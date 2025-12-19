Cuáles son los signos del Zodíaco menos honestos

La falta de honestidad no siempre se debe a malas intenciones o falta de moral. Algunas personas pueden sentirse un tanto intimidadas o condicionadas a la hora de expresar lo que sienten o piensan, según el entorno, las exigencias de terceros o la situación en la que se encuentren. Otros, por su parte, consideran que no siempre deben exteriorizar lo que sucede en su interior, como herramienta de protección y estrategia para resguardarse de críticas. Es por ello que esta conducta no implica necesariamente ser desleal, sino poseer una naturaleza compleja, donde la verdad se adapta al contexto y a las circunstancias.

En la astrología, la poca sinceridad no refiere a una intención de mentir, sino como una tendencia a ocultar, suavizar o evitar conflictos. Algunos signos prefieren evitar ciertas conversaciones para no herir a otros o bien cuidar las emociones propias y de terceros. Otros priorizan la armonía y el misterio ante la sinceridad directa. Ciertos astros consideran que no necesitan comunicar absolutamente todo, gracias a su bajo perfil.

A continuación, el listado de los cinco signos del Zodíaco que ser menos honestos y sus motivos.

Géminis

El signo de los gemelos lidera este ranking como uno de los signos menos sinceros de la rueda zodiacal. Sin embargo, es necesario comprender su personalidad para entender que no se trata de una intención maliciosa, sino de una cualidad dual. Sus nacidos son personas que son muy sociables y extrovertidas, pero esconden un costado más reflexivo y misterioso por dentro. Muchos afirman que poseen “doble cara” por su capacidad de adaptarse a diferentes entornos, mimetizarse con sus amigos y adquirir nuevos pensamientos. Son simpáticos, saben hacer amigos y adoran estar acompañados en todo momento.

En muchas ocasiones, pueden ser un tanto influenciables. Les gusta escuchar diferentes opiniones y puntos de vista que pueden alterar su percepción de la realidad. Se encuentran abiertos a la escucha y creen en la importancia de dar voz a todo el mundo. Sin embargo, por momentos pueden callar sus opiniones, no decir absolutamente todo lo que sienten y piensan si se encuentran en un lugar donde se sentirán juzgados o creen que podrían generar una impresión indeseada. A los geminianos les interesa la imagen que dan y lo que los demás piensan sobre ellos.

Piscis

Las personas de Piscis pueden ser deshonestas para cuidar su sensibilidad y de quienes aman Freepik

El signo de los peces pertenece al elemento Agua y está regido por Neptuno, el planeta de los sueños. Es por ello que se trata de personas que se rigen por la intuición y la imaginación. Son seres que viven en su mente, sus ilusiones y deseos más alocados, por lo que no siempre comparten sus ideas por miedo a ser juzgados. Los piscianos son sensibles por naturaleza y les afecta demasiado las opiniones de otros, de manera que cuidan lo que expresan.

Este espíritu soñador los hace confundir y les cuesta separar lo que sienten de lo que ocurre en realidad, por lo que prefieren suavizar la verdad antes de generar al dolor en ciertas situaciones. Tienden a callar o disimular lo que ocurre en su interior para no provocar desacuerdos o peleas. Odian tomar partido y suelen mantener una postura neutral en diferentes conflictos.

Libra

Libra es el signo del equilibrio, la armonía y los buenos modales. A sus nacidos se los conoce por su elegancia, su espíritu mediador y capacidad de brindar calma a las situaciones. Se trata de personas diplomáticas que priorizan la paz por sobre los intereses individuales. Es así que no siempre dicen lo que piensan y ocultan su propia verdad, con el fin de evitar problemas o causar impresiones indeseadas en otros.

Este signo de Aire detesta herir los sentimientos de los demás o generar tensiones, por lo que muchas veces comparte las verdades a medias o dice frases ambiguas para mantener la calma. Si una situación incomoda a un libriano, prefiere sonreír y cambiar de tema antes que discutir. No busca manipular, su intención es agradar y sostener vínculos amables. Sin embargo, esa necesidad de equilibrio puede hacerlo parecer poco transparente y manipulable.

Cáncer

El signo del cangrejo se encuentra regido por la Luna, el planeta de las emociones, la memoria y la sensibilidad. Asimismo, pertenece al elemento Agua, que le otorga su profundidad e intensidad. De esta manera, las personas de Cáncer no suelen ocultar la verdad de manera consciente. Se trata de una intención de proteger su mundo emocional. Su naturaleza es reservada y se abren solo cuando sienten plena confianza en los demás.

Su deshonestidad se encuentra vinculada a su vulnerabilidad, cuando se sienten amenazados o que alguien invade su espacio personal. En esas situaciones, los cancerianos disimulan, evitan o ponen excusas para salir rápido de la situación. No soportan sentirse juzgados ni rechazados, por lo que eligen ocultar la verdad antes que mostrarse débiles.

Las personas de Cáncer pueden ocultar la verdad para no mostrarse débiles Prostock-studio - Shutterstock

Escorpio

Este signo de Agua suele ser el más enigmático del Zodíaco, gracias a la presencia de su planeta regente Plutón, que lo conecta con su interior y los secretos. Se trata de personas que atraviesan muchas transformaciones a lo largo de su vida, que tienden a estar muy conectadas con su costado espiritual y emocional. Nadie sabe en concreto qué es lo que piensan y sienten por su complejidad e intensidad. Son seres sentimentales que perciben la realidad desde diferentes puntos de vista, son intuitivos y notan cosas que nadie más puede.

Para el escorpión, el silencio es una forma de poder. No sienten que deban dar explicaciones a nadie y reflexionan antes de tomar cualquier decisión. Es así que, a la hora de actuar, lo hacen sin dudarlo y pueden causar una gran sorpresa. No confían con facilidad, por lo que prefieren conocer a las personas para considerar si son dignas de su compañía. Son estratégicos y reservados, así que prefieren hablar de ciertos asuntos con su círculo más cercano. Esto los convierte en personas poco honestas por momentos. Pero no es con la intención de ser desleales, sino como un compromiso con su integridad personal.