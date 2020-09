Qué predijo Ludovica Squirru para 2021: el amor en la nueva normalidad

Ludovica Squirru dio sus predicciones para el 2021, el año del búfalo de metal Fuente: Archivo

Ludovica Squirru anticipó que 2020 sería un año muy difícil, una predicción que parece cumplida con la irrupción de la pandemia de coronavirus. Por eso, la pregunta que todos quieren que la astróloga responda es: ¿qué se puede esperar del amor y el país en 2021, el año del búfalo de metal?

Durante una entrevista con Pablo Sirvén en LN+, Squirru habló sobre las proyecciones para los argentinos previstas para el próximo año después de la irrupción de la pandemia provocada por el coronavirus y dejó sorprendentes revelaciones.

"Hay gente que recién en esta pandemia y con la cuarentena se conectó consigo misma. Cuando vos no tenes conexión con vos mismo porque trabajas todo el día o tenés muchas cosas que hacer, no tenés cinco minutos a solas con vos para ver cómo estás. Y la gente que no se conecta consigo mismo está esperando a que el otro te diga 'che, qué bien te veo'", comenzó Squirru.

"Va a haber un retorno a la naturaleza. Vamos a volver a la carreta y al caballo. El retroceso también puede ser un avance. Vivíamos muy acelerados para llegar a lugares donde después no sabíamos qué hacer", determinó la astróloga en una entrevista con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa, que se emite todos los viernes a las 22 por LN+.

Luego, presagió que la Argentina atravesará una "crisis total" e "inédita" y que "va abarcar lo económico, lo social y lo humano, y va a hacer que tengamos que volver a andar". "Si vos miras el paisaje desde un sulky ves más que si vas en una 4x4 último modelo. La gente se está perdiendo el latir de la vida cotidiana y el búfalo lo vuelve a traer", pronosticó. Y agregó: "el argentino va a tocar un fondo que creyó que nunca iba a tocar y de ahí va a salir un nuevo ser humano, con una nueva conciencia solidaria con la vida".

Amor en la nueva normalidad: el augurio de Ludovica Squirru para 2021

En tanto, en relación con los vínculos afectivos, detalló: "el búfalo vuelve a traer unión de la familia en el buen sentido. Si este año se perdieron las clases no importa porque a lo mejor hubo un reencuentro familiar histórico. Hacía falta porque había padres que hasta este año no conocían a sus hijos. Los matrimonios si se separan o se disuelven, bienvenido sea porque no se conocían y los que perduramos es porque también la pareja de ahora es solidaria, es de a dos".

Por otro lado, también dijo que durante los próximos años un gran grupo de extranjeros llegará a la Argentina. "Tenemos un país inmenso, pero ojo que el país está poblándose por extranjeros, por gente que usurpa", expresó Squirru.

"El argentino siempre fue exógeno, siempre quiso vivir afuera, admiró a Estados Unidos y Europa, y ahora no nos va a quedar otra que entender que nos había tocado nacer en un lugar divino, privilegiado, maravilloso, que no apreciamos. y la gente que no aprecia lo que tiene tiene mal karma", advirtió la astróloga.

"Estamos en un momento de decisión clave para decir que estamos en esta tierra y este es el lugar donde va a venir muchísima gente. En el año del búfalo van a venir oleadas de extranjeros a poblar la Argentina, que estará superpoblada en 2030 por 800 millones de personas", cerró Squirru.