El calendario de junio 2026 para imprimir
La versión en papel incluye todos los días del mes y el espacio para agendar eventos o resaltar tareas
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Tener la posibilidad de imprimir el calendario de junio 2026, ofrece la comodidad de agendar y visualizar las actividades del mes con mayor facilidad y tenerlas presentes de manera rápida y práctica.
Junio marca exactamente la llegada a la mitad del año y, con el inicio del invierno, es un mes que invita a realizar actividades acordes con esta fecha, por lo que resulta elemental tener a mano el calendario completo y así marcar los planes para esta etapa del año.
Opciones de calendario de junio 2026 para imprimir
Cuáles son los feriados de junio 2026
Llegada la mitad del año, el primer feriado se ubica en el día lunes 15 de junio y corresponde al traspaso del asueto por Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, jornada que originalmente se celebra cada 17 de junio. De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de tres días, que comienza el sábado 13, sigue el domingo 14 y finaliza con el lunes 15 de junio.
El otro asueto, de acuerdo al calendario oficial, que difunde la Jefatura de Gabinete, coincide con el sábado 20 de junio, al celebrarse el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. En este caso se trata de un feriado nacional inamovible, lo que implica que no hay traslado de la fecha y se conmemora en esa jornada específica.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Junio
Lunes 15 de junio
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio)
Sábado 20 de junio
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
Jueves 9 de julio
Día de la Independencia (feriado inamovible)
Viernes 10 de julio
Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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