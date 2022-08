“¿Qué es lo gracioso?”: un turista holandés habló de la inflación en la Argentina y en las redes lo fulminaron

En la Argentina, la estampida del dólar generó desconfianza y temor entre los ahorristas, quienes día a día se muestran expectantes por las novedades en materia cambiaria. No obstante, los turistas que visitan el país se ven altamente beneficiados, ya que tienen la oportunidad de cambiar la divisa extranjera a un precio muy favorable. Un ejemplo de eso fue Tom, un influencer de viajes holandés que recientemente visitó Buenos Aires y compartió un video en las redes sociales donde mostró su peculiar reacción al observar la pérdida de valor del billete de $1000. Rápidamente, provocó un sinfín de comentarios de los usuarios, quienes lo acusaron de bromear sobre el contexto inflacionario. “En el video que subí me estoy riendo, pero eso no tiene nada que ver con lo que me dijeron”, expresó en diálogo con LA NACION.

En su cuenta de TikTok @traveltomtom, el hombre hizo hincapié en el desequilibrio económico que hay en el país y reflejó su sorpresa por la situación que se encontró tras su arribo. “Europeos, cuando ustedes crean que su inflación es mala, piensen en la Argentina. Este es su billete más grande -$1000- y para mí tan solo son 3 dólares. Lo siento mucho por ustedes”, sostuvo en el clip que publicó el 8 de agosto. Tras la repercusión, y en diálogo con este medio, opinó sobre este tema y dio detalles de su viaje por el país.

Un turista habló de la inflación en la Argentina y provocó cientos de críticas

“Esta era mi cuarta vez en la Argentina, no sabía de la inflación que había y desafortunadamente llevé muy pocos dólares conmigo. Por suerte, un par de conocidos me prestaron algunos que les quedaban. Si bien esta situación beneficia a los turistas, eso me hace sentir muy mal. Tengo muchos amigos en la Argentina y creo que debe ser horrible acostarte y levantarte al otro día sintiendo que tu dinero no vale lo mismo que antes. Los sueldos siguen iguales y el valor sigue en pérdida”, introdujo en su explicación.

Por otro lado, afirmó que no pudo disimular su emoción al observar los precios de los productos en los supermercados, la comida en los restaurantes y el valor de las excursiones que realizó: “Me parece loco que para mí esté todo tan barato. En una ocasión, salí a comer con mis amigos argentinos y les dije que les pagaba todo, que no había problema. Para mí, todo está con un 60% de descuento”.

“Es sorprendente que esté todo barato. Sin embargo, me siento apenado por la situación. Es triste, pero a los norteamericanos nos conviene mucho más venir a la Argentina”, agregó.

En cuanto a los comentarios negativos que los usuarios hicieron en su publicación, Tom se mostró en descontento y, en esa línea, aclaró: “En el video de TikTok me estoy riendo y eso causó confusión, ya que eso no tiene nada que ver con la situación. Me reí con un amigo, pero era por el contexto del video. Soy consciente de que lo que pasa es serio y no tengo nada para reírme. Mucha gente me tiró hate (odio), pero la Argentina es uno de mis países favoritos, quiero mucho todo el lugar”, subrayó.

La reacción de Tom provocó indignación entre los usuarios argentinos TikTok @traveltomtom

Cuáles fueron los mensajes negativos que los usuarios escribieron en el posteo del influencer

El clip, de poco menos de un minuto, terminó en un debate con cientos de opiniones. ¿La razón? El enojo de los argentinos que se mostraron frustrados por la realidad económica del país. “No es divertido para nosotros. Estamos luchando aquí en la Argentina”, se lamentó una usuaria. “¿Qué es lo gracioso? No me parece que esté bien”, agregó otro.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios argentinos en la publicación TikTok @traveltomtom

Por otro lado, algunas personas hicieron hincapié en la inflación que se vive en el país y cómo se deterioró el dinero a lo largo de las décadas. “Lloro con mis pesos devaluados”, fue uno de los diversos comentarios referidos al tema.

Hasta el momento, el posteo recibió 300 Me gusta y 10.000 visualizaciones. El joven ahora se encuentra en Brasil y muestra todos los detalles de su viaje en sus respectivas redes sociales. Asimismo, comparte cada recorrido en su página de viajes TravelTomTom. Si bien no quiso generar ningún tipo de bromas sobre la economía de la Argentina, la filmación provocó un sentimiento doloroso entre los habitantes. Sin embargo, aclaró que no buscó generar polémica y que siempre se sintió cómodo en el país. “Está en mi top 5 de sitios favoritos”, concluyó.