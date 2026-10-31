Albert Einstein: “La lógica te llevará de A a B; la imaginación te llevará a todas partes”

El físico Albert Einstein legó una sentencia que aún hoy interroga los límites de la capacidad humana: “La lógica te llevará de A a B; la imaginación te llevará a todas partes”. Esta premisa destaca la diferencia fundamental entre el pensamiento lineal y la facultad creativa para alcanzar dimensiones inéditas. Einstein sostuvo en una entrevista de 1929 con The Saturday Evening Post: “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, pero la imaginación abarca el mundo”.

Las palabras de Albert Einstein se mantienen vigentes en pleno 2026 IA

La lógica cumple un rol de validación, ya que ordena lo existente bajo reglas rigurosas. No obstante, su alcance termina en lo predecible, y por el contrario, la imaginación rompe la continuidad convencional. Einstein aplicó sus famosos experimentos mentales, o Gedankenexperimente, para visualizar escenarios físicos imposibles de verificar mediante ecuaciones simples en aquella época. Su curiosidad juvenil sobre los rayos de luz derivó en la teoría de la relatividad especial en 1905, un giro drástico para la ciencia moderna. La técnica consistió en imaginar el universo desde perspectivas no tradicionales.

Por otro lado, vale recalcar que la lógica y la imaginación no compiten, sino que funcionan como socios indispensables. Un proyecto requiere de cálculos precisos, pero la concepción inicial surge del sueño. Kant planteó que la felicidad resulta un ideal de la imaginación antes que de la razón. Esta capacidad permite a las personas proyectar realidades futuras. El 28 de octubre, coincidente con el Día Internacional de la Animación, celebra la capacidad de convertir ideas abstractas en proyecciones visuales, desde los fotogramas de Émile Reynaud hasta la era digital actual.

Para Einstein, la lógica y la imaginación no compiten Freepik

La imaginación también habita en las tareas pequeñas: cocinar con recursos limitados o encontrar soluciones a problemas cotidianos requiere este ejercicio mental. La ciencia advierte que la imaginación funciona como un músculo que mejora con el uso constante. Einstein, quien además tocaba el violín como método de estimulación mental, defendió siempre la curiosidad como motor del progreso. La historia demuestra que los avances significativos comenzaron con una idea osada.

El razonamiento lógico actúa como la brújula necesaria para ejecutar los mapas que traza la imaginación. Ambos procesos permiten al ser humano trascender su entorno actual. La creatividad no constituye un don exclusivo de genios, sino una herramienta abierta al desarrollo personal cotidiano para ampliar los horizontes posibles en todas las facetas de la existencia.