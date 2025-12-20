Niño Prodigio revela cómo impacta el solsticio de invierno en los 12 signos del Zodíaco: “Más energía”

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló el impacto que tendrá el solsticio de invierno boreal en todos los signos zodiacales. Se trata de un momento que permite mantener el orden y aumentar la energía. Asimismo, reveló que hay un mensaje que brindará claridad donde se la necesita.

Cómo afectará el solsticio de invierno a los signos

Niño Prodigio, explicó en el programa Al rojo vivo (Telemundo) cómo afectará a cada signo del Zodíaco el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que ocurrirá el 21 de diciembre. El astrologó indicó que será una semana clave para enfocarse en aquello que permita expandir las energías.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): momento ideal para revisar o responder correo y ponerse al día . El astrólogo advierte que es necesario entrar a un nuevo año con todo limpio y con claridad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio señala que los leoninos deben reconectar con la parte divertida que llevan dentro. La verdadera alegría está en el interior.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): se deben planear las próximas vacaciones o un descanso para sacar el lado aventurero. El astrólogo indica que el solsticio de invierno ayudará a sacar todo lo que no sirve y traerá renovación.

El solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre de 2025, y dará lugar al día más corto y la noche más larga del año (Unsplash)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio recomienda revisar cajones o armarios y aprovechar para sacar todo lo viejo y buscar lo nuevo . El tarotista recomendó hacer espacio para todo lo nuevo que está por venir el próximo año.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): sacar de la cartera o bolso todo aquello que bloquee la energía de la abundancia. Eliminar papeles o cosas que no se usan para atraer mayor riqueza.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que será una buena semana para hacer ejercicio y desconectarse de la rutina. El experto aconseja apagar las notificaciones del teléfono y concentrarse en sí mismo.

Niño Prodigio manifestó que el solsticio de inverno traerá claridad para muchos signos (Facebook/Victor Florencio 'Niño Prodigio')

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): las personas de este signo deben borrar de la mente el “no puedo” o “no tengo” . Niño Prodigio aconseja eliminar el “no” y comenzar a darle estructura a las prioridades.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): se aconseja encender una lámpara o veladora en un rincón poco luminoso del hogar. Niño Prodigio indica que este gesto permitirá que la vida espiritual se ilumine. Es necesario pensar en lo que se desea mientras se contempla la llama o luz de la veladora.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): momento de pensar en las personas que no suman y decirles adiós. Alejar a la gente que no los hace felices es un paso clave para esta fecha.

El solsticio de invierno marca el día con menos luz solar del año y el inicio del invierno astronómico. Las energías de este momento afectarán a los signos del zodíaco (Pexels/Flo Dahm)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): evitar acumular cosas dañadas o que no sirven en la casa, ya que eso trae pobreza o carencia. El astrólogo aconseja eliminar todo aquello que no sirve o no suma en la vida, incluso las personas.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): es necesario dar un respiro a la mente y al corazón. Niño Prodigio indica que hay algo inquietante que no los deja avanzar, por lo que se debe soltar los miedos y apostar por lo que se desea.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): llegan días de tranquilidad y paz. El astrólogo aconseja realizar meditaciones y conectarse con el verdadero ser para sentirse plenos y tranquilos.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 88, 22, 51, 34, 12 y 60. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.