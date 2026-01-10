Ni Río ni Florianópolis: la playa que se volvió la favorita de celebridades y jóvenes argentinos

Con la llegada del calor y los días largos, aparecen las ganas de organizar una escapada que combine relax, sol y paisajes inolvidables. Para muchas personas, las vacaciones ideales evocan playas de arena clara y aguas cálidas, aunque esos destinos paradisíacos suelen parecer lejanos o costosos. Sin embargo, existen alternativas mucho más cercanas que sorprenden por su belleza y por su accesibilidad: lugares con mar turquesa, clima agradable y escenarios dignos de postal, sin necesidad de viajar grandes distancias. Entre esas opciones, hay un destino que se consolida como el preferido de muchos argentinos y que, en los últimos tiempos, también empezó a atraer a grupos de jóvenes y figuras conocidas que lo eligen para disfrutar a pleno del verano.

Se trata de Praia do Rosa, un destino ubicado al sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a unos 90 kilómetros de Florianópolis. Es una bahía de casi tres kilómetros de arena clara, rodeada de morros cubiertos de vegetación y bañada por un mar que combina belleza natural con olas ideales para el surf, lo que la convierte en un punto de atracción para viajeros de todo el mundo.

La playa de moda en Brasil: por qué todos hablan de este destino

También cuenta con un encantador centro lleno de movimiento, con calles llenas de locales, bares y restaurantes de cocina internacional que cobran vida cada jornada. Pero más allá de su paisaje y su oferta turística, Praia do Rosa se destaca por su energía especial: un lugar donde la naturaleza, la calidez de su gente y la tranquilidad se combinan para crear una experiencia única, marcada por la belleza y el descanso.

Praia do Rosa, el destino brasileño que es tendencia este verano Shutterstock

Además de su encanto natural, Praia do Rosa se convirtió en una de las grandes tendencias de este verano. Cada vez son más los argentinos que la eligen como destino, y entre quienes ya pasaron por allí aparecen figuras del mundo del espectáculo como Griselda Siciliani y Luciano Castro, además de numerosos grupos de amigos jóvenes que copan las playas y le dan un aire fresco y vibrante al lugar.

Este pueblo costero no solo enamora por sus paisajes, sino también por su fuerte identidad surfista: es considerado uno de los destinos más elegidos del continente para la práctica de este deporte, gracias a la calidad de sus olas y a su entorno privilegiado. Esa combinación hizo que recuperara la popularidad que tuvo en los años 2000 y que hoy vuelva a posicionarse como el sitio más buscado por los jóvenes en busca de sol, mar y experiencias inolvidables.

Qué hacer en Praia do Rosa

El pueblo costero que combina calma, aventura y vida nocturna Viagens e Caminhos - Shutterstock

Además de sus playas soñadas, Praia do Rosa ofrece una amplia variedad de actividades para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y movimiento. Desde deportes acuáticos hasta caminatas y salidas nocturnas, el destino tiene propuestas para todos los gustos.

A continuación, las recomendaciones más destacadas:

Surf y deportes acuáticos : Praia do Rosa es un destino ideal para quienes aman el mar en movimiento. Sus olas —especialmente en la zona norte— atraen surfistas de todos los niveles y también permiten practicar windsurf y stand up paddle en lagunas más calmadas. Para quienes recién comienzan, hay escuelas y clases guiadas para aprender desde cero.

: Praia do Rosa es un destino ideal para quienes aman el mar en movimiento. Sus olas —especialmente en la zona norte— en lagunas más calmadas. Para quienes recién comienzan, hay escuelas y clases guiadas para aprender desde cero. Senderismo por la costa y morros: hay varios senderos rodeados de vegetación junto al mar. Uno de los más populares lleva a Praia Vermelha, una playa pequeña y tranquila rodeada de naturaleza, y desde allí se puede continuar hacia otras playas cercanas como Praia do Luz y Barra de Ibiraquera a través de recorridos panorámicos.

A 90 km de Florianópolis, la joya escondida del sur de Brasil Shutterstock

Piscinas naturales : al iniciar algunas caminatas por los senderos costeros aparece una piscina natural entre rocas , ideal para un baño más seguro cuando el oleaje es fuerte en la playa principal.

: al iniciar algunas caminatas por los senderos costeros aparece , ideal para un baño más seguro cuando el oleaje es fuerte en la playa principal. Explorar el centro : el pequeño centro del pueblo cobra vida por la tarde y la noche: calles pintorescas, bares, restaurantes con propuestas locales e internacionales y ferias artesanales que muestran productos regionales.

: el pequeño centro del pueblo cobra vida por la tarde y la noche: que muestran productos regionales. Avistamiento de ballenas : entre julio y octubre, la zona se convierte en punto de observación de ballenas francas australes , que se acercan para reproducirse y alimentar a sus crías. Es posible verlas desde miradores naturales o en tours organizados en temporada.

: entre julio y octubre, , que se acercan para reproducirse y alimentar a sus crías. Es posible verlas desde miradores naturales o en tours organizados en temporada. Vida nocturna y gastronomía : al caer la noche, bares y restaurantes se llenan de ambiente y música . Podés disfrutar desde comidas simples hasta platos más elaborados frente al mar, o compartir una caipirinha con música en vivo antes de seguir la noche en lugares con DJs o bailes junto a otros viajeros.

: al caer la noche, . Podés disfrutar desde comidas simples hasta platos más elaborados frente al mar, o compartir una caipirinha con música en vivo antes de seguir la noche en lugares con DJs o bailes junto a otros viajeros. Lagunas y relax: las lagunas cercanas, como Lagoa do Meio, son perfectas para quienes buscan actividades más tranquilas, como remar en stand up paddle o simplemente descansar junto al agua con un paisaje diferente al del mar abierto.

Con estas actividades, Praia do Rosa combina naturaleza, deporte, cultura local y vida social, ofreciendo mucho más que un típico destino de playa y adaptándose a distintas formas de disfrutar las vacaciones.

Dónde queda Praia do Rosa

Praia do Rosa se encuentra en el municipio de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, sobre la costa del océano Atlántico. Su ubicación estratégica la convierte en un destino accesible para quienes viajan desde el sur del país: está a unos 390 kilómetros de Porto Alegre y a solo 90 kilómetros al sur de Florianópolis, uno de los puntos turísticos más populares de la región.