A los 101 años, María Antonietta reflexiona sobre la insaciabilidad humana: “Si tenemos un dedo, queremos cuatro”

María Antonietta, a sus 101 años, se convirtió en una voz referente sobre el paso del tiempo y la naturaleza humana. Residente en Cerdeña, una de las denominadas Zonas Azules donde la longevidad es norma, la italiana compartió su perspectiva en un reciente reportaje del canal de YouTube Proyecto Happiness. Su testimonio trasciende el relato biográfico para erigirse como un análisis crítico sobre la insatisfacción constante que define a la sociedad actual. Al ser consultada sobre si la vida era superior décadas atrás, su respuesta es directa: “Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”.

La centenaria reconoce que el bienestar material aumentó significativamente, lo que permite que servicios y productos, antes inalcanzables, formen parte de la cotidianidad. Sin embargo, advierte que este acceso irrestricto generó un deseo incesante por poseer más, una abundancia que, bajo su mirada, no asegura la paz interior. Su filosofía se gestó en una juventud marcada por la austeridad extrema durante los años de la guerra.

Maria Antonietta contó su historia a Proyecto Happiness

En aquel periodo, su familia dependía de un huerto para subsistir y carecían de agua corriente, lo que obligaba a los integrantes a trasladarse hasta el río cargando cántaros. A pesar de tales privaciones, afirma con convicción: “No nos faltaba nada”. Esta premisa refleja una época donde la ausencia de opciones no implicaba carencia afectiva ni vital.

La dieta, impuesta por el entorno, dictaba un menú basado estrictamente en lo que la tierra ofrecía. En la actualidad, María Antonietta mantiene una relación sencilla con los alimentos y muestra buen humor al admitir que solo evita las papas crudas. Acompaña su régimen diario con café y una copa de vino tinto, hábitos que, aclara, no constituyen fórmulas mágicas para la longevidad.

María Antonietta trabajó toda su vida en el campo y atribuyó su longevidad a ese modo de vida austero (Fuente: Progetto Happiness)

Al interrogarla sobre el secreto para alcanzar un siglo de vida, su respuesta carece de rodeos: “Trabajar”. Para ella, este concepto abarca el cuidado del hogar y la resolución cotidiana de problemas sin asistencia tecnológica. Aunque reconoce que sus fuerzas merman, sostiene con firmeza: “No me siento vieja”.

El espejo le devuelve una imagen que prefiere evitar, aceptando el paso del tiempo con naturalidad y sentido del humor. La entrevista revela a una mujer que observa el presente con perspectiva histórica. Sin negar las ventajas del progreso técnico, advierte sobre la trampa de la insaciabilidad, donde el confort material a menudo oculta un vacío existencial creciente en las nuevas generaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA