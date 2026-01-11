En un barrio náutico de Tigre, materiales nobles en una puesta novedosa para una casa a medida

CN Estudio, un desprendimiento de Compañía Nativa, estuvo a cargo de este proyecto que impacta por su calidad material trabajada con pasión artesana

“No recuerdo haber tenido una reunión formal con mi padre para ver cómo quería que fuera su casa. Y si la hubo, habrá sido en un tono súper sencillo y cotidiano, dice la arquitecta Clara Cambrea, de CN Estudio. Esas iniciales son las de Compañía Nativa, la firma que Juan Cambrea fundó hace décadas como importadora de muebles de India, China, Indonesia y Vietnam, pero que desde entonces sumó una fábrica con talleres de carpintería, herrería, tapicería y pintura. El equipo se completa con Florencia Cambrea, en esta marca de sello familiar.

"Uno de los pedidos muy concretos de mi padre fue una gran marina, así que la hicimos de 15,5m de largo", dice Clara, y señala el jardín, aterrazado como los arrozales de Indonesia, desde donde importan muchos muebles de Compañía Nativa. Santiago Ciuffo

“CN Estudio es un aspecto evolutivo de Compañía Nativa, su propio estudio de arquitectura e interiorimo, con base en lo que nos define: materiales nobles, funcionalidad, la fusión de rusticidad y contemporaneidad, de fabricación nacinal e importación. Y en este proyecto tan personal que llevamos a cabo en el barrio náutico Marinas H, lo pudimos expresar al mil por ciento, desde la elección de los materiales estructurales hasta la vajilla, textiles y la fragancia que hicimos especialmente“.

Una fachada singular

“Trabajamos el paisajismo con Cecilia Grant. En el frente todavía está chiquito, pero la idea es que las plantas cubran la mitad de los volúmenes de servicio con revestimiento cementicio, lo que va a completar el plan de la fachada”. Santiago Ciuffo

“Hicimos la casa en planta baja para que, a futuro, la casa le resultara práctica a papá en términos de movilidad. De todos modos, es una tipología que me encanta, porque las escaleras me parecen incómodas. Es cierto que dividen y clasifican lo privado y lo público, pero creo que la arquitectura tiene recursos para hacerlo dentro de la misma planta”, sostiene Clara.

Alejándonos de la esquina, aparece el amplio espacio para poner el auto bajo techo. La pared con rajas cierra un pequeño jardín al que dan los cuartos secundarios. Santiago Ciuffo

La fachada tiene tablones de lapacho más anchos de lo que se ve tradicionalmente protegidos con laca (Colorín) y revestimiento cementicio hecho artesanalmente in situ, protegido con impermeabilizante de ladrillos mate repelente al agua (Colorín).

Cuando se abre un vano, aparece la imponente puerta de India. Santiago Ciuffo

Para mí, esa puerta significa Compañía Nativa, por procedencia, estilo y, sobre todo, escala: tiene una imponencia espectacular. La siento poderosa y valiosa por su resonancia y su carga histórica. ” — Arq. Clara Cambrea, de CN Estudio, a cargo del proyecto y la dirección de obra

"La puertas de India vienen acompañándonos desde hace años. Disruptiva estéticamente, dice algo de nuestra historia. No es casual que hayamos elegido ese ingreso", comparte Clara Santiago Ciuffo

Con dos tonos

“La paleta de color es muy sintética: casi que te diría que en el interior son dos colores: el beige, que es el color del Travertino a la veta rústico (De Stefano) de los pisos, el aplicado a toda la caja con la técnica limewash y en los géneros. Después, el acento en marrón oscuro de la madera, el cuero, las mantas, los ribetes y los almohadones de terciopelo".

La arquitecta Clara Cambrea, en primer plano. Junto a la puerta de entrada, la figura de Florencia Cambrea se recorta contra la pared de placares en placa de MDF enchapada en kiri, elegido porque admite muy bien la tonalización Santiago Ciuffo

“En CN Estudio procuramos que la caja arquitectónica sea lo más completa posible, que sientas su calidez apenas entrás y no genere la necesidad de agregar algo más, a menos que se desee. Pero que no sientas que le falta nada”.

Muebles de la línea 'Scala', de Compañía Nativa, que se distinguen dentro de su catálogo por su toque más contemporáneo. Son en lino grueso con ribetes en cuero y terciopelo Santiago Ciuffo

El frente de la chimenea y las sucesivas “cajas” que sobresalen en la pared a la calle se hicieron con revoque texturado hecho artesanalmente durante la obra.

Lujo de texturas

Perfectamente elegido, surge entre los tonos del revoque y la madera el dibujo alucinante del mármol con terminación leather (De Stefano) Santiago Ciuffo

En el marco de una paleta sobria, aparece el dibujo potente de la cuarcita. Los colores de la casa expresados de un modo tan directo como natural.

En el nicho donde están los fuegos, el extractor italiano embutido y la grifería ollera (Robinet), la cuarcita de De Stefano fue trabajada por Marmolería Casella. Santiago Ciuffo

El comedor se hace quincho

“Buscamos que la conexión entre la cocina/comedor y el quincho fuera lo más ágil posible, de modo que pudieras extenderte a uno u otro espacio si invitás a mucha gente", detalla Clara Cambrea.

Esta toma permite ver claramente las patas de la mesa 'Scala'. Además de su forma, sorprende que tengan lino aplicado. Santiago Ciuffo

Las puertas que separan el comedor del quincho también se trajeron de la India. A pesar de su gran tamaño, se giran y deslizan con suma facilidad.

Florencia Cambrea frente a la estación de café, con una mesada que se extiende para abastecer el quincho con solo abrir las ventanas pivotantes. Santiago Ciuffo

La creación de la barra (con pata tapizada, esta vez en lino sintético de alta performance) aseguró diversidad de alturas, climas y sensaciones. Lámparas colgantes, jarrones, vajilla y ventiladores 'Letta' (todo de Compalía Nativa) Santiago Ciuffo

“Queríamos conexión sin tener dos mesas idénticas e idénticas situaciones. Entonces, pusimos la mesa de comedor en línea con una barra-comedor alta; la primera, con tres lámparas; la otra, con tres ventiladores”.

La gran parrilla es obra de Asadores a Punto. Para enfatizar el tamaño del frente, todo lo que la rodea también se hizo en acero inoxidable. Banquetas 'Licca' (Compañía Nativa) de hierro pintado al horno en la cabina que los Cambrea acaban de sumar a su fábrica. Santiago Ciuffo

“En la parrilla también incluimos un hornito a gas, por si un día cualquiera sale hacer algo para pocos. De ese modo, el uso del quincho se hace más habitual y cotidiano”.

El contacto con el agua, primordial

“La pileta se planteó de cero en el proyecto. Cecilia Grant aprobó su orientación y trabajó el paisajismo en consonancia. Y, a través de ella, llegamos a Glu Piletas, que hizo un gran trabajo”, dice Clara con satisfacción.

Para seguir con la materialidad del resto de la casa, la pileta también se hizo en Travertino. Eso sí: taponado y pulido, para que no junte suciedad, en lugar de tener el acabado rústico del interior. Santiago Ciuffo

“La pileta tiene playa húmeda, bancos a cada lado para sentarse a charlar y el gran cuerpo de agua, con una profundidad constante de 1,60m que, en mi opinión, facilita su uso completo”.

Este ángulo deja ver la playa húmeda y los bancos con claridad. Más allá, el canal. Santiago Ciuffo

Naturaleza y domótica

“Nos embarcamos en un trabajo artesanal intenso porque es la identidad de nuestra marca, pero lo fusionamos con lo tecnológico. La casa está enteramente domotizada de un modo más bien invisible, que acompaña y complementa", nos explica la arquitecta.

La arquitecta Clara Cambrea y Florencia Cambrea (a cargo de comunicación y márketing de Compañía Nativa), retratadas junto a su padre, Juan Cambrea, fundador de la marca Santiago Ciuffo

El trabajo de carpintería general, que no ahorró desafíos a la hora de curvar la madera), fue ideado por CN Estudio y ejecutado por Ceferino Casa. Un gran ejemplo son las puertas pivotantes que llegan hasta el cielo raso. “Papá estuvo de acuerdo en hacer la casa de una planta, pero aclaró que tenía que ser una planta baja muy alta”, sonríe Clara.

Los muebles de la sala de cine pertenecen a la línea 'Do', que Compañía Nativa y CN Estudio presentaron en su espacio de Experiencia Living 2025. El equipo de audio y sonido hace de este espacio una sala de cine increíble Santiago Ciuffo

“Volviendo al tema de ‘los pedidos de nuestro cliente’, a todos nos pareció bien no privarte de algo que te gusta, pero tampoco hacer algo tan a tu medida que después no la puede usar nadie más. Por ejemplo, la sala de cine tiene la misma dimensión que los otros dos cuartos secundarios, y la proyectamos con acometida cloacal en caso de que se quisiera hacer un tercero en suite".

La suite principal

Si los dormitorios secundarios están en fila hacia la calle (protegidos por un un pequeño jardín), esta suite se abre al césped central, el canal y la pileta, con el plus de su vista iluminada por las noches.

Respaldo de cuero y textiles (CN Estudio), colchón (Rosen), ventilador de techo y alfombra (Compañía Nativa). Carpinterías de PVC color peltre (Duxon Carpinterías) Santiago Ciuffo

Dando la vuelta, el respaldo aloja un "coquetero" cómodo, cabedor y con iluminación técnica de Siluz Santiago Ciuffo

"El vestidor lo hizo Ceferino, con quien tenemos una afinidad total. Nosotros tapizamos la tapa de la isla en cuero, porque no podemos con nuestro genio de ir siempre al detalle" Santiago Ciuffo

“En una casa de cero o en una reforma, siempre recomiendo compartimentar los baños, aunque sea mínimamente. Es cómodo para una pareja y cuando hay más de un chico”.

Una sorprendente bañera enterrada repite la forma y dimensiones de la lucarna. Grifería de pie (Robinet) Santiago Ciuffo

