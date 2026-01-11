Sucio y lastimado, vagaba por las cercanías de un parque de hasta que alguien lo vio: “Hacía un año que pedía ayuda”

Ante la vista indiferente de los vecinos, el animal vagaba por las calles esperando que lo vieran; hasta que alguien decidió cambiar su historia

Corrían los últimos días de octubre cuando recibió una llamada que la obligó a cambiar sus planes. En algún lugar de Los Ángeles, un perro sucio y lastimado vagaba por el barrio, pidiendo ayuda. Hacía casi un año que sobrevivía en situación de calle hasta que ese día alguien lo vio con los ojos del corazón.

“Algunos dicen que llevaba un año ahí fuera, viviendo en una calle concurrida junto a un parque, simplemente pidiendo comida”, escribió en Facebook Suzette Hall, fundadora y directora de Logan’s Legacy 29, una agrupación que rescata perros lastimados, maltratados o abandonados.

Los vecinos dijeron que hacía casi un año que el perro vagaba por las cercanías del parque. Facebook Suzette Hall

Hall se dirigía a otro refugio cuando recibió la llamada sobre el perro en peligro, de modo que le pidió a su amiga y voluntaria Rosario Ortiz que acudiera al lugar. Cuando Ortiz llegó, vio a un bull terrier haciendo precisamente lo que la persona que llamó mencionó, y se le partió el corazón.

El perro estaba lastimado y cubierto de aceite de motor. Facebook Suzette Hall

“Allí estaba... yendo y viniendo por la calle, buscando, hambriento, cansado e invisible para el mundo”, escribió Hall. “Rosario no podía dejar de llorar. Tenía muchísimas ganas de ayudarlo”.

Aunque el perro estaba asustado, finalmente accedió a que le pusieran una correa y se dejó ayudar. Facebook Suzette Hall

El cachorro, que más tarde se llamaría Maxwell, al principio estaba asustadizo, pero Ortiz se negó a irse sin él. Le habló con dulzura y se acercó poco a poco hasta que, finalmente, él le permitió ponerle una correa alrededor del cuello.

“Con paciencia y amor, se ganó su confianza poco a poco”, escribió Hall. “Estaba listo para salir de esas calles. Listo para que finalmente lo vieran”.

Maxwell se mostró de inmediato como un perro cariñoso. Facebook Suzette Hall

Ortiz subió a Maxwell al auto y lo llevó al Hospital Veterinario Camino, donde un chequeo exhaustivo reveló la verdad sobre la “suciedad” en su pelaje. “Estaba cubierto de aceite de motor -probablemente se refugiara debajo de algún auto- y cicatrices, pero su corazón es oro puro”, escribió Hall.

El equipo veterinario le dio a Maxwell un baño relajante, limpió todo el exceso de grasa que cubría su cuerpo. Al final de la noche, su pelaje estaba brillante y blanco de nuevo. Y aunque todavía tenía parches de piel rosada en proceso de curación, el dulce perrito se sentía como nuevo.

“Ese pelaje sucio y empapado de aceite ahora está blanco como la nieve”, escribió Hall en Facebook. “La mugre ha desaparecido, las heridas están sanando y su corazón está abierto de par en par”.

La noche del rescate, Maxwell descansó en paz por primera vez luego de mucho tiempo. Facebook Suzette Hall

A pesar de todo lo que había pasado, el espíritu de Maxwell no se quebró por su pasado. Incluso en su primer día en la clínica, Maxwell estaba decidido a hacerse amigo de todos los que conocía. Y su personalidad cariñosa pronto se convirtió en la favorita del personal.

“Nunca sabrías por lo que ha pasado con su forma de amar. Maxwell es pura dulzura. Solo quiere amor: que lo acaricien, que lo recuestes en tu regazo y que finalmente se sienta como en casa”.

"Maxwell es pura dulzura". Facebook Suzette Hall

Maxwell pasó los dos meses siguientes recuperándose en un hogar de tránsito, recuperando poco a poco su fuerza y ​​su espíritu de cachorro, hasta que, en diciembre, Hall recibió una solicitud de adopción para el perro. La familia perfecta finalmente había llegado.

“Maxwell tiene un hogar. Uno de verdad”, escribió Hall en Facebook. “Incluso tiene un hermano a su lado. Camas calentitas, pancitas llenas, amor, seguridad: todo lo que le negaron durante tanto tiempo”.

Con su hermano. Facebook Suzette Hall

Dos meses después de ser rescatado, Maxwell se unió al hogar de su familia y se adaptó rápidamente a su nueva rutina. Con un nuevo hermano idéntico a él y unos padres que lo colman de abrazos y besos a diario, la nueva vida de Maxwell es mejor de lo que jamás hubiera imaginado. “Nunca volverá a sentir el frío de la calle. Nunca se preguntará de dónde vendrá su próxima comida. Nunca estará solo”, escribió Hall.

