Alquiló un traje de esquí en Mendoza, halló una alianza en un guante y lanzó una campaña para encontrar al dueño

“¿Fuiste a Mendoza y perdiste tu alianza? Quiero que sepas que te estoy buscando para entregártela”, escribió Griselda Alejandra Yañuk en su cuenta de Facebook, para iniciar la campaña de búsqueda de lo que se convertía en una historia viral en la que miles de personas se unieron para que el anillo vuelva a su dueño o dueña, de la que aún no hay novedades. En diálogo con LA NACION, reveló detalles del suceso que se convirtió en una iniciativa nacional.

Griselda Alejandra Yañuk es de San Guillermo, Santa Fe. Es docente y con el objetivo de cumplir su sueño de conocer la nieve, viajó junto a su hija a Mendoza por tres días. Una vez instaladas en la capital de la provincia, contrataron una excursión en la montaña que se realiza en un pequeño poblado llamado Las Cuevas. El contingente emprendió el viaje en colectivo. “Paramos en Uspallata que es un último lugar antes de llegar, donde uno puede alquilar el traje de nieve. Nos probamos los trajes, los alquilamos y seguimos”, recuerda la mujer sobre el recorrido realizó.

Griselda cumplió su sueño de conocer la nieve y, de paso, se llevó una misión Gobierno de Mendoza

La sorpresa para Griselda fue al momento previo de descender del colectivo para comenzar la excursión. “Lo último que uno se pone son los guantes, sino uno no puede manipular nada. Cuando me los puse me di cuenta de que había algo duro en donde se coloca uno de los dedos. Lo di vuelta y encontré la alianza enredada entre las dos telas del guante”, detalla sobre el hallazgo hecho en su segundo día de viaje.

El anillo estaba en el interior del accesorio, y al momento de la prueba para alquilarlos no lo había notado. “Me había probado tres pares de guantes. Los primeros me quedaron chicos, los segundos grandes y el tercero fueron esos lilas, que es mi color favorito. Me probé uno solo y como me quedó, me lo llevé”, contó sobre el momento. Una vez que pudo retirar el anillo que estaba enredado, lo guardó y procedió a realizar la excursión. En ese momento supo que ella debía encontrar al dueño o dueña de la alianza.

Tras terminar la excursión, los trajes alquilar fueron devueltos y Griselda le contó al coordinador del viaje y sus compañeros sobre el hallazgo que realizó. “Sentí que era yo la persona que lo tenía que devolver. Tuve esa intuición o presentimiento, no sé cómo explicarlo pero lo sentí”, revela la mujer sobre su decisión de que fuera ella quien resguardara el anillo.

Griselda compartió la situación en redes sociales (Captura Facebook Griselda Alejandra Yañuk)

Una vez de vuelta a su hogar, puso en marcha su campaña para cumplir con su objetivo. Facebook fue la red social que eligió para hacerlo. Publicó una foto de la alianza y escribió: “¿Fuiste a Mendoza y perdiste tu alianza? Quiero que sepas que te estoy buscando para entregártela. Paso a explicar: el día 14 de agosto en Uspallata, en el local llamado El Andino alquilé traje de nieve y en el guante encontré esta alianza. Busco a su dueña/o para devolverla, quien sabrá decirme qué inscripción tiene en su interior”. Además, destacó que no importan las distancias, sino devolverla. “Entiendo que no es una simple joya, y si el universo la puso en mis manos alguna razón debe haber”, subrayó y pidió a sus amigos de la red, que difundan la información.

La información sobre la persona que perdió su anillo es casi nula. Desde el negocio de alquiler de trajes no tienen datos que ofrecer, ya que no se lleva un registro de nombres particulares de quienes alquilaron la ropa allí, ya que son cientos de turistas que llegan al lugar. Sin embargo, tanto Griselda como la dueña del local están en frecuente contacto para encontrar la resolución del asunto. Por el momento, nadie se presentó en el sitio para reclamar la alianza.

Las características tiene el anillo encontrado

“Es una alianza de una unión religiosa, tipo cinta de oro y tiene un tamaño mediando”, describe Griselda y destaca que podría ser de una persona tanto de género masculino como femenino, debido a sus dimensiones. Además, en el interior tiene tallado dos fechas, que podrían aludir a un aniversario, ya que entre ambas hay 50 años de diferencia, pero coincide en el día y el mes. No hay descritos nombres.

Las alianzas de oro son utilizadas al momento de contraer matrimonio en representación del compromiso que asumieron dos personas en nombre del amor. Es por ello que este anillo tiene un alto valor sentimental, más allá del precio al que se puede vender en el mercado. Esto lo tiene muy claro la mujer que realizó el hallazgo, y es por ello que quiere que el objeto regrese a las manos de su dueño o dueña.

Ya transcurrieron diez días desde que Griselda realizó la publicación que, hasta el momento, fue compartida 135 mil veces y tiene cientos de comentarios. A pesar de la gran repercusión, aún no se halló a la persona que lo perdió. Constantemente, la mujer recibe mensajes de posibles dueños pero aún no lo encontró. Son muchas las personas que también perdieron su alianza, pero aún no apareció aquella que puede decir correctamente las fechas que están talladas en este anillo encontrado en suelo mendocino.

“No tengo ninguna otra finalidad que dar con el dueño de la alianza, no tengo otra intención. Ese anillo tiene un valor y no precio”, destaca la mujer, que no pierde la esperanzada de darle cierre a esta historia, que se inició al cumplir uno de sus sueños.