Helen Keller, escritora y conferencista: “La seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada”
A pesar de las adversidades, la autora logró perfeccionarse en un estilo literario descriptivo y sensorial
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Se cumplen 58 años del fallecimiento de Helen Keller, quien murió un día como hoy pero de 1958. Se trata de una de las figuras más inspiradoras del siglo XX por su historia de vida y superación. La escritora, conferencista y activista política dejó un legado que trascendió fronteras y promueve la educación e inclusión de todas las personas. Es un ejemplo de perseverancia y compromiso con los derechos humanos, y de amor por la literatura y el arte.
La vida de Helen Keller
Helen Adams Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. Con tan solo 19 meses sufrió una enfermedad que le provocó la pérdida de la vista y el oído de manera permanente. Este acontecimiento significó años de adaptación y dificultades a la hora de comunicarse, en una época desfavorable para las personas con capacidades diferentes. Sin embargo, en 1887 conoció a Anne Sullivan, una maestra que le ayudó a cambiar su vida.
Sullivan compartió un innovador método de enseñanza con el que Helen aprendió a comunicarse mediante el alfabeto manual. Gracias a esto, pudo demostrar su gran capacidad intelectual y estudiar en instituciones especializadas. En 1900 ingresó al Radcliffe College, donde se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario, graduándose con honores.
En 1903 publicó The Story of My Life, una obra autobiográfica que relataba su experiencia. Continuó su labor literaria con los libros The World I Live In, Out of the Dark y My Religion, en los que destacan sus reflexiones sobre la educación, filosofía, política y derechos sociales.
Se desempeñó también como conferencista y activista, con el objetivo de concientizar acerca de los derechos de las personas con discapacidad, el sufragio femenino, la justicia social y el pacifismo. Colaboró con la American Foundation for the Blind, organismo con el cual impulsó políticas públicas y campañas de concientización en distintos países. Gracias a sus esfuerzos, obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964, una de las mayores distinciones civiles de Estados Unidos.
Helen Keller falleció el 1° de junio de 1968 en Easton, Connecticut, a sus 87 años, dejando una vida ejemplar que sirve de inspiración y concientización acerca de la lucha por la transformación social.
Las frases más destacadas de Helen Keller
- “Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón”.
- “El mundo está lleno de sufrimiento pero también de superación del mismo”.
- “Cada optimista se mueve junto con el progreso y los acelera, mientras que cada pesimista mantiene al mundo en un punto muerto”.
- “Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos”.
- “Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos”.
- “Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros”.
- “Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano”
- “Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar”.
- “La sutileza de nuestra visión no depende de cuánto somos capaces de ver, sino cuánto somos capaces de sentir”.
- “Los libros me hablan sin impedimentos de ninguna clase”.
- “Mucha gente se hace una idea equivocada sobre la verdadera felicidad. No se consigue satisfaciendo los propios deseos, sino siendo fieles a un cometido que merezca la pena”.
- “La seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada”.
- “No hay rey que no haya tenido un esclavo entre sus antepasados, ni esclavo que no haya tenido un rey entre los suyos”.
- “La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón”.
- “Yo anhelo realizar una tarea grande y noble, pero es mi deber principal realizar las tareas pequeñas como si fueran grandes y nobles”.
- “¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?”
- “La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas”.
- “Sólo a través de experiencias de juicio y sufrimiento se puede fortalecer el alma, despejar la visión, inspirar ambición y lograr el éxito”.
- “Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra”.
- “El optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza”.
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