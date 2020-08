Al atardecer. Consejos para sacar las mejores fotos con el celular

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:21

En el mundo de la fotografía, cuando uno no es profesional, muchas veces suele pasar que la cámara que se usa no logra captar lo que se ve con los ojos. En el caso de los celulares, si bien han democratizado la posibilidad de fotografiar en cualquier momento y lugar, también es cierto que no todos conocen los recursos y trucos para lograr la mejor imagen posible. Y este es un punto clave al momento de resaltar colores y darle un mejor enfoque a la fotografía.

Cuando el sol desaparece detrás del horizonte, la dispersión de la luz en la atmósfera, provocada por la menor altura del astro en el horizonte, convierten al sol en un objeto de deseo de las instantáneas. Antes de poner cámara en acción, saber el punto por el que se pondrá el sol es clave. Es que durante el ocaso las cosas suceden muy deprisa. La luz va cambiando a gran velocidad y, antes de lo que pensamos, el sol ya se ha puesto. Así que lo mejor es llegar con tiempo al lugar en el que se va a tomar la imagen y buscar el mejor punto de vista.

En cualquiera de los casos, no es necesario que el sol salga en la foto. Esa decisión queda a cargo del ojo que captará la imagen. La luz es en realidad lo mejor que regala ese momento del día. Así que no hay que obsesionarse con que aparezca en la escena.

El fotógrafo de moda, travel y lifestyle Ema Blom, oriundo de la ciudad de Córdoba, es especialista y amante de los atardeceres, y en el marco del Aurora Home Festival, ofreció para Aperol Spritz un workshop donde enseñó a realizar fotografías que cuenten historias para redes sociales. Aquí comparte sus consejos para obtener las mejores imágenes de atardeceres. En los tres casos, las fotos fueron hechas con el teléfono celular y luego editadas.

Contraluz parcial

Tanto el después del atardecer como el antes del amanecer son muy buenos momentos para hacer fotos ya que permiten ver el cielo prácticamente en un color. Además, dan la posibilidad de hacer de un modo relativamente fácil un contraluz parcial. En este caso, el enfoque se posó en la rueda, entonces la luz ingresa en todo lo que está por delante de ella.

Contraluz total

Este efecto se logra haciendo foco en el cielo, en el modo automático de la cámara. Así se oscurece lo que está al frente, porque el celular reconoce la luz del cielo. El celular da esa opción de regular la luz que ingrese a la cámara.

Foto creativa

Esta es una foto un poco más artística. En este caso, la propuesta fue poner una mano como si estuviera tocando el cielo. El enfoque se puso en la mano mientras que se desenfocó el fondo del cielo. Obviamente, también regulamos la luz. ¿Cómo? Hay que iluminar la mano y tratar de que no se pierda el fondo.

Tres opciones de fotos, tres maneras de capturar el atardecer, y un par de ideas para renovar los próximos posteos. ¡A probar!