentado, en vano, comprarla. Y luego pasaron muchos años hasta que volvió a ocurrir algo similar, cuando, en 2019, Donald Trump expresó su interés por adquirirla. “El concepto surgió y dije, sin duda, estratégicamente es interesante y estaríamos interesados, pero hablaremos un poco (con Dinamarca)”.

En aquél entonces, Trump describió la idea como “un gran negocio inmobiliario” e incluso argumentó que Dinamarca podría beneficiarse al desprenderse de la isla, que, según él, “dañaba mucho” las finanzas danesas al costarles 700 millones de dólares anuales en subsidios.

La reacción desde Dinamarca fue contundente. La Primera Ministra desestimó la propuesta calificándola de “absurda”. “Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”, afirmó, dejando en claro la posición del gobierno. La discusión generó tensión diplomática entre ambos países, y finalmente Trump abandonó la idea. Sin embargo, no se dio por vencido.

A comienzo de 2025, retomó el proyecto de adquirir el territorio, esta vez afirmando que Estados Unidos podría “proteger a Groenlandia de un mundo cruel” , que los Estados Unidos “cuidarían y atesorarían a Groenlandia” y que su control era “una necesidad para la seguridad económica”.

Publicación de Donald Trump a comienzos de 2025: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA' (Make America great again). Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel. Truth Social

Sólo el tiempo dirá qué tan fácil o difícil le resulte esta empresa a Trump, quien en los últimos días insistió en los beneficios que Groenlandia podría obtener al convertirse en parte de Estados Unidos. Mientras tanto, los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca mostraron su rechazo.

De todas maneras, hay muchos factores que -incluso en el mejor de los escenarios- dan cuenta de lo difícil que sería esta transacción. Según la Constitución estadounidense, el Congreso tendría que aprobar el dinero para cualquier compra de ese tipo, lo cual obligaría al ejecutivo a encarar largas negociaciones.

Donald Trump Jr. (centro, con campera marrón), en su visita privada a Groenlandia el 7 de enero de 2025. Sus acompañantes visten gorras con el lema "hacer grande a Estados Unidos otra vez". Truth social

Los expertos afirman que el camino más fácil para Trump sería que el territorio obtuviera la independencia de Dinamarca y luego decidiera organizar una venta a los Estados Unidos. La búsqueda de independencia es algo que existe en la isla ártica. Hubo un referéndum en 2008 en el que más del 75% de los votantes apoyaron un plan para aumentar la autonomía. Múte Egede, primer ministro de Groenlandia desde 2021, declaró públicamente a favor de mayor autonomía y de un referéndum de independencia. Pero esto no quiere decir que él -o cualquier habitante de la isla- esté convencido de ser parte de los Estados Unidos, ni mucho menos. Egede todavía no hizo comentarios sobre las declaraciones de Trump, pero en diciembre dijo que Groenlandia “no estaba en venta y nunca lo estará”.

Mute Egede, el primer ministro de Groenlandia ANGU MOTZFELDT - EUROPEAN COMMISSION

Actualmente, la isla goza de relativa independencia frente a Dinamarca. Más que antes pero, quizás, menos que la ideal, según lo deseado por muchos de sus habitantes. Un breve repaso por los últimos hitos que llevaron a su autogobierno actual. En 1979, Dinamarca concedió a Groenlandia el estatus de autonomía, permitiendo que la isla se autogobernara en numerosos aspectos mientras seguía siendo parte del reino danés. Los groenlandeses mantuvieron la ciudadanía danesa con los mismos derechos que cualquier ciudadano de Dinamarca. El gobierno danés continuó administrando temas constitucionales, relaciones exteriores y defensa, mientras que Groenlandia tomó el control de áreas como el desarrollo económico, la regulación municipal, los impuestos, la educación, el sistema de bienestar social, los asuntos culturales y la iglesia estatal. La gestión de los recursos minerales quedó en manos de ambos gobiernos, lo que eventualmente llevó a los groenlandeses a apoyar masivamente, en 2008, una mayor autonomía. Desde entonces, Groenlandia es reconocida como una división administrativa autónoma bajo la soberanía de Dinamarca.

Desde 2009, Groenlandia recibe un porcentaje mayor al de antes por las ganancias por petróleo y minerales, además de un control casi total sobre sus asuntos internos, incluyendo la justicia penal. En ese marco, el groenlandés se convirtió en el idioma oficial del gobierno, reemplazando al danés. No obstante, la defensa y las relaciones exteriores continuaron siendo gestionadas en colaboración entre Dinamarca y los líderes políticos de la isla.

Pero si bien la independencia es un tema de discusiones recurrente, el hito parece, de momento, estar lejos de concretarse (al menos en el corto plazo). En el contexto de las declaraciones de Trump, quien decidió contestar con contundencia fue el rey Federico X, quien cambió, por tan solo cuarta vez en más de 200 años, el escudo de armas real. En la nueva versión, le dio más tamaño y relevancia al icónico oso polar de Groenlandia, sacrificando el espacio usado por las tres coronas de la Unión de Kalmar (el símbolo de la antigua dinastía nórdica, la unión de los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia). Las otras oportunidades en las que este escudo fue cambiado habían sido en 1903, 1948 y 1972.

A la derecha, la nueva versión del escudo de armas Real Kongehuset

“El Rey desea, mediante modificaciones al escudo de armas real establecido en 1972, crear un escudo de armas real contemporáneo que refleje los territorios autónomos y tenga en cuenta la historia y la tradición heráldica”, dijo la Casa Real entonces.

En la tradicional gala de Año Nuevo que reúne a la Familia Real danesa, la reina Margarita tuvo un gesto sutil pero contundente: usó la tiara Naasut, la joya que le regaló el gobierno autónomo de Groenlandia con motivo de su Jubileo de Rubíes en 2012 (“naasut” significa flor en groenlandés) y que su creador, el orfebre danés Nicolai Appel, realizó con oro extraído de la mina groenlandesa de Kirkespidalen. La imagen fue un claro mensaje contra los deseos anexionistas de Trump.