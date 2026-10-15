Alberto Aguado, especialista en plagas: “La espuma de poliuretano por sí sola no sirve”

Alberto Aguado dirige Saniterpen, una empresa de control de plagas con sede en Madrid. En una entrevista con el medio español La Vanguardia, el responsable técnico explicó una falla concreta de muchas barreras contra los roedores: tapar un agujero no alcanza si el animal puede roer el material. Por eso combina elementos metálicos con selladores.

“Los agujeros deben sellarse con malla metálica o lana de acero combinada con masilla. La espuma de poliuretano por sí sola no sirve, porque pueden roerla. También conviene instalar burletes bajo las puertas, guardar los alimentos en recipientes herméticos y evitar dejar el pienso de las mascotas durante la noche”, reveló el especialista.

Aunque muchas personas creen que tener una casa limpia es sinónimo de tener un ambiente libre de ratas, lo cierto es que hay pequeños descuidos que pueden pasarse por alto y ser la puerta de entrada para estos molestos roedores. “Otros errores habituales son acumular cajas de cartón en los trasteros, mantener vegetación pegada a la fachada o ignorar pequeñas fugas de agua. Incluso una vivienda limpia puede sufrir una entrada de roedores”, remarcó Aguado.

Las trampas caseras no siempre son efectivas (Foto: Pexels)

En los últimos años, las redes sociales se poblaron de técnicas y remedios caseros para eliminar roedores. El exterminador remarcó que llevar adelante estas prácticas puede ser sumamente peligroso para la salud de los habitantes del hogar, además de que, como no tienen un control por parte de entidades nacionales, pueden ser poco eficaces y generar en algunos casos un sufrimiento innecesario al animal.

“En general, no resuelven el problema y pueden hacernos perder un tiempo valioso. Los remedios caseros como la menta o el vinagre no ofrecen resultados duraderos. En cuanto a los ultrasonidos, no hay pruebas sólidas de que sean eficaces de forma sostenida. Los roedores pueden acostumbrarse al sonido y, además, este no atraviesa las paredes ni los muebles. Las trampas de resorte pueden servir para capturar un ratón aislado, pero no suelen ser suficientes para controlar una infestación. Desaconsejamos las trampas adhesivas porque provocan un sufrimiento innecesario. Ningún remedio sustituye a localizar y cerrar los puntos de entrada”, aclaró.

Por último, consultado por los problemas de salud aparejados por la presencia de ratas, el experto reveló que muchas personas se intoxican por no saber limpiar adecuadamente los restos de excremento, orina y otras partículas que dejan a su paso. “Los roedores pueden transmitir enfermedades a través de la orina, los excrementos o las mordeduras, además de introducir parásitos como pulgas, garrapatas y ácaros. Para limpiar sus restos, lo primero es ventilar la habitación durante al menos treinta minutos y utilizar protección adecuada. Después hay que humedecer los excrementos con un desinfectante apropiado, dejarlo actuar y retirarlos con papel, evitando el contacto directo”, indicó sobre el paso a paso para eliminar todo tipo de residuos dañinos para el organismo.

La acumulación de residuos y las aberturas mal cerradas del hogar pueden ser el paso perfecto para que estos roedores se reproduzcan sin notarlo (Foto: Pexels)

“Nunca debemos barrerlos en seco ni pasar el aspirador, porque podemos levantar polvo contaminado y facilitar la inhalación de partículas potencialmente infecciosas. Si encontramos rastros repetidos o sospechamos que el foco está en el alcantarillado, lo recomendable es recurrir a profesionales”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.