Ski en Suiza para festejar los 70 de José Luis Manzano, el empresario que arrancó con Menem, apoyó a Massa y ahora acompaña a Milei

De Nueva York a Suiza. Tras escuchar en primera fila a Manuel Adorni en el cierre del “Argentina Week”, donde estuvo sentado junto a la mujer del funcionario que desató la polémica de la semana, José Luis Manzano viajó al exclusivo centro de esquí ubicado en Gstaad, en Suiza. Allí, confirmaron a LA NACION, hará una fiesta para festejar su cumpleaños. El empresario mendocino soplará 70 velitas en el marco de una amplia celebración.

Las invitaciones habían llegado hace unos días y a un público muy exclusivo, según contaron a este medio fuentes al tanto de la organización. Mientras en Buenos Aires se hablaba de un festejo a todo trapo hoy y mañana, cerca del empresario minimizaron esa información y dijeron que será “sólo para algunos amigos y familiares”. Está confirmado que asistirán unas 80 personas al evento en Suiza. Cada uno puede hacer sus cuentas.

“Parece que es recontra secreto”, contó alguien que vio la invitación en primera persona. Un diputado mendocino que ahora está en Madrid negó, con algo de temor, que esté haciendo escala para el festejo en Suiza. Son pocos los que se atreven a hablar de un evento sólo para personas VIP.

No estarán en la celebración, según pudo confirmar LA NACION, dos hombres muy cercanos a Manzano en su historia empresaria, como Daniel Vila y el exministro de Economía Sergio Massa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el cierre del Argentina Week desde Nueva York. En la primera fila está su esposa, Bettina Angeletti, junto al empresario José Luis Manzano.

Vila, Manzano y Mauricio Filiberti son socios en Edenor, la distribuidora eléctrica que atiende al Gran Buenos Aires y a una parte de la Ciudad. La historia en común de los dos primeros, sin embargo, es mucho más larga y densa. Arrancó en Mendoza.

Manzano era un entusiasta acompañante de Sergio Massa, al igual que Vila. Pero ahora, cambió. Estuvo con Milei semanas atrás y ahora volvió a acompañar la presencia libertaria en EE.UU. en el marco de Argentina Week.

Vila es uno de los defensores de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA, hoy enfrentado al Gobierno y abrazó al massismo abiertamente.

En Nueva York, el presidente de Integra Capital fue optimista sobre el rumbo del Gobierno y la economía, y destacó el interés de los inversores internacionales y la presencia de los gobernadores.

“Habrá sectores que deberán hacer un gran esfuerzo de adecuación porque no son competitivos para este modelo”, dijo Manzano en una entrevista a Forbes replicada por El Cronista. Anticipó un fuerte dinamismo en actividades clave: “Hay sectores que van a volar: Vaca Muerta, la minería, el agro y la tecnología. Estos sectores compensarán a los que caigan”. Casi una réplica del discurso libertario.

“No creo que esté estancada; la economía crece, aunque podría hacerlo más rápido si se acelera la inversión”, dijo ante la pregunta sobre la actividad. Sin embargo, advirtió que aún quedan reformas por hacer. “Aún falta mucho en materia de desregulación y la volatilidad internacional afecta el riesgo país”, completó.

El Presidente abraza a Luis Caputo en la cena de la Fundación Faro; los mira José Luis Manzano

“Tenemos varios proyectos con el RIGI. El proyecto de potasio (Potasio Río Colorado) lo contempla y en Vaca Muerta seguramente la integración de upstream y facilities también se hará bajo ese régimen”, dijo. De la misma manera, anticipó inversiones en energías renovables: “Tenemos proyectos de energía solar que sumarán dos o tres RIGI para 2026”.

Antes, el empresario mendocino había precisado las principales apuestas de Integra Capital. “Estamos con una posición ‘long’ en minería: tierras raras, uranio, litio, cobre, zinc, plomo, plata y oro”, dijo. A esto se sumaron proyectos energéticos en Vaca Muerta: “En petróleo, estamos perforando en Neuquén y Río Negro y mirando activos de downstream”.

Aunque dicen que su sintonía política se bifurcó, Manzano, Vila y Filiberti buscan sumar nuevos negocios. Quieren quedarse con una participación de Transener, la transportadora de electricidad por redes de alta tensión. Competirán con Jorge Brito (Genneia), la familia Sielecki y los hermanos Patricio y Juan Neuss, un apellido también ascendente en el mundo de los negocios en la Argentina. Al igual que Manzano, estos últimos son cercanos al proyecto libertario.

A fines del año pasado, en sociedad con la suiza Mercuria, los dueños de Edenor habían buscado quedarse con las estaciones de servicio Shell por US$1400 millones. Manzano y Vila son dueños de varios medios como América, A24, Telefé y El Cronista.

Vila, Manzano y Filiberti, dueños de Edenor

Manzano es además dueño de la petrolera Phoenix Global Resources (PGR), que produce petróleo en Río Negro, y de la Minera Aguilar (plata en Jujuy), que busca meterse en los negocios del litio y el uranio. Manzano busca ampliar además su participación (9%) en Metrogas.

El exministro de Menem se asoció el mes pasado a un empresario de Florida para quedarse con El Universo, el principal diario de Ecuador.

El último viaje a Nueva York cierra un semicírculo amplio de Manzano en la política. En los años 90 fue ministro del Interior de Carlos Menem, luego se acercó al kirchnerismo y hoy profesa con precisión las ideas de Javier Milei.