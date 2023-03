Alquilaron un departamento en la Costa, se rieron de todo lo que rompieron y la dueña estalló: “Encima lo muestran”

escuchar

Lo que debió ser un alquiler de verano sin contratiempos se convirtió en una pesadilla. Josefina, propietaria de un departamento en Mar del Tuyú, recurrió a Twitter para revelar cómo los inquilinos le dejaron el lugar. Y no solo eso: expresó su enojo ya que usaron sus redes sociales para contar, como si se hubiera tratado de una travesura, los destrozos que habían provocado.

“Me alquilaron un departamento en la Costa y no solo lo rompieron todo antes de irse, sino que subieron historias a Instagram”, detalló la dueña de la propiedad, quien mostró las stories que publicaron los tres implicados en la destrucción. ¿Qué rompieron? Una parte de la parrilla; un ventilador; ensuciaron el techo y un mantel con vino; dejaron una pileta llena de pelo; y hasta hubo problemas con la heladera.

En los posteos de los inquilinos que publicó la propietaria se lee: “Nos vamos a la madrugada y antes de irnos necesito mostrar el top 4 de daños al departamento”. Y a continuación enumera todos los destrozos, hasta algunos prácticamente insólitos. “El techo manchado con vino: queríamos tomar un vinito chill y no había saca corchos entonces Tommy trató de meter el corcho adentro de la botella con un cuchillo pero eso aumentó la presión, entonces salió disparando vino para todos lados JAJA. Plot twist: sí había saca corchos, solo que no lo buscamos bien”, publicaron. Y terminaron con un último mensaje que decía: “Espero que no piensen que somos irresponsables, bueno, al menos yo no. Tommy y Mau quizás, pero porfa, no me niegue el alquiler”.

Una usuaria de Twitter mostró los destrozos que realizaron unos inquilinos en su casa de Mar del Tuyú Foto: TWITTER / @JopeeeD

En diálogo con LA NACION, Josefina, la dueña de la casa, se mostró indignada: “Es penosa la situación. Somos trabajadores, no alquilamos mansiones en dólares. Le alquilamos a gente de bien algo acorde al valor y para que puedan disfrutar. Jamás había pensado algo así y molestó que se regodeen de ello”.

El chat que incrimina a los familiares de los inquilinos que realizaron los destrozos Foto: TWITTER / @JopeeeD

Al ser consultada sobre la situación actual, en cuanto a la reposición de los artefactos, agregó: “Lamentablemente, a veces, solo queda recurrir a las redes sociales porque teniendo la oportunidad de enmendar el daño, eligieron realizar un pacto a espaldas de uno de sus amigos para que él pague porque tiene más poder adquisitivo. Les pedimos un ventilador así sea usado para reponer el que rompieron y tampoco aceptaron”.

El día después de encontrar una casa en deplorables condiciones

“Ingresaron el 20 de febrero y tenían el lugar hasta el 2 de marzo antes del mediodía para salir, pero se retiraron dejando la llave del lado de afuera en la madrugada del lunes”, manifestó la propietaria, quien se encontró con la ingrata sorpresa de las instalaciones destruidas y la puerta “a la buena de Dios”.

El comienzo de esta historia se dio mediante un grupo de Facebook destinado a alquileres para vacaciones. Antes de acordar la operación, ambas partes hicieron una videollamada para conocerse. Sin embargo, no imaginó lo que vendría después.

La explicación de cómo se rompió el ventilador, uno de los componentes de la casa de Mar del Tuyú Foto: TWITTER / @JopeeeD

“Tenemos que reponer la heladera y el ventilador. A su vez, pagarle el día de trabajo al albañil que debe reparar la parrilla y el techo. Además de eso, tuve que devolverle la seña a la familia que había reservado esta semana porque el departamento no está en condiciones de ser utilizado”, lamentó Josefina sobre la pérdida económica de un alquiler ya apalabrado y los gastos operativos para que su casa quede nuevamente en funcionamiento.

A partir de la publicación en Twitter, la creadora de la publicación recibió cientos de consejos en cuanto a las acciones que debe tomar de acuerdo a los datos de cada uno de los implicados. Hasta el momento, según lo que le consignó a este medio, el acuerdo con la familia de los tres chicos “es nulo”.

“Fuimos flexibles al dar la opción de conseguir algún artefacto de segunda mano, incluso estuvimos por borrar el escrache porque se volvió demasiado viral, pero no tuvieron la decencia de responder más; querían ponerse de acuerdo con nosotros a espaldas de uno de ellos y como no nos gustó la actitud, se disolvió el poco acuerdo que existía”, subrayó Josefina, quien aguardará los próximos días para planear un nuevo accionar sobre este tipo de comportamientos que perjudicaron su economía.