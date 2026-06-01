Helen Keller, escritora y conferencista: “La seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada”

Se cumplen 58 años del fallecimiento de Helen Keller, quien murió un día como hoy pero de 1958. Se trata de una de las figuras más inspiradoras del siglo XX por su historia de vida y superación. La escritora, conferencista y activista política dejó un legado que trascendió fronteras y promueve la educación e inclusión de todas las personas. Es un ejemplo de perseverancia y compromiso con los derechos humanos, y de amor por la literatura y el arte.

Helen quedó ciega y sorda a temprana edad afb.org

La vida de Helen Keller

Helen Adams Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. Con tan solo 19 meses sufrió una enfermedad que le provocó la pérdida de la vista y el oído de manera permanente. Este acontecimiento significó años de adaptación y dificultades a la hora de comunicarse, en una época desfavorable para las personas con capacidades diferentes. Sin embargo, en 1887 conoció a Anne Sullivan, una maestra que le ayudó a cambiar su vida.

Sullivan compartió un innovador método de enseñanza con el que Helen aprendió a comunicarse mediante el alfabeto manual. Gracias a esto, pudo demostrar su gran capacidad intelectual y estudiar en instituciones especializadas. En 1900 ingresó al Radcliffe College, donde se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario, graduándose con honores.

Helen Keller y su maestra, Anne Sullivan en 1895 afb.org

En 1903 publicó The Story of My Life, una obra autobiográfica que relataba su experiencia. Continuó su labor literaria con los libros The World I Live In, Out of the Dark y My Religion, en los que destacan sus reflexiones sobre la educación, filosofía, política y derechos sociales.

Se desempeñó también como conferencista y activista, con el objetivo de concientizar acerca de los derechos de las personas con discapacidad, el sufragio femenino, la justicia social y el pacifismo. Colaboró con la American Foundation for the Blind, organismo con el cual impulsó políticas públicas y campañas de concientización en distintos países. Gracias a sus esfuerzos, obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964, una de las mayores distinciones civiles de Estados Unidos.

Helen Keller falleció el 1° de junio de 1968 en Easton, Connecticut, a sus 87 años, dejando una vida ejemplar que sirve de inspiración y concientización acerca de la lucha por la transformación social.

Helen escribiendo a máquina en el Radcliffe College, en 1900 aproximadamente afb.org

Las frases más destacadas de Helen Keller