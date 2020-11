El príncipe Harry está "profundamente triste", por la negativa a colocar una corona de flores en su nombre Fuente: Archivo

Las decisiones del príncipe Harry a lo largo de este 2020 tuvieron diversas repercusiones en su relación con la realeza. Y una de ellas resultó particularmente dolorosa para el hijo menor de Lady Di y Carlos.

Al duque de Sussex se le prohibió participar de la clásica colocación de coronas de flores por el Día del Recuerdo, una ceremonia que recuerda los sacrificios de las Fuerzas Armadas y los civiles durante las guerras británicas.

En la ceremonia, que tuvo lugar este domingo, el príncipe William depositó una ofrenda en el Cenotafio de Whitehall, Londres, en presencia de su esposa, Kate Middleton y la reina Isabel II. Harry había pedido permiso para que colocaran una corona a su nombre, pero el pedido fue rechazado, dado que el joven ya no representa a la monarquía, según un informe de The Times, que fue recogido por The Mirror.

Harry tiene una profunda relación con esta conmemoración y, según trascendió, está "profundamente entristecido" por la negativa, aunque al parecer la reina no fue informada de la solicitud de su nieto.

Desde hace varios años que el duque de Sussex, que como miembro de la corona llegó a desempeñarse como Capitán General de los Royal Marines, levanta la causa de los veteranos. La primera vez que depositó una corona de flores en el cenotafio fue en 2009 cuando tenía 25 años, pero ahora, instalado en Estados Unidos y alejado de Reino Unido, no pudo hacerlo.

Para el príncipe Harry, el Día del Recuerdo es una de las conmemoraciones más importantes Crédito: Instagram Sussex Royal

Harry se vio obligado a renunciar a sus funciones militares después de abandonar su país natal en enero.

En un podcast, Harry hizo mención a la fecha y afirmó: "El Día del Recuerdo para mí es un momento de respeto y esperanza -sostuvo-. Estas son las personas y los momentos que recuerdo cuando saludo, cuando me pongo firme y cuando dejo una ofrenda floral en el cenotafio".