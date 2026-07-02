A qué olía George Washington: el perfume que usaba el primer presidente de EE.UU. y cuánto cuesta hoy

Una farmacia fundada en 1752 por el médico escocés William Hunter creó el que sería el perfume característico de George Washington, el primer presidente y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Según la historia, llegó al lugar por accidente y, desde entonces, se convirtió en un asiduo cliente.

Cítricos, lavanda y romero, los ingredientes del perfume que usaba George Washington

De acuerdo con lo que Margaret Newell, profesora de historia en la Universidad Estatal de Ohio, le dijo a NBC, la fragancia que utilizaba Washington olía a cítricos, lavanda y romero. Además, tenía un toque de almizcle.

De acuerdo con su investigación, un boticario de Rhode Island creó una serie de 20 fragancias. Una de ellas, específicamente la colonia número seis, se convirtió en el perfume del primer presidente estadounidense.

“La decisión de Washington de usar una fragancia personal era señal de su riqueza y su deseo de representar un caballero”, afirmó Newell. La farmacia, ubicada en Newport, más tarde se convirtió en la marca de fragancias de lujo Caswell-Massey.

El director ejecutivo de la marca, Harry Kang, aseguró a NBC que Washington llegó por casualidad. “Se encontraba reunido con funcionarios franceses durante la Guerra de Independencia, entró en la botica, olió la fragancia y le gustó”, aseguró.

Según Kang, en ese momento Washington se llevó varias unidades del perfume, aunque no todas fueron para él. El primer presidente estadounidense le obsequió frascos a sus asesores de confianza y al marqués de La Fayette, un aliado militar francés que se unió a la guerra contra la Gran Bretaña.

El perfume que usaba George Washington aún puede comprarse

Caswell-Massey todavía vende el histórico perfume que utilizaba Washington. La fragancia tiene 254 años de antigüedad, es decir, su invención es anterior a la independencia de EE.UU., que este 4 de julio cumplirá 250 años. Cuesta US$225 el frasco de 100 ml.

Caswell Massey vende un set de jabones con las fragancias que utilizaron George Washington, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy Caswell Massey

Actualmente, además del perfume original, la marca comercializa un set de jabones con los que, según la empresa, reúne las fragancias favoritas de tres presidentes estadounidenses:

George Washington. Disfrutaba de la colonia número seis, una combinación cítrica lanzada en 1772 con notas de rosa, clavo y ámbar.

Disfrutaba de la colonia número seis, una combinación cítrica lanzada en 1772 con notas de rosa, clavo y ámbar. Dwight Eisenhower. Le gustaba tanto su jabón de almendras que tenía múltiples en la Casa Blanca. Su fórmula contiene crema hidratante, extracto de aloe vera y aceite de almendras dulces.

Le gustaba tanto su jabón de almendras que tenía múltiples en la Casa Blanca. Su fórmula contiene crema hidratante, extracto de aloe vera y aceite de almendras dulces. John F. Kennedy. Usaba Jockey Club, una fragancia deportiva lanzada en 1840 con notas de clavel, rosa, tomillo y albahaca.

Washington le daba importancia a su aroma e higiene

Además de revelar el perfume que Washington usaba, la profesora de historia de la Universidad Estatal de Ohio afirmó a NBC que el mandatario se preocupaba mucho por cómo olía y era muy meticuloso con su higiene personal. “Se lavaba mucho, así que esa sería su oportunidad para incluir el uso de la colonia en su rutina”, dijo Newell.

George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y uno de los padres fundadores

La historiadora agregó que el interés por el cuidado personal de Washington también se reflejaba en su cabello, ya que no utilizaba pelucas y estaba orgulloso de su cabello natural. “Se peinaba para imitar una peluca, pero no le gustaba la idea de usarla. La gente solía raparse la cabeza para usar pelucas, pero él no quería hacerlo”, afirmó.