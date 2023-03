Escuchó un ruido en la habitación de sus hijos y cuando revisó las cámaras quedó paralizada

escuchar

Un video de una cámara de seguridad dejó aterrados a los padres de tres niños. Este hecho, sucedido en los Estados Unidos, dio la vuelta al mundo por un espeluznante detalle que involucró un cajón de bloques Lego. Con el monitoreo constante de la habitación de sus hijos, Keira, la madrastra de los chicos, decidió ir a ver qué pasaba tras escuchar un fuerte estruendo.

Asustada por el impacto que sintió, abrió la puerta y vio cómo la caja de juguetes estaba tirada en el suelo. En primer lugar, sin tener una prueba del hecho, creyó que los niños habían estado jugando en vez de dormir. Acto seguido, por plena curiosidad, revisó las cámaras y observó cómo los Legos cayeron al suelo sin ser arrojado por John, Paul y David, los tres niños en cuestión. Dicho de otra forma: algo provocó la caída, aunque nadie podía asegurar qué había pasado.

Tras viralizarse este video, Keira, en diálogo con Ladbible, dio más detalles sobre una escena donde se involucra la aparición de una actividad paranormal: “Eran alrededor de las 8 de la noche. Los niños se acababan de ir a la cama y se estaban quedando dormidos. Estaba en mi habitación y escuché un ruido extremadamente fuerte, así que entré y el Lego estaba en todas partes”.

Y, en esa misma línea, ahondó en su idea de que los chicos estaban haciendo travesuras en vez de dormir. “Pensé que los niños lo habían derribado. Imaginé que estaban jugando a escondidas durante la noche”, continuó.

Al empezar a profundizar sobre el asunto, esta mujer, oriunda de Utah, reconstruyó el diálogo que mantuvo con David, uno de los chicos que se alcanza a ver por las cámaras que siente el ruido y se tapa de inmediato: “Me enojé con él y le pregunté qué estaba haciendo porque era hora de acostarse. Me aseguró que no había hecho nada. Dijo: ‘No lo toqué, lo prometo’”.

El momento donde el lego cae al piso y despierta a uno de los niños

“Tenemos las cámaras para vigilar a los niños. Lo volví a ver porque no quería culparlos si no eran ellos. En mi mente, pensé que eran 100 por ciento ellos, pero me di cuenta de que no lo eran”, completó Keira, quien vivió un momento de mucha incertidumbre.

La reacción del padre al enterarse de la noticia

La segunda parte de esta historia decantó en el aviso de Keira a los padres de los tres hijos, Antony, quien descartó de plano la existencia de un fenómeno paranormal. “No hubo incidentes extraños hasta que Keira se mudó. Estaba confundido cuando vi el video. Realmente no creo en los fantasmas, es difícil de explicarlo”, sostuvo en comunicación con Ladbible.

Con muchas dudas acerca de este caso que despertó conmoción en los Estados Unidos, agregó: “Sí creo en los ángeles, pero no creo que estén en esta tierra. Creo que hay otra explicación para la caída de los Legos, para mí fue empujado. Por qué, o qué lo empujó, no tengo idea”, culminó con un testimonio que desorientó aún más a quienes empezaron a sacar conclusiones sobre lo que se filmó.

