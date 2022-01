A cuánto asciende la fortuna de Lauren Sánchez, la nueva novia de Jeff Bezos

La pareja de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, fue nuevamente tendencia en las redes sociales. Sin embargo, esta vez no fue noticia por conquistar a uno de los hombres más poderosos del mundo, sino que ahora se habla sobre la gran fortuna que ella posee.

Todo surgió luego de que Celebrity Net Worth -sitio web que informa estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las celebridades- comparta la información de que la mujer tiene un patrimonio neto de treinta millones de dólares. En la noticia también hicieron mención que gran parte de su crecimiento económico se dio luego de su divorcio con Patrick Whitesell, quien es uno de los dos socios principales de la agencia William Morris Endeavor.

Lauren disfrutando de unas vacaciones junto a su marido, el magnate Jeff Bezos Instagram

En 2017 en una entrevista con The Hollywood Reporter, la mexicana contó que desde muy joven se ocupó de su economía gracias a su profesión de periodista y presentadora de televisión: “Tenía mi trabajo, tenía una carrera y luego encontré una vocación. Me encantaba el entretenimiento y me encantaba filmar, así que pude combinarlo todo”.

Asimismo explicó que gran parte de lo que tiene lo generó por una de sus pasiones: volar aviones. “Siempre estuve en el hangar mientras crecía, pero no sabía nada sobre volar”, contó al hacer referencia a su papá Ray, quien trabajó como instructor de vuelo y mecánico que ayudaba a reconstruir aviones.

La mujer comparte en sus redes una de sus pasiones: volar Instagram

Antes de abocarse de lleno a la aviación, Lauren trabajó en 2003 en un reconocido programa de Estados Unidos llamado Good Day. Y, como si fuera poco, también dio sus pasos en ciclos de renombre como The View y Extra en donde se desempeñó como presentadora y notera.

La mujer incursionó también en el mundo cinematográfico y participó en películas como El club de la pelea (1999), Los cuatro fantásticos (2005) y Ted 2 (2015). En cada una de estas producciones, interpretó a una carismática reportera de noticias.

Lauren Sánchez en Good Day Captura

Tiempo después le dio una pausa a sus trabajos y se concentró de lleno en su familia, ya que para el año 2008 se encontraba en pareja con Whitesell y decidieron tener una hija: Eleanor. Ella ya tenía a Nikko, de veinte años, fruto de su relación con el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Tony González.

En 2014 comenzó a trabajar con Pursuit Productions, donde ella y el cofundador Dan Friedkin se desempeñaron en el armado de documentales.

Lauren se desempeña en el armado de largometrajes y documentales Instagram

En la actualidad Lauren tiene 52 años y es fundadora de la empresa llamada Black Ops Aviation, que se dedica exclusivamente a la filmación aérea. Si bien todas las críticas y versiones van en torno a su supuesto interés con el hombre más rico del mundo, la realidad es que Sánchez es una notable empresaria que maneja sus propios negocios y que disfruta de sus momentos con Jeff, con quien suele compartir parte de su vida en las redes sociales.