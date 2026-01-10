El sencillo truco para eliminar los rayones leves del auto

Los autos, piezas fundamentales en la movilidad diaria de millones, están constantemente expuestos a diversos factores que pueden deteriorar su aspecto. El uso cotidiano, los inevitables roces con otros vehículos en estacionamientos o el simple hecho de una limpieza inadecuada, son causas frecuentes de la aparición de rayones en la carrocería. Estas marcas superficiales, que afectan directamente la estética del rodado, pueden incluso disminuir su valor de reventa. Sin embargo, un método casero y sorprendentemente simple apareció como una solución eficaz para disimular estas imperfecciones.

La clave para aplicar esta técnica reside en una premisa fundamental: el rayón debe ser superficial, es decir, no debe haber traspasado la capa de barniz. Para verificarlo, una prueba sencilla consiste en pasar la uña sobre la marca; si no se engancha o apenas se percibe, el daño es leve y apto para este tratamiento. Por el contrario, si la uña se atora o si el metal rayado es visible, la recomendación es acudir a un profesional para evitar mayores perjuicios.

La pasta de dientes aparece como un secreto para solucionar los rayones del auto Pixabay

El secreto, que ganó popularidad gracias a la difusión de expertos en redes sociales, reside en un elemento tan común como la pasta de dientes blanca tradicional, desprovista de geles o partículas abrasivas gruesas. Ms. May, reconocida especialista en automóviles en plataformas como TikTok bajo el usuario @driver_ms_may, popularizó este método por su simplicidad y eficacia en casos puntuales. El procedimiento, según la experta, se desarrolla en pocos y sencillos pasos:

Primero, es imprescindible lavar cuidadosamente la zona afectada con agua y un jabón neutro específico para automóviles o un shampoo suave, asegurándose de secar completamente la superficie a tratar.

o un shampoo suave, asegurándose de secar completamente la superficie a tratar. Luego, se debe colocar una pequeña cantidad de pasta dental sobre un paño suave de microfibra , o incluso sobre una camiseta vieja limpia y que no deje residuos. Con el paño preparado, se frota suavemente el área del rayón con movimientos circulares durante un lapso de tres a cinco minutos , con una presión moderada pero constante.

, o incluso sobre una camiseta vieja limpia y que no deje residuos. Con el paño preparado, se frota suavemente el área del rayón con movimientos circulares durante un lapso , con una presión moderada pero constante. Una vez finalizado este paso, se procede a limpiar cualquier resto de pasta dental con un paño húmedo , para después secar la zona con otro paño limpio y seco. Si el resultado no es el esperado en la primera aplicación, el proceso puede repetirse una o dos veces adicionales .

, para después secar la zona con otro paño limpio y seco. Si el resultado no es el esperado en la primera aplicación, el proceso puede . Como paso opcional, pero recomendado, se sugiere aplicar una cera para autos que ayudará a proteger la pintura y realzará el brillo.

Se deben seguir una serie de pasos para poder aplicar la pasta de dientes FaustFoto - Freepik

Además de este consejo principal, la esfera digital popularizó otros trucos caseros para abordar diferentes tipos de marcas en la carrocería. El aceite de oliva o de cocina, por ejemplo, es útil para disimular rayones muy finos, aunque no los elimina. Se aplica una gota en un paño suave, se frota y se retira el exceso, para dejar la pintura con un brillo que ayuda a ocultar las imperfecciones. Para rayones muy delgados, el esmalte de uñas transparente o de un color muy aproximado puede servir para rellenarlos; se limpia la zona, se aplica con precisión, se deja secar y luego se pule suavemente. El spray o fijador para el pelo también se postula como una solución temporal para micro-rayones.

Finalmente, productos como el WD-40 son efectivos para marcas de transferencia de pintura, es decir, cuando otro vehículo deja un rastro de color; se aplica, se deja actuar unos minutos y se frota con un paño limpio. Es fundamental recordar que, si bien estos trucos caseros ofrecen soluciones rápidas para daños menores, la técnica más completa y duradera para restaurar la pintura de un automóvil es el pulido automotor. Este proceso profesional no solo elimina rayones superficiales, sino también marcas de agua, pequeños defectos y la opacidad general, para devolver el brillo profundo y la suavidad original de la pintura.

El pulido, además, cumple una función preventiva al retirar la capa externa dañada, lo que sirve para proteger las capas inferiores y retrasar la oxidación y el deterioro. El costo de un pulido profesional en la actualidad puede oscilar entre $50.000 y $200.000 pesos, una cifra que varía en función del tipo de pulido, el tamaño del vehículo, el estado de la pintura, la calidad de los productos empleados y la trayectoria del especialista.