Amor virtual. Tinder intenta limpiar la app de perfiles falsos: ahora habrá que presentar el DNI

La búsqueda de relaciones más honestas que tuvo su pico en pandemia no ha dejado a las apps afuera ni a sus perfiles dudosos

Tinder se ha puesto al hombro la tarea de sanear la reputación del negocio del amor virtual y da un paso más para acabar con los perfiles falsos y los fraudes sentimentales, en todas sus formas. ¿Cuántas veces caemos en situaciones de angustia y ansiedad cuando nos ghostea alguien con quien habíamos matcheado, o cuando ese alguien no era el mismo de foto y, encima, si al rato de chatear, nos pidió dinero? Y más grave, todavía: si nunca tuvimos perfil en ninguna plataforma de encuentros y de repente alguien nos dice hey te vi en Happn o en Bumble.

Desde sus orígenes estos salones virtuales han estado viciados de personajes indeseables que aprovechan el desespero y la soledad ajenos, por eso mismo la aplicación de citas, una de las más populares, pretende limpiar su archivo de usuarios mediante una verificación de identidad. Así de simple: en el futuro habrá que presentar el DNI si queremos continuar flirteando en esta suerte de feria romántica. Aunque por el momento será solo un experimento voluntario, todo indica que terminará siendo un requisito invariable, como lo será la vacuna contra el COVID y tantas otras novedades por venir.

Chau perfiles dudosos

Pero, en buena hora. El simple hecho de exponerse sin alias ni nicknames, y tener que contrastar nuestra existencia con un documento oficial, derivará en un éxodo masivo de perfiles dudosos, y en esa barrida caerán también quienes están casados o en una relación estable. Hasta el momento no había manera de comprobar el estado civil de nadie, y menos el objetivo de los que recurren a las redes, aunque hace seis años la consultora de audiencias GlobalWebIndex publicó un informe en el que aseguraba que el 30% de los miembros de Tinder estaba casado y otro 12% tenía pareja. Ahora, el presentar credenciales con nombre y apellido terminará obligándolos a emigrar a otros sitios donde despuntar sus canitas sin estropearle el camino a los que están ahí con el corazón en la mano. No obstante es firme la decisión de avanzar con este requisito, la empresa sabe que se reducirá y bastante el número de socios, aunque los beneficios serán mayores ya que será una señal de confianza. “Sabemos que en muchas partes del mundo y dentro de las comunidades tradicionalmente marginadas, las personas pueden tener razones de peso por las que no pueden o no quieren compartir su identidad en el mundo real con una plataforma online”, admitía en un artículo Tracey Breeden, vicepresidenta de seguridad y defensa social de Match Group, propietaria de la app.

Validar la identidad con el DNI será una manera de comprobar que la persona existe

El ensayo se hizo en 2019 en Japón y se supone que en breve comenzará a funcionar en los 190 países donde opera Tinder, el gigante del amor que a lo largo de nueve años en el mercado, dicen las cifras, logró producir 60.000 millones de encuentros. Pero poner en funciones la verificación no será sencillo, ya que supone acceder a los documentos válidos de cada país, además de generar mejores filtros de seguridad para proteger esos datos. Rory Kozoll, jefe de producto de confianza y seguridad de Tinder, señaló que el sistema es “complejo y llena de matices. Por ello, antes de imponerlo habrá un enfoque de prueba y aprendizaje para el despliegue final. Se trata de darles más confianza en que sus parejas son auténticas y más control sobre con quién interactúan. Esperemos que llegue el día en que el mayor número posible de personas estén verificadas en Tinder” agregaba.

No es la única iniciativa para terminar con las estafas y controlar la calidad de la industria. Ya existe un sistema de verificación fotográfico que obliga a los susuarios a tomarse una foto en tiempo real para cotejarla con la imagen del perfil, y se sabe que Tinder analiza la posibilidad de integrarse a Garbo, una plataforma de comprobación de antecedentes fundada por mujeres.

