El calendario de junio 2026 para imprimir

Tener la posibilidad de imprimir el calendario de junio 2026, ofrece la comodidad de agendar y visualizar las actividades del mes con mayor facilidad y tenerlas presentes de manera rápida y práctica.

Calendario de junio 2026 Canva

Junio marca exactamente la llegada a la mitad del año y, con el inicio del invierno, es un mes que invita a realizar actividades acordes con esta fecha, por lo que resulta elemental tener a mano el calendario completo y así marcar los planes para esta etapa del año.

Opciones de calendario de junio 2026 para imprimir

Una alternativa para imprimir el calendario de junio

Junio, en versión papel

Otra opción para anotar las actividades de junio

En papel se pueden visualizar mejor los planes del mes

Una opción para imprimir el calendario de junio

Cuáles son los feriados de junio 2026

Llegada la mitad del año, el primer feriado se ubica en el día lunes 15 de junio y corresponde al traspaso del asueto por Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, jornada que originalmente se celebra cada 17 de junio. De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de tres días, que comienza el sábado 13, sigue el domingo 14 y finaliza con el lunes 15 de junio.

El otro asueto, de acuerdo al calendario oficial, que difunde la Jefatura de Gabinete, coincide con el sábado 20 de junio, al celebrarse el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. En este caso se trata de un feriado nacional inamovible, lo que implica que no hay traslado de la fecha y se conmemora en esa jornada específica.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026