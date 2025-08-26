Teté Coustarot e Iván de Pineda en la conducción, Valeria Mazza en la pasarela: todos los detalles de la Lumière Gala

La moda y la elegancia son dos valores que caracterizan a la cultura parisina. Hay quienes dicen que Buenos Aires es la “París de Sudamérica” por las similitudes de sus rincones, arquitectura y parques.

Este miércoles la Facultad de Derecho fue el escenario donde ambos mundos congeniaron: la elegancia francesa y el talento argentino. L’Oréal Paris organizó un desfile que deslumbró a todos, con la conducción de Teté Coustarot e Iván de Pineda, así como también la vuelta de Valeria Mazza a las pasarelas.

Tanto la moda como el maquillaje fueron los protagonistas del encuentro. Los diseños de alta costura estuvieron a cargo del reconocido diseñador argentino Fabián Zitta. Las modelos combinaron sus looks con las últimas novedades de make up de la mano de la histórica maquilladora de la marca Estefanía Novillo.

“L’Oréal Paris es una marca que trae consigo toda la herencia francesa y busca acercar esa aspiracionalidad y elegancia al mercado masivo. La relación de la marca con la moda es histórica. Cada año, estamos presentes en la gran apertura de la Fashion Week de París con el evento Le Défilé, en el cual nuestras embajadoras a nivel global desfilan representando los valores de la marca y la infinidad de formas de expresar ‘lo valemos’”, explicó Claudia Morinigo, Líder de Marketing de la categoría maquillaje en consumo masivo para L’Oreal Argentina.

Valeria Mazza con un diseño de Fabián Zitta, reconocido diseñador argentino.

L’Oréal Paris hizo dos grandes anuncios: la línea completa Lumi y la máscara Paradise Big Deal. La primera está alineada con la tendencia de la piel luminosa, un acabado glowy que resalta la luminosidad natural. Incluye rubores e iluminadores que potencian el brillo natural de cada piel. El último lanzamiento de esta línea son los Lumi Le Stick, los primeros iluminadores en barra de la marca.

La pasada correspondiente a la línea Lumi estuvo representada con vestidos en los tonos rosados, marrones y dorados haciendo alusión a los tonos de los productos.

Por otro lado, para las fanáticas de una mirada impactante llega la máscara de pestañas Paradise Big Deal. Aporta 20 veces más volumen, alarga y separa las pestañas dando como resultado una intensidad modulable y sin grumos.

La pasada del desfile ligada al lanzamiento de Paradise Big Deal contó con variedad de vestidos de color negro que acompañaron los maquillajes de las modelos con ojos intensos e impactantes.

Pampita y Zaira Nara.

Una gala a puro lujo

Zaira Nara, Pampita, Stephanie Demner, Sofi Gonet, Juana Tinelli y Marta Fort fueron algunas de las figuras que dieron el presente en la Lumière Gala de L’Oréal Paris.. Además, participaron en el desfile Agustina Casanova, Candela Ruggeri, Anabel Sánchez, Mariana Genesio Peña y Michelle Masson.

Stephanie Demner.

El evento también contó con distintos espacios alusivos a la unión de moda y maquillaje, como una estación de colorimetría y asesoría de imagen.

Estación de colorimetría.

Y cerró: “Nuestro propósito es promover la autonomía y la confianza de las mujeres para que tomen las riendas de su belleza y crean en su poder personal”, cerró Morinigo.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.