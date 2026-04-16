¿Tenés humedad en casa y no sabés por qué? Las claves para identificarla

Durante temporadas lluviosas con variaciones constantes de temperatura, las viviendas pueden presentar acumulaciones de humedad en paredes, rincones y ventanas.

Este fenómeno, si no se trata a tiempo, puede derivar en problemas como moho, olores persistentes y deterioro de materiales. Un arquitecto técnico explica cómo identificar cada tipo de humedad y qué soluciones aplicar en cada caso.

En contextos climáticos donde las lluvias son frecuentes y las temperaturas fluctúan, es habitual que aparezcan signos de humedad dentro de las viviendas. Aunque en muchos casos se percibe como un inconveniente menor, su persistencia puede generar afectaciones visibles como desprendimiento de pintura o aparición de moho.

El arquitecto técnico Jordi Martí, conocido como Jordimartix en redes sociales, indica que el primer paso para abordar este tipo de problemas consiste en reconocer su origen. “El primer paso para resolver un problema de humedades está en identificar el tipo que está presente en la vivienda”.

@jordimartix Tarde o temprano te va a tocar saber esto: Tipos de humedades y cómo se solucionan. ♬ so original - jordimartix

Tipos de humedad en viviendas y sus causas

Entre las formas más comunes se encuentra la humedad por capilaridad. Este fenómeno ocurre cuando el agua asciende a través de los muros desde el suelo, de forma similar a cómo un líquido sube por un material poroso. Incluso si las paredes cuentan con recubrimientos como pintura o mortero de cal, estos no actúan como barreras impermeables efectivas.

Según el especialista, el uso de pintura puede favorecer que el agua alcance niveles más altos de los esperados. Para estos casos, propone varias alternativas:

1. Inyectar resinas en el interior del muro.

2. Mejorar los sistemas de drenaje alrededor de la vivienda.

3. Realizar cortes en el muro para incorporar barreras impermeables.

Otro tipo frecuente es la humedad por condensación, que se produce debido a diferencias de temperatura entre el ambiente y las superficies. Martí explica que este proceso es comparable al que ocurre en una botella fría al sacarla de la heladera.

“La condensación en las viviendas surge de la misma forma que la condensación en una botella de cristal que se saca de la heladera”. Cuando una pared está fría y el aire contiene humedad, se forma una capa de agua que, con el tiempo, puede derivar en moho.

Las humedades por filtración se identifican generalmente por manchas en techos o paredes y están relacionadas con fallos técnicos en la estructura Shutterstock

Para este tipo de acumulación, las soluciones recomendadas incluyen:

1. Aislar térmicamente las paredes.

2. Incrementar la ventilación en los espacios interiores.

Las humedades por filtración se identifican generalmente por manchas en techos o paredes y están relacionadas con fallos técnicos en la estructura. En estos casos, el problema no se resuelve con soluciones superficiales.

El arquitecto advierte que el uso de materiales como silicona o mortero no corrige el origen de la filtración. En su lugar, es necesario intervenir directamente en la causa del daño.

Martí subraya la importancia de actuar con rapidez ante cualquier tipo de humedad. La falta de intervención puede incrementar los costos de reparación y comprometer elementos estructurales de la vivienda.

Por María Camila Salas Valencia