Acoso callejero: un programa que busca visibilizarlo y detenerlo

En la Argentina, 9 de cada 10 mujeres atravesaron una situación de acoso en el espacio público y el 100% lleva adelante diferentes estrategias para sentirse más seguras en la vía pública.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 15:51

El Programa Contra el Acoso Callejero, Stand Up es una iniciativa internacional desarrollada junto a la ONG Hollaback, con el fin de concientizar y capacitar a un millón de personas alrededor del mundo sobre herramientas concretas de intervención en situaciones de acoso en espacios públicos.

Dicho programa se replicará en la Argentina a través de Fundación Pescar, con gran experiencia y trayectoria en la formación y empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo el país. El objetivo del programa es capacitar a nivel nacional a 5 mil personas, a través de Fundación Pescar, y a 55 mil personas de manera virtual.

L'Oréal Paris presenta, en asociación con la ONG internacional Hollaback, la iniciativa "Contra el acoso callejero, Stand Up", con el fin de visibilizar la problemática del acoso en el espacio público y capacitar a un millón de personas alrededor del mundo sobre herramientas concretas de intervención en situaciones de acoso callejero.

Los resultados de un estudio global sobre acoso sexual en espacios públicos, realizado por la consultora Ipsos para L'Oréal Paris a 15.500 personas de nueve países de todo el mundo, fueron la principal causa para impulsar este programa: el 78% de las mujeres ha atravesado por una situación de acoso en espacios públicos; sólo el 25% dijo que alguien que era testigo intervino en la situación de acoso; el 96% dijo que la situación de acoso se detuvo cuando alguien pudo intervenir y brindar ayuda; casi el 90% de las personas encuestadas señaló que no hay información sobre cómo actuar ante situaciones de acoso callejero; y cerca de un 50% de las mujeres dijo que la situación de acoso afectó su confianza, su comportamiento, su autoestima y sus relaciones con otras personas. Los resultados de este estudio realizado en la Argentina muestran que el 90% de las mujeres ha experimentado al menos una situación de acoso callejero.

El acoso en el espacio público (desde comentarios indeseados, silbidos, gestos obscenos, hasta manoseos, masturbación, exhibición y persecución, entre otras acciones) es una de las modalidades de violencia de género más extendida, habitual, naturalizada e invisibilizada en distintos países del mundo, lo que ha sido demostrado por estudios como el de Ipsos. Por ello, L'Oréal Paris, marca que viene apoyando a las mujeres a lo largo de su historia, decidió asociarse con la fundación Hollaback para llevar adelante un programa internacional para visibilizar, concientizar e intervenir en situaciones de acoso en el espacio público, problemática estructural que afecta a millones de mujeres e integrantes del colectivo LGBTI en el mundo entero.

En la Argentina, el informe "Violencia contra las mujeres en el espacio público. La inseguridad de la que nadie habla" (septiembre, 2017), llevado a cabo por el Observatorio Nacional Mumalá, a partir del relevamiento y análisis de las encuestas realizadas a 1300 mujeres de 11 provincias del país, destaca que:

9 de cada 10 mujeres experimentó situaciones de acoso callejero alguna vez.

45% fue perseguida por un varón, al 36% un varón la tocó o le mostró sus genitales, y el 17% vio cómo un varón se masturbaba frente a ellas.

El 80% se siente insegura en el espacio público y teme por su integridad física y sexual, sensación que se intensifica durante la noche, en zonas poco transitadas y poco iluminadas.

El 100% lleva adelante estrategias para sentirse más segura en la vía pública: evita pasar por determinados lugares, va acompañada por otra mujer, evita contacto visual con personas extrañas, se viste intencionalmente con ropa que no llame la atención, se muda, cambia de trabajo, entre otras estrategias.

El acoso en el espacio público puede generar temor, sensación de inseguridad, intimidación, humillación, ansiedad, incluso depresión y estrés post traumático; y provoca que las mujeres modifiquen sus rutinas y diseñen estrategias cotidianas para preservar su seguridad e integridad sexual. De esta manera, naturalizan conductas que limitan su autonomía y su libertad.

Todas las personas tienen derecho a hacer uso del espacio público con seguridad y autonomía. En la Argentina, la violencia en los espacios públicos fue incorporada en 2019 como otra modalidad de violencia por motivos de género dentro de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Con el Programa "Contra el Acoso Callejero, Stand Up", L'Oréal Paris junto a la ONG Hollaback se propone dar visibilidad a esta modalidad de violencia de género y brindar herramientas concretas de intervención en situaciones de acoso en espacios públicos. El objetivo de la iniciativa es comprometer a todas las personas en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

El programa de capacitación de Hollaback se replicará en la Argentina a través de Fundación Pescar, con gran experiencia y trayectoria en la formación y empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo el país. De este modo, se logrará concientizar y capacitar a nivel nacional a 5 mil personas, a través de Fundación Pescar, en distintas provincias: Salta, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Chubut y Chaco, y a 55 mil personas de manera virtual, en todo el país. A su vez, en la campaña de difusión de Argentina se difundirá a nivel federal la línea 144 de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, que funciona las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país, cuyo equipo de profesionales atiende casos de todos los tipos y modalidades de violencia de género, incluidos los casos de violencia en el espacio público.

"A lo largo de su historia y bajo su lema revolucionario 'todas lo valemos', L'Oréal Paris ha multiplicado las iniciativas para que las mujeres puedan romper las barreras que les impiden creer en sí mismas y ser conscientes de su propio valor. Con esta nueva iniciativa, tenemos el objetivo de proporcionar herramientas de intervención en situaciones de acoso callejero, buscando que las mujeres puedan sentirse más libres y seguras en su día a día, ya que todas las personas tenemos derecho a hacer uso del espacio público con libertad, seguridad y autonomía", afirma Brenda Bianquet, Public Affairs & Advocacy Manager de L'Oréal Argentina.

L'Oréal Paris es una marca pionera en lo que respecta a cuestiones de género: en 1971, cuando las locuciones de las publicidades eran únicamente masculinas, en un comercial de un producto de coloración la actriz Joanne Dusseau miró a la cámara y dijo "Porque yo lo valgo", lo que provocó una disrupción en el mundo de la publicidad. Esas palabras en la voz de una mujer se convirtieron en el slogan que hasta el día de hoy comunica la marca: "Todas lo valemos".

Un programa de capacitación mundial para llegar a un millón de personas

"Contra el acoso callejero, Stand Up" se presenta en cinco países (España, Francia, Argentina, Canadá y Estados Unidos) y luego tendrá un segundo gran impulso de sensibilización en el que participarán otros seis países, con el fin de concienciar sobre el acoso callejero mediante una llamada a la acción a escala mundial.

El principal objetivo de la iniciativa es alcanzar a un millón de personas en todo el mundo antes de finales de 2021. La capacitación se basa en la metodología 5D's, creada y probada por la organización internacional Hollaback: Distraer, Delegar, Documentar, Dirigirse al acosador y Dar Asistencia. Con estas 5 acciones se busca promover la intervención de la persona que es testigo de una situación de acoso en el espacio público.

"¿Cuántas personas somos las que no intervenimos porque no sabemos cómo actuar? Nos estamos asociando con L'Oréal Paris para capacitar a personas en todo el mundo, de distintos orígenes y distintas culturas, en las 5D: se trata de herramientas simples para reconocer primero y luego intervenir en situaciones de acoso callejero. El espacio público debería ser un lugar seguro para niñas, mujeres y personas del colectivo LGBTI", expresó Emily May, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Hollaback!

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información