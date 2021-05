Nutrición: qué se debe comer luego de enfermarse por Covid 19

Mi experiencia nutricional luego de transitar la enfermedad

Miriam Becker PARA LA NACION

Superada la enfermedad el organismo requiere una alimentación saludable que favorezca la recuperación del organismo. Hay que aprender a seleccionar los nutrientes que cubran las necesidades diarias de ácidos grasos poliinsaturados, hierro, zinc , así como vitaminas del complejo B, A, C, D y E sin dejar de sumar la práctica regular de actividad física.

El 24 de febrero pasado, me aplique la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, acorde a lo programado y sin inconvenientes. El 24 de marzo, un mes después, comencé con fuertes dolores en el cuerpo y fiebre. Pocos días después, mi hija tuvo manifestaciones similares. Nos hisoparon y diagnosticaron que teníamos Covid 19.

Gracias a la vacuna que me apliqué, lo mío fue leve y con buena recuperación en mi hogar. Mi hija terminó internada con mayores cuidados. Hoy estamos la dos bien, gracias a Dios y transitando nuevos tiempos con los cuidados de siempre y respetando los protocolos originales.

¿Hay una dieta para después del COVID 19?

Para quienes atravesaron el problema con compromiso pulmonar, los nutricionistas señalan la importancia de consumir una alimentación lo más equilibrada posible. Variedad de vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, aceites vegetales, pescados, huevos y productos lácteos que aportan nutrientes, modulan la respuesta inflamatoria, son antioxidantes y fortalecen la función inmune.

Elegir alimentos frescos, limitar los ultra procesados, dormir adecuadamente, conectarse socialmente y manejar el stress, algo habitual en tiempos de pandemia.

En qué alimentos están los nutrientes

Omega 3: caballa sardina. atún, salmón, anchoas entre otros. Consumirlos de 2 a 3 veces por semana. Semillas de chía y lino remojadas poco antes de su uso, para una mejor absorción.

caballa sardina. atún, salmón, anchoas entre otros. Consumirlos de 2 a 3 veces por semana. Semillas de chía y lino remojadas poco antes de su uso, para una mejor absorción. Vitamina A : lácteos, huevo, pescados grasos, hortalizas verdes oscuro como espinaca, kale, acelga, brócoli.

: lácteos, huevo, pescados grasos, hortalizas verdes oscuro como espinaca, kale, acelga, brócoli. Vitamina B6: carnes, granos integrales, banana, paltas, frutos secos, avellanas nueces, almendras.

carnes, granos integrales, banana, paltas, frutos secos, avellanas nueces, almendras. Vitamina B9: ácido fólico, espinaca, bróccoli, repollo, coliflor, garbanzos, lentejas, harinas fortificadas.

ácido fólico, espinaca, bróccoli, repollo, coliflor, garbanzos, lentejas, harinas fortificadas. Vitaminas B12: carnes, huevos, leche alimentos fortificados.

carnes, huevos, leche alimentos fortificados. Vitamina C: frutas cítricas, kiwi, perejil, tomate, brócoli, hojas verdes.

frutas cítricas, kiwi, perejil, tomate, brócoli, hojas verdes. Vitamina D : lácteos, pescados grasos, hígado. Exposición diaria solar de 10 a 15 minutos.

: lácteos, pescados grasos, hígado. Exposición diaria solar de 10 a 15 minutos. Vitamina E: aceites de girasol, oliva, maíz, germen de trigo, frutos secos.

aceites de girasol, oliva, maíz, germen de trigo, frutos secos. Hierro: carnes, huevos, legumbres, kale, bróccoli, espinaca

carnes, huevos, legumbres, kale, bróccoli, espinaca Zinc: carnes mariscos, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos.

carnes mariscos, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos. Probióticos: como el yogur y kéfir que son bacterias vivas.

Receta de mix de vegetales al horno con hierbas y pasas de uva

Verduras varias para una alimentación saludable Shutterstock

Esta receta bien llena de nutrientes me la recomendaron las nutricionistas que consulté para fortalecer mi organismo en tiempos de Covid o en momentos cuando necesitamos tener un sistema inmune bien preparado. Ellas me explicaron la importancia de elegir buenos productos y aplicarlos a recetas sencillas, para darle al organismo una alimentación saludable que favorezca la recuperación después de haber atravesado la enfermedad y también para fortalecer las defensas. Hay que aprender a seleccionar nutrientes que cubran las necesidades diarias de ácidos grasos poliinsaturados, hierro, zinc y Vitaminas del complejo B, A, C, D y E y sumar la práctica regular de actividad física. Esta receta de vegetales variados al horno con hierbas y pasas de uva está equilibrada y balanceada para cubrir esas necesidades y si se le agrega una proteína como el huevo o una carne, ya es todo lo que se necesita para un almuerzo o una cena completos. Así preparé este mix de vegetales al horno con hierbas y pasas de uva

Para una buena recuperación, no olvidar:

La salud se recupera con buenos hábitos.

Elegir alimentos frescos.

Limitar los alimentos ultra procesados.

Dormir adecuadamente.

Conectarse socialmente.

Manejar el stress, algo habitual en tiempos de pandemia.

Asesoraron las nutricionistas: Lic. Marcia Onzari hy Lic. Eugenia Monteagudo de www.nutricion24hs.com