Affaire Gago-Dulko: manual de supervivencia para el amor en el siglo XXI

Pensabas que estas cosas ya no se “usaban” de tan torpes que son, pero llegar a casa y encontrar a tu pareja en la cama con otra persona indica a las claras que el universo te ha hecho un favor: estabas con un ser mononeuronal. Habiendo tantos lugares, tantos rincones públicos y privados, que usar la cama en común para consumar un affaire, y encima con tu amiga, más que una tragedia es una gran oportunidad. Hay que tener muy pocas luces para caer en esa trampa. Al engañado no le quedará otra que llorar un poco, para luego resetear y aplicar la lógica: las personas que se parecen terminan juntándose, tarde o temprano. Y la infidelidad, cuanto te toca, es parte de esa selección natural. Deberías decirles gracias, y desearles suerte pues han pasado por tu vida para enseñarte algo, y llevarte a otro lugar mejor, aunque la experiencia se sienta como el infierno mismo. Eso les diría a los dos damnificados del escándalo Gago-Dulko. También, que seguramente hubo avisos y no los quisieron ver.

Gisela Dulko junto a Fernando Gago en 2011, durante su casamiento HOLA

Para quienes creen en la monogamia hasta que “la muerte los separe” es imposible relativizar una traición romántica, pero sin dudas la humanidad va camino a eso, nos guste o no. Sirva de evidencia -no de ejemplo-el caso de Will Smith y su esposa Jada Pinkett, que con tal de seguir juntos prefirieron pactar con el diablo, léase, tener una relación de puertas abiertas, porque el matrimonio no es una cárcel, como bien dijo el actor en una reciente entrevista a propósito del lanzamiento de sus memorias. En su libro, titulado Will, no esquiva el asunto de los cuernos que le puso su mujer con un hombre bastante más joven, cinco años atrás. En su momento, para sortear el mal trago, aseguraron a la prensa que ellos no son de usar etiquetas para definir su vínculo de más de dos décadas. Sin embargo, aquello no fue tan idílico, según confiesa ahora en otra entrevista publicada por la revista GQ, en EEUU. “Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es” aclaraba, dejando entrever que el engaño le dolió, y bastante. De lo contrario, ¿qué falta le hace a alguien de 50 años escribir una biografía, si no es para hacer un poco de catarsis?...

Will Smith y Jadda Pinkett Agencia AFP

La confesión de que la relación que comparten “ha evolucionado” llega luego de que Pinkett admitiera públicamente que en 2020 también se tiró una canita al aire. La aventura tuvo lugar mientras el matrimonio estaba en crisis y al borde del divorcio, aclaraba ella respecto de su primera “expansión”. “Para mí, eso fue hace años”, dijo entonces Will Smith, para quitarle dramatismo al asunto. Sin embargo en sus memorias repasa los detalles de una explosiva pelea que tuvieron cuando ella cumplió cuarenta y salieron a la luz sus grandes diferencias. “Nuestro matrimonio no estaba funcionando. Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar”. Y lo que cambió fue la exclusividad.

A punto de cumplir en diciembre 24 años de casados, revela que Jada “nunca creyó en el matrimonio convencional”. La actriz ha estado rodeada toda su vida de familiares “con relaciones poco convencionales”, y “creció de una manera muy diferente” a él, explicaba. “Hemos tenido discusiones interminables sobre dónde está la perfección en una relación. ¿Cómo deben actuar las parejas? Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en ello como la única forma de perfección en cuanto a relaciones. Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No recomiendo este camino a nadie. Pero vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor”, sostuvo.

Willow, Jaden, Will y Jada AFP

Y en definitiva, se trata de vivir o no con la verdad. En ese sentido, el episodio Gago- Dulko nos deja varias lecciones por aprender. Primero, retirarse con dignidad y sin escándalo mediático (de parte de ella), admitir la importancia del polvo pecador (él ya se mudó con su amante) y ser consecuentes con lo que no queremos para nuestra vida (mirar para otro lado y seguir, como hicieron tantas parejas a lo largo de los siglos para sostener la foto de la familia feliz). Por último: hay que elegir mejor a las amigas.