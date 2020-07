Adopción en auge. Las mascotas, aliadas para sufrir menos el encierro

Muchas familias incorporan animales de compañía a sus vidas en medio de la pandemia Fuente: LA NACION

Simba llegó a casa de los Sánchez-Di Guardia el 7 de junio, con apenas un mes y medio de vida. Lomo naranja atigrado, patitas blancas, el minino fue rescatado de un baldió en plena cuarentena y gracias a una cadena de amigos y conocidos encontró hogar. "Hacía poco había muerto Gringo, el perro que nos acompañó 14 años, y estábamos buscando una mascota para adoptar", cuenta Viviana Di Guardia, mamá de Lola y Emma, de 6 y 4 años respectivamente, que ahora juegan mientras acompañan en sus primeros pasos a Simba.

Lejos de ser excepcional, casos como este de adopción de animales de compañía que se producen durante la cuarentena son más que numerosos y tienen como denominador común la idea de que el "tiempo muerto" del aislamiento social puede ser un factor que juege en sentido positivo, ofreciéndo el necesario espacio para la adaptación de todo nuevo integrante del hogar.

Por su parte, los voluntarios que participan de ongs que se dedican al rescate de animales de la vía pública confirman que las adopciones se han incrementando notablemente durante los últimos tres meses. "Teniamos un promedio de 30 adopciones por mes en el primer trimestre del año y a partir de la cuarentena el promedio subió a 65 por mes -cuenta Clara María Rigou, de 30 años, coordinadora de la ong Pichicos al rescate-. Al igual que las adopciones también se incrementó la cantidad de hogares de tránsito voluntarios, con unas 50 personas antes de la cuarentena y ahora llegando a 100. De hecho, tuvimos que frenar los ingresos para poder reorganizarnos como equipo y hacerlo de manera organizada y responsable. De esta manera pudimos subir la cantidad de perros que rescatamos o recibimos de otros refugios y grupos que rescatan".

En la Argentina, 7 de cada 10 animales de compañía que han llegado a los hogares lo han hecho a través de la adopción (y no de la compra a veterinarias y criaderos), según una encuesta de D'Alessio IROL realizada en mayo sobre 400 dueños de mascotas. Y esta tendencia parece experimentar incluso una aceleración en los más de 100 días que llevamos de aislamiento social obligatorio.

¿Cuáles son los perfiles de las familias que adoptan animales de compañía en esta cuarentena? "Los perfiles son súper variados, pero por lo general y casi siempre se trata de gente que vive en pareja o también con hijos", responde Clara.

Sin embargo, el panorama no es completamente alentador, como advierte Damián Nogaro, CEO de la veterinaria Puppis: "El tema de adopciones en la cuarentena es muy controversial. Hay muchas más personas que adoptan, eso es cierto, pero también es verdad que la soledad te lleva a tomar ciertas decisiones equivocadas y por eso hay muchas devoluciones. Por eso, lo que recomendamos al adoptar es tener en cuenta que, cuando el aislamiento termine, tienen que tener tiempo disponible para dedicarle al animal y contemplar que la vuelta al trabajo no impida el correcto cuidado y compañía".

Por otro lado, al mismo tiempo que aumentan las adopciones, las restricciones de circulación impuestas por el gobierno dificultan que muchos voluntarios participen de las tareas de rescate y de cuidado de los animales en los refugios, asi como impiden que muchas donaciones (de las que dependen estas ong) lleguen a destino. Iniciativas como Comunidad Old Prince, en la que la marca de alimento realiza donaciones a refugios, apuntan a paliar esta situación.

Otra visión del tiempo

"Ya teníamos otra mascota y pensamos que este era un buen momento, porque al estar en cuarentena íbamos a poder ayudar más con la adaptación -cuentan quienes adoptaron a Jacinta, una perra de casi 2 años, teniendo ya a Balthazar bajo el mismo techo-. Nuestra vida cambió desde lo afectivo, porque al tener una nueva integrante recibimos más amor y afecto que antes. También desde la responsabilidad, por estar a cargo de otro ser vivo y desde lo físico porque al vivir con nosotros hace poco tiempo Jacinta necesita tiempo para adaptarse y que estemos atentos a sus necesidades y gustos, que son distintos a los de Balthazar".

Tiempo. Esa es una de las palabras que aparece en las distintas historias que refieren quienes han decidido aprovechar el cúmulo de restricciones (no salir, no socializar,) que signa estos días para dedicarlos al proceso de adaptación que implica la llegada de un nuevo animal de compañía a la casa. "Hace tiempo que veníamos con ganas de adoptar una perra, pero siempre por tiempos de uno o de otro lo atrasábamos", comienza diciendo uno de los adoptantes de Bruna, y agrega: "Obviamente en cuarentena tiempo en casa es lo que sobra. No tiempo libre, porque entre el trabajo en casa, el trabajo de la casa y el estudio de los chicos no queda mucho tiempo libre, pero sí estamos todos acá.

Los niños venían pidiendo cada vez con más ganas, así que nos decidimos y estuvimos muy atentos a las publicaciones de adopciones.

No había otra opción más que adoptar, habiendo tantos perros que necesitan una casa, una familia y mucho amor, no se barajó otra forma".

"Vivo con mi mamá y tenemos un gato, Tob, que ya tiene 7 años, y tenímos un perro que murió hace 3 años; desde ese momento tuvimos la idea de que más adelante adoptaríamos otro perro, pero por cosas como la facu o el trabajo lo posponíamos. Y ahora con la cuarentena pensamos que era la oportunidad de adoptarlo para estar tiempo con él, criarlo y enseñarle las cosas -cuenta Aldana Macchi, de 22 años-. Tenerlo es una distracción y una gran alegría, y nos despejó un montón estando acá adentro encerradas".

"Ya hace algunos años que teníamos ganas de adoptar un perro", cuenta por su parte María Luelmo, mamá de dos niños que hace tiempo pedían un cachorrito y que recientemente adoptaron a Max, un cachorrito rescatado que llego para aliviar ese pedido pendiente: "Vino con 8 meses y se porta perfecto. Es muy bueno con los chicos. Fue la salvación de la cuarentena. Estamos felices".