Día de los Presidentes: por qué se celebra en EE.UU. y cuál es el origen del feriado federal del 16 de febrero

Estados Unidos se prepara para su primer fin de semana largo del mes de febrero. Este lunes 16 se conmemorará el Día de los Presidentes, uno de los 11 feriados federales que tendrá el país en 2026. Bancos, oficinas gubernamentales y algunos negocios permanecerán cerrados durante esta fecha.

Por qué se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.

La conmemoración surge como una celebración dedicada al cumpleaños de George Washington , quien fue el primer presidente de Estados Unidos entre 1789 y 1797.

Curiosamente, existen dos fechas registradas para su nacimiento debido al cambio de calendario de la época, destaca el Archivo Nacional de EE.UU.

George Washington, primer presidente de Estados Unidos, en el poder de 1789 a 1797 (The Mount Vernon Ladies’ Association)

Washington nació el 11 de febrero de 1731, según el calendario juliano que se usaba en ese entonces. Sin embargo, su fecha de nacimiento se ajustó al 22 de febrero de 1732, luego de que los norteamericanos adoptaron el calendario gregoriano en 1752.

Antes de que el Congreso de Estados Unidos oficializara la fecha como feriado federal, las celebraciones por el natalicio de George Washington se realizaban en ambas fechas. No fue sino hasta 1968 cuando se tomó la decisión de establecer el Día de los Presidentes, el cual incluía el cumpleaños de Abraham Lincoln (12 de febrero de 1809).

Fue hasta el año de 1971 que entró en vigor en el Congreso la “Uniform Monday Holiday Act“, una ley que trasladó varios feriados al lunes con el fin de crear fines de semana largos. De esta manera, esta celebración pasó a realizarse cada tercer lunes de febrero, que en este 2026 será el próximo día 16.

Cómo se celebra el Día de los Presidentes de EE.UU.

En Virginia, la conmemoración se conoce solamente como Día de George Washington, debido a que nació y vivió la mayor parte de su vida en dicho estado. Por su parte, estados como Illinois y Nueva York mantienen festividades propias para Lincoln y Washington por separado, en lugar de agruparlas en una misma fecha, recordó The New York Times.

Desfile de celebración del cumpleaños de George Washington, en Alexandria, Virginia (Instagram/@gwbirthdayalx)

En otros estados, como Alabama, a esta celebración se le conoce como el Día de Washington y Jefferson; mientras tanto, en Montana simplemente lo denominan cumpleaños de Lincoln y Washington.

El Día de los Presidentes se celebra de manera más cívica y cultural que festiva. En el caso de las escuelas y museos, se suelen realizar actividades para enseñar la historia de quienes han estado en el poder.

El sábado 14 de febrero se realizó un desfile en el vecindario de Old Town, Alexandria, en Virginia, para celebrar el natalicio de George Washington.

Este evento incluye bandas, carrozas y grupos que recorren las calles históricas. En Mount Vernon también suelen realizarse homenajes y recreaciones históricas en memoria del llamado Padre de la Patria.

Oficinas federales de EE.UU. permanecerán cerradas

Debido a que el Día de los Presidentes es un feriado federal, oficinas gubernamentales, tribunales, bancos y varios servicios públicos permanecerán cerrados el lunes 16 de febrero, de acuerdo con la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. (OPM, por sus siglas en inglés).

En Virginia realizarán un desfile por el cumpleaños de George Washington (Instagram/@mount_vernon)

Oficinas y agencias federales

Tribunales federales

Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés)

Dependencias administrativas del gobierno federal

Bancos y mercados bursátiles

Por este motivo, la agencia gubernamental recomienda a la población realizar sus trámites en días hábiles. Es importante destacar que las actividades se reanudarán el día martes 17 de febrero en los horarios habituales.

Tiendas minoristas, supermercados y farmacias sí abrirán durante el feriado federal e incluso muchas de ellas ofrecerán rebajas en sus productos, aunque es posible que operen con horarios reducidos.