Corchito, el perro que se volvió el fiel compañero de un colectivero y es viral en TikTok

Un joven colectivero es el fiel testigo de cómo un animal puede cambiar por completo tu rutina diaria. En enero del 2021, un perro de cuatro años de edad apareció inesperadamente en su jornada laboral y a partir de ahí que no se separaron más. En la actualidad, ambos se volvieron virales en las redes sociales por los videos que tienen como principal atención a Corchito, el protagonista de la historia, quien lleva ese nombre por sus características físicas. “Si un día no lo veo, ya lo extraño”, expresó Lucas Federico Ocaña, el trabajador en cuestión, en diálogo con LA NACION.

Las personas que recorren la Avenida 520, en La Plata, Buenos Aires, son testigo de un encuentro que enternece a todos. Allí, un perro espera ansiosamente al chofer de la Empresa Nueve de Julio (Línea Oeste) para pasar tiempo juntos, poco antes de que comience el traslado de pasajeros. En simultáneo, Ocaña aprovecha el espacio para capturar cientos de fotografías y videos que luego comparte en su cuenta de TikTok @lucasfederico11, donde refleja el estrecho vínculo que tienen.

Corcho, el perro que se volvió viral en TikTok

En una ocasión lo vistió con ropa de invierno y lo filmó mientras posaba en uno de los asientos, en otra oportunidad mostró cómo el perro se sube al medio de transporte, y en otros tan solo grabó algunas de sus simpáticas ocurrencias. No obstante, todas las publicaciones reflejan un sentimiento que los usuarios remarcan: el fuerte amor que sienten el uno por el otro.

Si bien en un principio Lucas arribó a la plataforma como un espacio de recreación, en tan solo cuatro días ambos se volvieron ampliamente reconocido por más personas y los posteos acumulan miles de reproducciones.

El primer encuentro, casi como una suerte del destino

“Con otros compañeros más, nos encontramos en esa Avenida para reforzar los servicios que van hacia el centro. Se emite una alerta, el controlador nos avisa y salimos con un cartel. Siempre estamos en esa esquina muy temprano, a las 06:15, y en ese preciso espacio fue la primera vez que vi a Corchito. Yo estaba sentado bajo un árbol y de repente apareció, se acostó entre mis piernas. Lo primero que hice fue compartir una publicación en Facebook para dar con sus dueños, porque me pareció rara la situación”, explicó el colectivero en declaraciones con este medio.

A partir de un primer aviso, Lucas desentrañó, de a poco, la historia del perro. Primero, fue el propietario quien lo contactó. “Vive en El Pato, una localidad del partido de Berazategui. Apenas subí fotos, me escribió, me dijo que era el dueño. Al principio no le creí, pero me envió imágenes de cuando era cachorro y me dijo que estaba castrado, y sí, era él. Le dije que si lo quería buscar nadie se lo iba a negar, pero que sería una pena que lo tenga encerrado y no le dé la vida que se merece”, sostuvo.

Corchito y Lucas en uno de los tantos momentos juntos TikTok @lucasfederico11

Asimismo, descubrió que el perro se encontraba desde hace un tiempo en el sector y se alojaba en un local de materiales de construcción. Allí, duerme con el sereno del establecimiento y lleva una excelente relación con los demás trabajadores: “Cuando me enteré de todo esto, le dije al propietario del perro que hablara con ellos, pero nunca más envió ningún mensaje”.

En cuanto a la segunda dueña, supo que alojó al perro por un tiempo en su hogar, pero que se escapó al cabo de unas semanas y finalmente escogió vivir entre los comercios ubicados en la extensa Avenida 520. Sin embargo, entre las diversas personas que pasan por ahí, afianzó un fuerte vínculo con Lucas.

“Desde ese primer encuentro, siempre aparece afuera del colectivo, cuando estamos parados. Aúlla para que le abras y cuando lo hacés se sube al asiento y mira para afuera. Siempre elige un lugar diferente, adelante, atrás, al medio. En el momento que salimos le digo ‘Corchito, salimos a trabajar, hay que bajar’ y él baja y nos mira. Cuando volvemos vuelve a hacer lo mismo, es una cosa increíble”, comentó.

Poco a poco, su cariño por el animal creció y Ocaña se siente como su dueño; sin embargo, aclaró que tiene sus razones para no llevarlo a su casa como un miembro más de la familia: “El vínculo que tengo con él es de puro amor. Cuando llego lo busco y cuando puedo voy a verlo, se pone siempre contento, tengo esa necesidad constante de verlo. Lo cuido de corazón, la gente me pide que lo adopte, pero tengo tres perros más y él ya tiene donde vivir. Eligió ese lugar, le gusta ser libre. No soy quién para traerlo en casa, donde estaría solo por muchas horas porque junto con mi novia trabajamos todo el día”.

Corchito junto al colectivero

La viralización de sus publicaciones en las redes sociales

Luego de dar detalles de la historia, Lucas se refirió a la gran repercusión que generan sus videos en TikTok y sostuvo que en ningún momento imaginó que se volvería viral. “Todos los que nos conocían me decían que haga una cuenta, y lo hice. Ya venía compartiendo unas grabaciones en Instagram. Por suerte tuvo una linda resonancia, toda la gente me envía mensajes por privado felicitándome y también reiteran el pedido de que lo adopte. No obstante, yo siempre les respondo lo mismo, y hay que respetar la decisión del perro. Por suerte todos me entienden y me dicen, ‘tenés razón’”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que Corchito le demuestra constantemente el afecto especial que siente por él. Y el sentimiento es mutuo. “Casualmente, la semana pasada no trabajé por síntomas de fiebre y mis compañeros me dijeron que no apareció. No se subió a ningún colectivo ni nada, tiene mucho cariño conmigo. Si ve que estoy yo, sale de la hormigonera y me busca, y si no se va a la herrería que está al lado o al kiosco de la esquina, hace ese recorrido todos los días. Por mi parte, el domingo me tocó trabajar, me enviaron a hacer un recorrido, pasé apropósito por esa esquina y estuve un rato para ver si aparecía, pero no estaba. Si un día no lo veo ya lo extraño, él se pone contento y siento que me necesita, viene todas las mañanas a verme”, ejemplificó.

Corchito junto al colectivero Lucas Federico Ocaña

Gracias al amor que superó todo tipo de relación, hoy en día Lucas muestra divertidos escenarios que enternecen a cientos de usuarios. De esta forma, son el claro ejemplo de cómo las personas pueden generar un vínculo tan especial con un animal.