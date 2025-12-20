Niño Prodigio revela el mensaje del Tarot para que los signos inicien con buena fortuna en 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló el mensaje del Tarot para que los signos inicien 2026 con buena fortuna. El vidente señaló que durante diciembre se darán una serie de predicciones, que prometen asegurar una buena base para el próximo año.

Las predicciones de Niño Prodigio para iniciar 2026 con prosperidad

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. Lo hizo a través de cuatro videos, donde explicó el Tarot para los signos de Fuego, Agua, Aire y Tierra.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): el Tarot revela que se debe olvidar lo malo y agradecer por aquello que brindó felicidad . El astrólogo advierte que el Universo pondrá en el camino a las personas correctas . Será un mes de unidad, donde los conflictos se irán y se deberá recordar a las personas que ya no están en vida, pero que acompañan en lo espiritual.

(21 de marzo al 19 de abril): el Tarot revela que se debe . El astrólogo advierte que el Universo . Será un mes de unidad, donde los conflictos se irán y se deberá recordar a las personas que ya no están en vida, pero que acompañan en lo espiritual. Leo (23 de julio al 22 de agosto): el Tarot habla de poder, fuerza y esperanza . Niño Prodigio señala que los leoninos se deben guiar por su corazón. Será un mes de nuevas experiencias, pero será necesario que estas actividades generen emoción, si no es mejor no tomarlas.

(23 de julio al 22 de agosto): el Tarot habla de . Niño Prodigio señala que los leoninos se deben guiar por su corazón. Será un mes de nuevas experiencias, pero será necesario que estas actividades generen emoción, si no es mejor no tomarlas. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): el Tarot anuncia un momento de libertad. El astrólogo indica que llegará mucho dinero y compromisos. Se aconseja tener armonía y ambición. Se esperan nuevos comienzos y esperanzas, sobre todo si se desea un bebé. El 2026 traerá sorpresas.

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala mucha responsabilidad para diciembre , por lo que se debe hacer todo lo que el corazón dicte. El tarotista auguró estabilidad y dinero extra. Llega reconocimiento y una sorpresa para fin de año. En cuestiones de pareja hay que evitar juntar la pasión con la emoción.

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala , por lo que se debe hacer todo lo que el corazón dicte. El tarotista auguró estabilidad y dinero extra. En cuestiones de pareja hay que evitar juntar la pasión con la emoción. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): diciembre llega con mucha pasión , pero con muchos enredos. Es necesario cerrar con todo eso, y hacer las cosas que se tienen planeadas una a una. Es astrólogo advirtió que se debe comunicar lo que se siente y unirse a otras personas para no hacer todo solo. El 2026 será mucho mejor.

(23 de agosto al 22 de septiembre): , pero con muchos enredos. Es necesario cerrar con todo eso, y hacer las cosas que se tienen planeadas una a una. Es astrólogo advirtió que se debe comunicar lo que se siente y unirse a otras personas para no hacer todo solo. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que será un periodo con mayor estructura y que se viene una buena racha a nivel económico y de negocio. El 2026 aumentará los proyectos y traerá maternidad, ya sea un bebé, una mascota o un negocio, que traerá sabiduría. El experto señaló que se sanarán las heridas del pasado.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): se logró crecimiento y se aconseja llamar a las personas que brindaron apoyo. Niño Prodigio indica que no habrá dificultades, pero se debe estar alerta a las señales del Universo y tener paciencia.

(21 de mayo al 21 de junio): se logró crecimiento y se Niño Prodigio indica que no habrá dificultades, pero se Acuario (20 de enero al 18 de febrero): momentos de felicidad. Niño Prodigio indica que se debe pedir al Universo todo lo que se desea. Cierran diciembre con mucha suerte y arrancan un buen año 2026.

(20 de enero al 18 de febrero): momentos de felicidad. Niño Prodigio indica que se debe pedir al Universo todo lo que se desea. Cierran diciembre con mucha suerte y arrancan un buen año 2026. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): estos días se debe tener fe. El mes de diciembre trae fortuna. El psíquico aconseja buscar a las personas que son buenos amigos. Es necesario tener cuidado con los impulsos y vigilar la salud.

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se eliminan las barreras y llegan nuevas oportunidades . El astrólogo indica que el 2026 viene con suerte y empoderamiento. Llegan cosas nuevas que traerán fluidez económica.

(21 de junio al 22 de julio): . El astrólogo indica que el 2026 viene con suerte y empoderamiento. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): momento de madurar . Niño Prodigio aconseja tener determinación y actuar con responsabilidad. Escorpio empezará 2026 con el pie derecho .

(23 de octubre al 22 de noviembre): . aconseja tener determinación y actuar con responsabilidad. Escorpio . Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): se augura éxito, luz y felicidad. El astrólogo aconseja contemplar lo que se logró y lo que no. Se abrirán puertas y llegan regalos y sorpresas para el final de diciembre y el comienzo de 2026.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 07, 07, 91, 17, 15 y 31. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.