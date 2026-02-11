John F. Kennedy, expresidente de EE.UU.: “Todos respiramos el mismo aire y todos somos mortales”

El 8 de febrero, Bad Bunny se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl LX. Sus canciones y escenografía remarcaron la importancia de la comunidad latina en un contexto donde cada día se agravan las políticas migratorias coordinadas por la administración Trump. Con este mensaje de amor, volvió a circular una frase de quien fuera presidente de EE.UU., John F. Kennedy: “Todos respiramos el mismo aire, todos apreciamos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales”.

La historia y explicación detrás de la frase de Kennedy

La frase es una cita exacta de un discurso en la American University en Washington D.C., pronunciado el 10 de junio de 1963, meses antes de su asesinato mientras circulaba en la comitiva presidencial en Dealey Plaza, Houston, Texas.

J.F. Kennedy, expresidente de EE.UU.: “Todos respiramos el mismo aire y todos somos mortales”

En un escenario marcado por la Guerra Fría, Kennedy remarcaba la búsqueda de la paz mundial más allá del campo de batalla, vivir de manera plena y mirar el conflicto con otra perspectiva.

“¿Qué clase de paz buscamos? No una Pax Americana impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses. No la paz de la tumba ni la seguridad del esclavo. Hablo de la paz genuina, la que hace que valga la pena vivir en la tierra, la que permite a los hombres y a las naciones crecer, tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos; no solo paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres; no solo paz en nuestro tiempo, sino paz para siempre”, señalaba.

La historia y explicación detrás de la frase de Kennedy Instagram/@j.fitzgeraldkennedy

El entonces presidente sostuvo que, pese a que muchos rechazaban el concepto de la paz por la postura de los líderes soviéticos durante el conflicto, los estadounidenses debían evaluar su creencia de que su entorno estaba marcado por la guerra.

“Demasiados creemos en la paz. Demasiados la consideramos irreal. Pero esa es una creencia peligrosa y derrotista. Conduce a la conclusión de que la guerra es inevitable, que la humanidad está condenada, que estamos atrapados por fuerzas que no podemos controlar”, decía.

Quién fue J. F. Kennedy, el presidente electo más joven de EE.UU.

John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. Fue el segundo de nueve hijos de una familia católica irlandesa, según consigna la librería y museo presidencial.

Desde pequeño tuvo una salud delicada. Antes de los tres años padeció enfermedades como la tos ferina, sarampión y una escarlatina casi mortal.

Cuando era adolescente asistió al internado Choate, donde se destacó en las asignaturas de inglés e historia.

Luego estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores.

Durante esta última etapa, sufrió una lesión en un disco de la columna al jugar al fútbol americano, un problema de espalda que le afectaría de por vida.

En 1952, Kennedy es elegido como uno de los senadores en la Cámara; ocho años después, derrotó a Richard Nixon en las elecciones presidenciales Instagram/@j.fitzgeraldkennedy

Su carrera política comenzó en 1946, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes.

En 1952 se convirtió en senador y ocho años después derrotó al entonces vicepresidente Richard Nixon en las elecciones, convirtiéndose en el presidente electo más joven de la historia de EE.UU.