Quarter Millennium Quest: ¿cuánto sabes sobre los 250 años de historia de Estados Unidos?
Un videojuego desarrollado por LA NACION recorre dos siglos y medio de historia americana en cuatro eras, desde los Padres Fundadores hasta el Mundial 2026
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Estados Unidos cumple 250 años de independencia, y LA NACION lo distingue con un juego educativo interactivo que recorre dos siglos y medio de historia, cultura y vida cotidiana estadounidense.
De los Padres Fundadores al siglo XXI: cuatro eras en 12 preguntas
Quarter Millennium Quest es una trivia dividida en cuatro eras históricas: los Padres Fundadores y la Declaración de Independencia (1776–1850), la Guerra Civil y la industrialización (1851–1925), la Gran Depresión, la Guerra Fría y la conquista espacial (1926–2000), y los eventos que marcaron el siglo XXI: los atentados del 11 de septiembre, la pandemia de COVID-19 y los dos Mundiales que Estados Unidos protagonizó en 1994 y 2026.
Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta, verificada y comprobable, pensada para la comunidad hispanohablante que vive y trabaja en este país.
Un juego educativo sobre los 250 años de historia de Estados Unidos
El juego forma parte de la cobertura especial del semiquincentenario americano del equipo de US Hispanics de LA NACION. Su propósito es reforzar el conocimiento histórico y cultural sobre el país que millones de latinos llaman hogar.
Quarter Millennium Quest es un juego de entretenimiento educativo sin fines de lucro ni propósito de evaluación académica. El contenido histórico fue revisado con fuentes de referencia primarias y secundarias. Errores u omisiones pueden reportarse al equipo editorial.
Desarrollado con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic) por el equipo de LA NACION US Hispanics.
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